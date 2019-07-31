Как исчезали футбольные клубы в России. Докризисные 2000-е

В прошлый раз мы рассмотрели, что происходило с нашим футболом в первые годы после распада СССР — а его лихорадило вместе со страной. Впрочем, касалось это больше нижних уровней российской футбольной пирамиды.



Вот таблица с данными за нулевые до мирового кризиса:

Примечание к таблице.

Сколько клубов исчезли (И) или утратили (У) профессиональный статус, сколько появилось новых команд-профессионалов/сколько клубов обрели возможность сыграть в профи (Н/О), кто остался без повышения/понижения в классе (Б>), П — клубы, не лишившиеся статуса профессионалов, но вынужденные пойти на понижение в классе не по спортивному принципу из-за разного рода проблем.

Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история Сколько команд исчезло за последние 30 лет и почему. Начнём с 1990-х.

Что получается:



1) Среднее число исчезающих клубов за год — 7, уходящих из профессионалов — 5, что в разы лучше, чем в девяностых;



2) количество новых клубов среди профессиональных сохраняется на уровне «постдефолтного» периода, зато идущих на повышение из КФК становится больше, но всё же не достигает отметки ранних 90-х;



3) есть тенденция к уменьшению числа профи, что видно на примере второй лиги — стабильно меньше 100 к концу нулевых;



4) стало заметно больше клубов, которые не идут на повышение/понижение в классе, разрыв между профессионалами и любителями остается.



Сухие цифры не всегда оказывают влияние на наше восприятие окружающей действительности. Ниже — просто список исчезнувших/снявшихся клубов за тот период. Год за годом.

2000 год

«Динамо» (СПб) — из-за отсутствия денег не смогло заявиться во второй дивизион и потеряло профессиональный статус, через год вернулось;



«Спартак» (Брянск) — расформирован;



«Волга» (Тверь) — исключена из ПФЛ;



«Спартак» (Рязань) — расформирован, название и место во второй лиге перешло местной команде «Агрокомплект»;



«Салют» (Саратов) — лишился спонсора и муниципального финансирования, ушел в КФК, через год вернулся;



«Бештау» (Лермонтов) — расформирован;



«Торпедо» (Владимир) — финансовые и управленческие проблемы привели к лишению профессионального статуса, через год вернулось;



«Торпедо» (Георгиевск) — заняло последнее место в своей зоне и после неудачного выступления расформировано, возрождено в 2002 году, на профессиональном уровне больше не выступало;



«Зенит» (Пенза) — исключен из ПФЛ, через сезон вернулся;



«Энергия» (Ульяновск) — объединилась с «Ладой» из Димитровграда, команда-правопреемник выступала в КФК в качестве фарм-клуба «Лады»;



«Арзамас» — расформирован;



«Иртыш» (Тобольск) — расформирован из-за прекращения финансирования, на его базе основан новый клуб «Тобол»;



«Самотлор» (Нижневартовск) — расформирован;



«Нефтяник» (Похвистнево) — из-за тяжелой финансовой ситуации снялся с чемпионата, после чего клуб переехал в Бугуруслан и получил название «Спутник», далее выступал на любительском уровне;



«Чкаловец» (Новосибирск) — исключен из ПФЛ;



«Заря» (Ленинск-Кузнецкий) — стремительное падение некогда грозного клуба закончилось лишением профессионального статуса.

2001 год

Большая часть дублирующих команд перешла в первенство дублеров, их указывать здесь мы не будем.



«Спартак-Чукотка» (Москва) — снялся с чемпионата первого дивизиона из-за нехватки денежных средств и был ликвидирован;



«Локомотив» (Санкт-Петербург) — не стал заявляться во вторую лигу и потерял профессиональный статус, произошло частичное объединение с «Зенитом-2», клуб «Локомотив-Зенит-2» выступал в ПФЛ, в КФК же играл просто «Локомотив»;



«Иристон» (Владикавказ) — лишился профессионального статуса и ушел в КФК;



«Торпедо» (Таганрог) — заняло последнее место в своей зоне, выпало в любители, где и расформировано спустя несколько лет;



«Реформация» (Абакан) — снялась по ходу сезона из-за финансовых трудностей, ликвидирована.

2002 год

«Оазис» (Ярцево) — средств на новый сезон не нашлось, и клуб распустили;



«Кривичи» (Великие Луки) — потеряли профессиональный статус;



«Торпедо-Виктория» (Нижний Новгород) — снялась с соревнований ПФЛ, а потом и ЛФЛ, после чего провела сезон в чемпионате области и исчезла;



«Салют» (Саратов) — лишился профессионального статуса, больше среди профи не выступал;



УралАЗ (Миасс) — расформирован, через год возрожден под историческим названием «Торпедо» для выступления в чемпионате Челябинской области;



«Динамо» (Омск) — распущено.

2003 год

«Краснознаменск» — занял 8 место в одной из зон «втордива», но был расформирован;



«Нефтяник» (Ярославль) — положение команды ухудшилось после того, как старый спонсор был поглощен новым, тот отказался от социальной нагрузки, клуб лишился профессионального статуса и заявился в чемпионат города, больше наверх не поднимался;



«Венец» (Гулькевичи) — расформирован;



«Автомобилист» (Ногинск) — из-за финансовых проблем ушел из профессионалов, в 2006 году объединился с местным «Мосэнерго» и преобразован в «Ногинск»;



«Рыбинск» — после снятия очков вылетел из ПФЛ, с тех пор выступает на уровне любителей;



«Медик» (Газопровод) — не прошёл лицензирование ПФЛ и был расформирован;



«Немком» (Краснодар) — объединился с «Витязем» из Крымска;



«Диана» (Волжск) — расформирована;



«Нарт» (Нарткала) — выбыл из ПФЛ, больше среди профессионалов не играл;



«Динамо» (Пермь) — расформировано, позже возрождено, выступает в местных лигах;



«Моздок» — выбыл из ПФЛ, расформирован в 2006 году;



«Сибур-Химик» (Дзержинск) — ушёл в любители из-за финансовых проблем;



«Хопер» (Балашово) — выбыл из ПФЛ, выступал среди любителей, прошел через ликвидацию и возрождение;



«Березники» — снялись с соревнований из-за проблем с финансами и заявились в чемпионат Пермского края;



«Энергия» (Чайковский) — спонсор отказался содержать команду, и клуб прекратил свое существование, в 2006 году возрожден, выступает в чемпионате Пермского края;



«Балаково» — снялось с соревнований и было распущено;



«Локомотив» (Нижний Новгород) — известный клуб прекратил свое существование из-за огромных долгов и был реорганизован в «Локомотив-ГЖД»;

Фото: из архива

«Тюмень» — расформирована из-за финансовых проблем, возрождена на базе дубля;



«Кузбасс-Динамо» (Кемерово) — заняло восьмое место в своей зоне, но ушло в любители;



«Торпедо» (Рубцовск) — расформировано из-за отсутствия средств на клуб в бюджете города.

2004 год

«Динамо» (Санкт-Петербург) — распущено, несмотря на пятое место в первой лиге, затем клуб всё же прошел аттестацию в ПФЛ, но вскоре лишился профессионального статуса и заявился в КФК, в итоге снялся с соревнований за несколько часов до первой игры;



«Мосэнерго» (Москва) — расформировано;



«Торпедо» (Павлово) — ушло в любители, в 2006 году расформировано, позже возрождено, сейчас выступает в первенстве Нижегородской области;



«Спартак-Телеком» (Шуя) — объединился с «Текстильщиком» из Иваново, дубль которого затем играл в Шуе среди любителей, позже возрожден как «Спартак», выступает в чемпионате области;



«Пикалево» — из-за финансовых затруднений ушло в чемпионат Ленинградской области, расформировано в 2006 году, позже возрождено;



«Металлург» (Выкса) — отказался от профессионального статуса из-за проблем с финансированием;



«Жемчужина» (Сочи) — ликвидирована из-за огромных долгов, позже возрождена;



«Динамо» (Тула) — снялось с соревнований и было расформировано;



«Кавказкабель» (Прохладный) — отказался от участия и ушел в ЛФЛ, расформирован в 2006 году;



«Нарт» (Черкесск) — расформирован, позже возрожден;



«Уралан-Плюс» (Москва) — московский фарм-клуб известного клуба из Калмыкии был ликвидирован из-за недостаточного финансирования;



«Шахтёр» (Шахты) — вылетел из ПФЛ, через несколько лет ликвидирован, позже возрожден, выступает в чемпионате Ростовской области;



«Спартак» (Анапа) — ушел в любители, позже вернулся;



«Олимпик» (Новосибирск) — ушел в ЛФЛ, в 2007 году расформирован;



«Селенга» (Улан-Удэ) — выбыла из ПФЛ и была распущена.

2005 год

«Ротор» (Волгоград) — именитая команда заняла последнее место в элитном дивизионе и из-за проблем с финансами отказалась от выступлений в первой лиге, на базе «Ротор-2» де-факто выступала во «втордиве», через сезон — уже де-юре;



«Арсенал» (Тула) — не прошел лицензирование из-за проблем с финансированием — бывший спонсор (дочерняя компания «Газпрома») отказался от поддержки клуба ввиду реорганизации, заявился во второй дивизион;



«Черноморец» (Новороссийск) — лишен профессионального статуса из-за финансовых нарушений, через год вернулся в ПФЛ;



«Уралан» (Элиста) — отказался от прохождения лицензирования из-за проблем с финансами и расформирован — на его базе основана «Элиста», позже возрожден и повторно ликвидирован в 2015 году, среди профессионалов больше не выступал;



«Биохимик-Мордовия» (Саранск) — объединился с «Лисма-Мордовией» в «Мордовию»;



«Обнинск» — расформирован из-за проблем с формированием клубного бюджета;



«Торпедо» (Владимир) — заняло первое место в зоне «Запад» второй лиги, но отказалось от повышения в классе, уступив это право «Петротресту»;



БСК (Спирово) — клуб находился на грани банкротства и лишился профессионального статуса, в 2006 году расформирован;



«Видное» — снялось с соревнований из-за проблем с финансированием;



«Динамо» (Ставрополь) — стало победителем зоны «Юг» во второй лиге, но было лишено профессионального статуса из-за финансовых проблем, ушло в ЛФЛ, через год вернулось;



«Славянск» (Славянск-на-Кубани) — снялся с соревнований и вскоре расформирован;



«Балтика-Тарко» (Калининград) — исключена из ПФЛ за многочисленные финансовые нарушения, из-за долгов была ликвидирована;



«Алмаз» (Москва) — снялся с соревнований по ходу сезона;



«Жемчужина» (Буденновск) — отказалась от участия во втором дивизионе и расформирована;



«Ижевск» — исключен из соревнований и расформирован;



«Светогорец» (Светогорск) — клуб, в котором начинал свою карьеру Александр Кержаков, не получил обещанной финансовой поддержки от руководства Ленинградской области, и снялся с соревнований за день до старта первенства второй лиги, после чего был расформирован, возрожден в 2012 году, играет в региональном чемпионате;

«Светогорец» — с Александром Кержаковым в центре в нижнем ряду

«Волга» (Ульяновск) — прекратила существование, но через год была возрождена.

2006 год

«Алания» (Владикавказ) — вылетела из высшей лиги и чуть не была исключена из ПФЛ, но после переименования в «Спартак» все же заявилась во второй дивизион;



«Локомотив» (Чита) — как и «Алания», прошел через бюрократический ад (исключение из ПФЛ, возвращение в «пердив» и исключение из него за несколько дней до старта сезона), после частичной реорганизации и переименования в «Читу» допущен к играм во второй лиге;



«Сокол» (Саратов) — вылетел из первой лиги и был реорганизован, новый клуб под патронажем областного руководства получил название «Сокол-Саратов» и был заявлен в ЛФЛ, через год вернулся;



«Локомотив» (Серпухов) — слияние с ФК «Серпухов», создан новый клуб «Звезда»;



«Псков-2000» (Псков) — снялся с соревнований из-за проблем с финансированием и прекратил существование;



«Локомотив» (Санкт-Петербург) — снялся с соревнований перед началом сезона, сначала выступал в ЛФЛ, потом — в чемпионате СПб, сейчас сохранилась лишь система ДЮСШ;



«Нефтяник» (Уфа) — расформирован;



«Искра» (Энгельс) — ушла в чемпионат Саратовской области, вскоре прекратила существование, несколько раз возрождалась и исчезала;



«Титан» (Москва) — исключен из ПФЛ, переехал в Клин, выступал в ЛФЛ, в 2019 году снялся с соревнований в чемпионате Московской области;



«Торпедо» (Волжский) — ушло в ЛФЛ, через год вернулось;

«Витязь» (Крымск) — снялся с соревнований перед началом сезона и ушел в чемпионат Краснодарского края, был расформирован и возрожден, вернулся в профессионалы только в 2013 году;



«Локомотив-НН» (Нижний Новгород) — источники финансирования иссякли, команда не прошла лицензирование, ее база была отдана перебравшемуся из Челябинска «Спартаку», и клуб фактически прекратил свое существование, позже был возрожден, сейчас играет в третьем дивизионе;



«Тобол» (Курган) — вылетел из ПФЛ, с тех пор играет на уровне любителей;



«Металлург-Метизник» (Магнитогорск) — прекратил существование, возрожден на базе «Магнитогорска», сейчас выступает в третьем дивизионе;



«Сатурн» (Набережные Челны) — вылетел из ПФЛ и заявился в чемпионат Татарстана, из-за тяжелого финансового положения вскоре был распущен.

2007 год

«Волгарь-Газпром» (Астрахань) — занял место в середине таблицы первой лиги, но не получил лицензию и был исключен из ПФЛ, выступал в ЛФЛ, вернулся в 2008 году;



«Динамо» (Махачкала) — сохранило прописку в первой лиге по спортивному принципу, но не прошло лицензирование и ушло в ЛФЛ, в 2007 году расформировано, позже возрождено;



«Лада» (Тольятти) — не прошла лицензирование из-за отсутствия финансовых гарантий, выбыла из первой лиги, но сумела заявиться во вторую;



«Нижний Новгород» — бывший «Спартак» вылетел из «пердива», не прошел аттестацию, был исключен из ПФЛ и расформирован, к двум другим командам под названием «Нижний Новгород» отношения не имеет;



«Факел» (Воронеж) — вылетел из первой лиги, а затем добровольно вышел из ПФЛ из-за долгов, был создан «Факел-Воронеж», на базе которого в 2009 и возрожден;



«Орел» — выбыл из ПФЛ из-за долгов, играл в ЛФЛ, позже вернулся;



«Ангушт» (Назрань) — из-за отсутствия денег ушел в ЛФЛ, через пару сезонов вновь получил профессиональный статус;



«Фортуна» (Мытищи) — ушла в ЛФЛ, расформирована в 2009 году;



«Арсенал» (Тула) — из-за отсутствия финансирования расформирован, позже создали клуб «Оружейник», который затем переименован в «Арсенал-Тула», на базе которого и был восстановлен;



«Пресня» (Москва) — расформирована из-за недостатка денежных средств;



«Локомотив» (Калуга) — отказался от выступлений в ПФЛ, выступал в любителях, позже расформирован;



«Элиста» — снялась с соревнований из-за финансовых проблем и прекратила существование;



«Дагдизель» (Каспийск) — исключен из ПФЛ из-за нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, играл в ЛФЛ, вернулся через сезон;



«Энергетик» (Урень) — ушел в ЛФЛ, позже вернулся;



«Уралец» (Нижний Тагил) — снялся из-за финансовых проблем, был расформирован, позже восстановлен, сейчас выступает в третьем дивизионе;



«Чкаловец» (Новосибирск) — расформирован;



«Петротрест» (Санкт-Петербург) — на его основе возрождено местное «Динамо».

2008 год

«Содовик» (Стерлитамак) — проблемы с деньгами привели клуб к вылету из первого дивизиона, а затем и к ликвидации владельцем;



«Спартак-МЖК» (Рязань) — наследник известного рязанского клуба снялся с сезона в «пердиве» по финансовым причинам, после чего клуб прекратил существование;



«Лобня-Алла» (Лобня) — отказалась от членства в ПФЛ из-за ухода спонсора, выступала в ЛФЛ, сейчас играет в чемпионате Московской области под названием «Лобня»;



«Текстильщик» (Камышин) — сложное финансовое положение всё же привело известный клуб к вылету из ПФЛ, с тех пор он в профессионалы не возвращался, выступает в чемпионате Волгоградской области;



«Заря» (Ленинск-Кузнецкий) — исключена из ПФЛ, больше не возвращалась;



«Кузбасс» (Кемерово) — снялся с соревнований и вернулся через сезон, проведя его в чемпионате Кемеровской области;



«Шахтёр» (Прокопьевск) — ушёл из ПФЛ, с тех пор играет в любителях.



В целом нулевые — достаточно благоприятный (на фоне остальных лет) период для российского футбола, с практически идеальным 2008 годом. При этом всё равно начали проявляться негативные тенденции — «болезнь снимающихся клубов» плавно перетекла на первый дивизион и стала для него обыденностью. Ну а дальше был мировой кризис и тяжёлые десятые.