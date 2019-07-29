В новых правилах нашли лазейку. Высокий прессинг теперь невозможен

Сразу скажем, что это будет работать только при ударе от ворот.

Что произошло

Во время вчерашней игры «Милана» с «Бенфикой» (0:1) случился интересный эпизод. Вратарь португальцев Одиссеас Влаходимос вместе с защитником очень необычно ввели мяч в игру.

Первый вопрос, который возникает при просмотре: а что, так можно было? С недавних пор можно — после последних изменений футбольных правил. Теперь мяч больше не должен покидать шестнадцатиметровую зону ударом от ворот до того, как игроку позволено коснуться мяча. Это правило предназначено для увеличения эффективного игрового времени.

Давайте переведём с официального языка на доступный. Вы помните, что раньше при вводе вратарём мяча в игру, он либо выбивал на чужую половину поля, либо пасовал партнёру не находящемуся в штрафной площади. По новым правилам, голкипер может дать пас партнёру, который находится в штрафной. Здесь игроки «Бенфики» ничего не нарушили.

А можно ли так делать?

Но… Есть в правилах такое понятие, как «трикинг», то есть специальные трюки. Объяснить что это такое не очень просто, давайте на примере видео.

Марко Верратти вроде бы всё делает правильно, головой пасует вратарю и тот имеет право брать мяч в руки. Вроде бы. Но арбитр останавливает игру и даёт футболисту жёлтую. Это и есть «специальный трюк».

Является ли «трикингом» то, что сделали голкипер и защитник «Бенфики»?