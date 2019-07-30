Символическая сборная 3-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Много игроков «Рубина» и «Краснодара», защитники ЦСКА. Валерий Газзаев определяет лучших во третьем туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 3-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Голкипер «Рубина» провёл очередной сильный матч. В тех очках, которые набрал «Рубин» на старте чемпионата, есть большая заслуга Дюпина.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес как всегда показал свой высокий класс, закрывал всю бровку – и в атаку подключался, и в обороне успевал подчищать. Заслуженно получил приз лучшего игрока матча.

Седрик Гогуа, «Тамбов»

«Тамбов» обыграл «Спартак», а Гогуа не только забил победный гол, но и был надежен в защите.

Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины! Парадокс: «Спартаку» сильно не везло, но кажется, что «Тамбов» выиграл по делу.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Мне понравилось, как сыграл Дивеев в дерби, – уверенно и в высшей степени надёжно.

Данил Степанов, «Рубин»

Выделялся в «Рубине» и Степанов. Неплохой парень, защитник с подыгрышем, хорошая левая нога. Провёл хороший матч против «Ахмата»

Полузащита

Вильмар Барриос, «Зенит»

В опорную зону поставлю Барриоса. Выгрыз всё в центре в матче против «Оренбурга».

«Зенит» выиграл благодаря голу на 11-й секунде. Но это не рекорд Азмун забил быстрый мяч, а у Дзюбы уже два гола и две голевые передачи в трёх турах.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Несмотря на то что «Локомотив» проиграл, поляк был лучшим в составе своей команды.

Атакующим полузащитником в нашей команде будет Вандерсон. Был лучшим игроком «Краснодара» в матче против «Сочи». Создал почти все моменты своей команды в этой игре.

«Краснодар» прибавляет перед «Порту». Молодёжь «быков» сделала результат Иван Игнатьев оформил дубль, а Магомед-Шапи Сулейманов забил красивый гол.

Нападение

Алексей Ионов, «Ростов»

Ионов снова забил. В матче с «Арсеналом» продемонстрировал высокий уровень игры, постоянно обострял ситуацию на поле.

Дубль в матче с «Сочи» — весомый повод включить Ивана в сборную.

В игре с «Арсеналом» на счету Шомуродова гол и голевая передача. Эльдор становится открытием чемпионата.

Карпин сделал «Ростов» атакующим. В РПЛ команда уступает только «Зениту» Валерий Карпин постепенно превращает ростовский автобус в гоночную машину.

Тренер

Сергей Семак, «Зенит»

Семака стоит включить в сборную, поскольку после трёх стартовых туров только у его команды три победы.