«Он будет нас тренировать». Глушаков – будущий босс «Спартака»

Первый тур РПЛ подарил разное: от шуток и забавных фраз до судейского скандальчика. Мы собрали самое яркое.

Гол

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава забил шикарный гол «Динамо»: с подачи Игоря Горбатенко он сильно пробил издали.

Фол

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго забил на четвёртой из семи компенсированных минут. Но перед тем как мяч залетел в ворота, футболист сфолил на полузащитнике «Сочи» Евгении Песегове, схватив его за голову. Судья, правда, этот момент не зафиксировал. Зато мимо поклонников российского футбола этот момент не прошёл.

Празднование

На 48-й минуте матча с «Тамбовом» Артём Дзюба забил гол с подачи Дриусси. Праздновали футболисты гол вместе – щёлкнув по разу друг друга по носу. Такая своеобразная традиция зародилась ещё во время матча с минским «Динамо».

Себастьян Дриусси и Артём Дзюба Фото: РИА Новости

Просьба

Камеры на матче «Спартака» и «Сочи» поймали на трибуне болельщика московской команды с довольно забавным плакатом: мужчина просил показать его по телевизору, а то его жена думает, что он в это время находится у любовницы. Интересно, увидела ли она это?

Перекличка

«Локомотив» на предматчевую афишу игры с «Рубином» поместил Рифата Жемалетдинова.

«Рубин» ответил постером с Хвичей Кварацхелией.

Цитата

Любое интервью с Александром Григоряном не обходится без яркого высказывания. Его давно не было слышно, но сезон начался, а это значит, что теперь огня в исполнении главного тренера «Тамбова» будет немало. Начал он уже на первой же послематчевой пресс-конференции – после игры с «Зенитом».

Первое:



— Что касается моих слов о том, что я зевнул один гол. Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая — иной раз надо сходить в туалет.



И ещё:



— У нас нет задачи показать зубы, это не позволяет набирать очки. У нас самая многонациональная команда в РПЛ, собраны сильные мужчины. Нужно не зубы показывать, а характер. А зубы показывают у дантиста.

Цифра

По итогам первого тура РПЛ был установлен новый рекорд посещаемости: восемь матчей посетили 183 617 зрителей. Предыдущий был поставлен в прошлом сезоне — тогда игры посетило 169 600 человек.

Флешмоб

Интернет захватил новый флешмоб – люди массово прогоняют свои фотографии через приложение FaceApp и смотрят, как они будут выглядеть в старости. Артём Дзюба принял участие:

А вместе с ним Денис Глушаков.

Телеграм-канал «Спартак-inside» сделал под этой фотографией забавную подпись: «Он будет нас тренировать». Сбудется?