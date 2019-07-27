Её парень на Кубке Америки затмил Месси

На прошедшем Кубке Америке главной звездой сборной Аргентины был не Месси, как ожидало большинство болельщиков футбола, а нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. А прямо во время турнира его подруга Агустина Гандольфо радовала своих подписчиков в «Инстаграме» горячими фотосессиями.
Сейчас девушке 23 года, она немного старше Мартинеса. Тем не менее они оба живут в Милане, а сразу после переезда Агустина начала много общаться с женой другого итальянского нападающего «Интера» — Вандой Икарди. Именно на вечеринке у Ванды об отношениях Мартинеса и Агустины стало известно болельщикам. А ещё переезд в Италию сильно помог её популярности.
Агустина – аргентинская модель, именно на родине она и познакомилась с Лаутаро, а затем переехала за ним в Италию. Кстати, живут они не вдвоём – у пары есть небольшая собака, которую девушка часто показывает в своих соцсетях. Также по её профилю в «Инстаграме» можно понять, что Агустина везде ездит со своим парнем – она не только переехала в Милан, но и не пропускает матчи «Интера».
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