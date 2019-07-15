Юный японец феерит с основой «Реала». 4 года назад он жутко подставил «Барсу»

«Реал» подписывает контракт с очередным юным вундеркиндом, который будет играть в «Кастилье» – вряд ли эта новость кого-то удивит. Даже если талант – японец. Но у перехода Такефуса Кубо богатая история.

В родном городе Кавасаки мальчика заметили, когда ему было всего восемь лет. И пригласили в местное отделение академии «Барселоны», где он тоже выделялся среди сверстников. Через год, в апреле 2010 года он был признан лучшим игроком детского турнира в Бельгии. После этого он задержался в Японии ещё только на два года, а потом оказался в Каталонии.

Первое время ничто не предвещало проблем для клуба, а маленький Такефуса зажёг в команде младше 12 лет: в первый полный сезон забил в 30 матчах 74 гола. Но идиллия закончилась в 2015 году, когда ФИФА провела расследование о трансферных нарушениях «Барселоны». И вынесла жёсткий вердикт: запрет на трансферы на два окна. Это был громкий процесс, «Барселона» подала апелляцию и добилась переноса бана, а сама тем временем купила Луиса Суареса, но главное – запрет на трансферы был связан с переходами несовершеннолетних футболистов.

По правилам ФИФА такие трансферы запрещены. Исключение – когда игрока сопровождают родители, но клуб не должен стимулировать их экономически. Например, не предлагать им работу. В ФИФА доказали, что «Барселона» обходила эти правила, когда получала в свою академию молодых талантов. А одним из нескольких игроков, по которым зафиксировали нарушения, был Кубо.

Ему пришлось срочно возвращаться в Японию. Кубо подписал контракт с «Токио», был заявлен за команду младше 16 лет, но уже в 15 дебютировал за взрослую команду в чемпионате. В 15 лет и 10 месяцев он забил первый гол и стал самым молодым игроком Джей-лиги. За молодой звездой следили скауты со всей Европы, но следующие два сезона он отыграл в японском чемпионате. Сначала в «Йокогама Маринос», потом снова в «Токио».

Через четыре дня после того, как Кубо исполнилось 18 лет, он дебютировал во взрослой сборной. В сборной всё началось без раскачки, на высоком уровне: Япония сыграла на Кубке Америки, Кубо принял участие в трёх матчах группового этапа, в двух из них вышел в старте. После этого переезд в Европу стал неизбежным.

Предполагалось, что он вернётся в «Барселону». В детстве его сравнивали с Лео Месси, теперь он подрос и был готов если не к основе, то к «Барселоне-Б». В каталонской Mundo Deportivo писали, что уже подписан предварительный контракт между клубом и Кубо. Но случилось по-другому. Молодой игрок поменял агента, а новый агент изменил условия. Теперь игрок хотел получать миллион евро в год с гарантией повышения после первого сезона. В «Барселоне» решили, что это чересчур, и отказались.

Зато не отказались в «Реале». В Мадриде Кубо будет зарабатывать даже больше, чем собирался: 1,2 млн евро в год. Правда, играть он всё равно будет в дубле. Зато предсезонку он проводит с основой. Возможность тренироваться с Эденом Азаром, Лукой Модричем и другими звёздами первой величины. И он её использует по полной. Видео с его финтами на тренировке собрало миллионы просмотров в «твиттере».

«Реал» заполучил игрока, которого в Каталонии считали будущей звездой. Возможно, звездой Кубо не станет, но как минимум на тренировках он производит неплохое впечатление. Настолько хорошее, что мадридцы подписали его 12-летнего брата. Теперь главное, чтобы ФИФА не нашла нарушений в трансфере Эйди Кубо и не запретила «Реалу» трансферы.