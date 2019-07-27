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Почему «Спартак» часто меняет полузащитников, статистика, тест

Угадай полузащитника «Спартака» по его статистике
Илья Фролов
Тест. Угадай полузащитника «Спартака» по его статистике
Все дебютировали за красно-белых не раньше 2017 года.
Футбол / РПЛ 0

В последнее через «Спартак» прошло множество полузащитников. На этой неделе взяли Мирзова, развивается история по Шюррле, и в средней линии снова наметилась большая текучка кадров. При том что два места фактически забронированы для Зобнина и Фернандо.

Попробуйте отгадать полузащитников «Спартака» по их статистике. И да, все они дебютировали за красно-белых не раньше 2017 года.

Если у вас не открывается тест, можно пройти его по этой ссылке.

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