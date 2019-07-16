«Он будет нас тренировать». Глушаков – будущий босс «Спартака»

Первый тур РПЛ подарил разное: от шуток и забавных фраз до судейского скандальчика. Мы собрали самое яркое.
Гол
Защитник «Арсенала» Гиа Григалава забил шикарный гол «Динамо»: с подачи Игоря Горбатенко он сильно пробил издали.
Фол
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго забил на четвёртой из семи компенсированных минут. Но перед тем как мяч залетел в ворота, футболист сфолил на полузащитнике «Сочи» Евгении Песегове, схватив его за голову. Судья, правда, этот момент не зафиксировал. Зато мимо поклонников российского футбола этот момент не прошёл.
Празднование
На 48-й минуте матча с «Тамбовом» Артём Дзюба забил гол с подачи Дриусси. Праздновали футболисты гол вместе – щёлкнув по разу друг друга по носу. Такая своеобразная традиция зародилась ещё во время матча с минским «Динамо».
Просьба
Камеры на матче «Спартака» и «Сочи» поймали на трибуне болельщика московской команды с довольно забавным плакатом: мужчина просил показать его по телевизору, а то его жена думает, что он в это время находится у любовницы. Интересно, увидела ли она это?
Перекличка
«Локомотив» на предматчевую афишу игры с «Рубином» поместил Рифата Жемалетдинова.
«Рубин» ответил постером с Хвичей Кварацхелией.
Цитата
Любое интервью с Александром Григоряном не обходится без яркого высказывания. Его давно не было слышно, но сезон начался, а это значит, что теперь огня в исполнении главного тренера «Тамбова» будет немало. Начал он уже на первой же послематчевой пресс-конференции – после игры с «Зенитом».
Первое:
— Что касается моих слов о том, что я зевнул один гол. Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая — иной раз надо сходить в туалет.
И ещё:
— У нас нет задачи показать зубы, это не позволяет набирать очки. У нас самая многонациональная команда в РПЛ, собраны сильные мужчины. Нужно не зубы показывать, а характер. А зубы показывают у дантиста.
Цифра
По итогам первого тура РПЛ был установлен новый рекорд посещаемости: восемь матчей посетили 183 617 зрителей. Предыдущий был поставлен в прошлом сезоне — тогда игры посетило 169 600 человек.
Флешмоб
Интернет захватил новый флешмоб – люди массово прогоняют свои фотографии через приложение FaceApp и смотрят, как они будут выглядеть в старости. Артём Дзюба принял участие:
А вместе с ним Денис Глушаков.
Телеграм-канал «Спартак-inside» сделал под этой фотографией забавную подпись: «Он будет нас тренировать». Сбудется?
- 16 июля 2019
-
16:40
-
16:27
-
16:16
-
16:11
-
15:37
-
15:35
-
15:27
-
15:20
-
15:12
-
15:10
-
14:59
-
14:38
-
14:23
-
14:22
-
14:02
-
13:49
-
13:35
-
13:28
-
13:17
-
13:16
-
13:09
-
13:07
-
12:59
-
12:41
-
12:39
-
12:25
-
12:23
-
12:01
-
11:56
-
11:45
-
11:36
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:44