Пока «Барселона» готовится к сезону, её главная звезда догуливает отпуск.

Месси с друзьями отрываются на Ибице. Без инцидентов не обошлось

Лионель Месси, Жорди Альба, Сеск Фабрегас и Луис Суарес отдыхают с жёнами на Ибице. Аргентинцу разрешили в «Барселоне» позже выйти из отпуска из-за Кубка Америки, который завершился в начале июля.

В воскресенье компания пошла в клуб Ushuaia на концерт, где выступали различные ди-джеи. Судя по видео, которые жёны футболистов выложили в «Инстаграме», отожгли они неплохо.

Всё было хорошо до того момента, пока неизвестный из толпы не попытался спровоцировать Месси на конфликт и не напал на него.

К счастью, охранник быстро вмешался и предотвратил драку – и Месси, и его жена в порядке. А вот наказали ли как-то нападавшего, неизвестно.

Тем временем клуб Лионеля полным ходом готовится к новому сезону. В прошлую субботу в японском городе Кобе «Барса» экспериментальным составом обыграла местный «Вессел» с Иньестой в составе — 2:0. Дубль в активе 21-летнего Карлеса Сайоля. Временное отсутствие великих — шанс для молодёжи.