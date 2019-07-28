Жена против. Как супруги решают судьбы футболистов

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг может перейти во франкфуртский «Айнтрахт». Но судьба этого трансфера напрямую зависит от супруги ганского футболиста, ведь именно она будет решать, готова ли семья переехать во Франкфурт.

Звучит, конечно, очень странно. Но оказалось, Боатенг не один полностью доверяет жене свою футбольную карьеру. Вспоминаем ситуации, когда супруги влияли на будущее известных футболистов.

Марк-Андре тер Штеген и Даниэла Йеле

Вратарь «Барселоны» признался, что вёл переговоры о переходе в «Манчестер Сити». Тер Штеген хотел уйти из каталонской команды из-за недостатка игрового времени, однако решил отказаться от трансфера из-за того, что жену не приняли в Манчестерский университет и возникли проблемы с документами. Тогда «Сити» просто забрал конкурента тер Штегена — Клаудио Браво.

Марк-Андре тер Штеген и Даниэла Йеле Фото: instagram.com/daniterstegen

Андре Шюррле и Анна Шарыпова

Футболист Дортмундской «Боруссии» может скоро перебраться в Россию. Шюррле не против переезда, ведь его жена Анна родом из Казахстана. Помимо модельного бизнеса супруга хавбека имеет диплом архитектора. Возможно, уже в ближайшие дни семейство Шюррле отправится в Москву.

Мауро Икарди и Ванда Нара

Девушка управляет спортивной карьерой мужа с 2015 года. Её не любят футбольные функционеры и даже сестра Икарди. «Реал» отказался вести переговоры о трансфере нападающего «Интера», если в них будет принимать участие жена футболиста Ванда Нара. Ситуация могла измениться, если бы к переговорам был привлечён проверенный посредник. «Ванда будет моим агентом до окончания карьеры. Я рад и горжусь теми результатами, которых мы достигли в совместной работе», — заявляет Икарди, несмотря ни на что.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик

Решение Шевченко покинуть «Милан» и стать игроком «Челси» в 2006 году потрясло всех. Одной из главных причин этого трансфера позже назвали желание его супруги жить в Лондоне и воспитывать детей в англоязычной среде. Может, язык дети и выучили, но Шевченко так и не смог заиграть в Англии.

Зинедин и Вероника Зидан

В отличие от жены Шевченко, Вероника положительно повлияла на карьеру своего мужа. В 2001 году футболист мог остаться в «Ювенутсе», но по просьбе жены принял решение о переходе в «Реал». Вероника, испанка по происхождению, хотела уехать на родину. В Испании Зидан проявил себя превосходно, уже в 2002 году помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов. И по сей день он в Мадриде.

Зинедин и Вероника Зидан Фото: instagram.com/zidane

Эсекьель Гарай и Тамара Горро

Одной из причин ухода Гарая из «Зенита», по словам Геннадия Орлова, стал призрак бабушки футболиста. Да, вы всё верно прочитали. На одной из семейных фотографий, сделанных в Санкт-Петербурге, отразился какой-то дух, позже супруга футболиста сказала, что это был дух бабушки Гарая. Это стало одной из причин, по которым Тамара очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию.

Мнение жены, конечно же, важно. Но стоит ли из-за банального нежелания смены обстановки рушить свою карьеру? Ведь не у всех получается так, как у Зидана.

Роман и Лариса Павлюченко

«Может, и были случаи, когда я сам принимал какое-то решение, но в основном советуюсь с ней. И, главное, всё правильно советует! Это я могу, не подумав, согласиться. А она всё взвешивает, оценивает. Я, как говорится, подкаблучник. Не стесняюсь этого», — заявил Павлюченко в недавнем интервью «Чемпионату». Именно жена уговорила его перейти в «Тоттенхэм», а её в свою очередь уговорил Карпин. Но Павлюченко ни о чём не жалеет.