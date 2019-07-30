Символическая сборная 3-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 3-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Юрий Дюпин, «Рубин»
Голкипер «Рубина» провёл очередной сильный матч. В тех очках, которые набрал «Рубин» на старте чемпионата, есть большая заслуга Дюпина.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Фернандес как всегда показал свой высокий класс, закрывал всю бровку – и в атаку подключался, и в обороне успевал подчищать. Заслуженно получил приз лучшего игрока матча.
Седрик Гогуа, «Тамбов»
«Тамбов» обыграл «Спартак», а Гогуа не только забил победный гол, но и был надежен в защите.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Мне понравилось, как сыграл Дивеев в дерби, – уверенно и в высшей степени надёжно.
Данил Степанов, «Рубин»
Выделялся в «Рубине» и Степанов. Неплохой парень, защитник с подыгрышем, хорошая левая нога. Провёл хороший матч против «Ахмата»
Полузащита
Вильмар Барриос, «Зенит»
В опорную зону поставлю Барриоса. Выгрыз всё в центре в матче против «Оренбурга».
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Несмотря на то что «Локомотив» проиграл, поляк был лучшим в составе своей команды.
Вандерсон Масиэл, «Краснодар»
Атакующим полузащитником в нашей команде будет Вандерсон. Был лучшим игроком «Краснодара» в матче против «Сочи». Создал почти все моменты своей команды в этой игре.
Нападение
Алексей Ионов, «Ростов»
Ионов снова забил. В матче с «Арсеналом» продемонстрировал высокий уровень игры, постоянно обострял ситуацию на поле.
Иван Игнатьев, «Краснодар»
Дубль в матче с «Сочи» — весомый повод включить Ивана в сборную.
Эльдор Шомуродов, «Ростов»
В игре с «Арсеналом» на счету Шомуродова гол и голевая передача. Эльдор становится открытием чемпионата.
Тренер
Сергей Семак, «Зенит»
Семака стоит включить в сборную, поскольку после трёх стартовых туров только у его команды три победы.
- 30 июля 2019
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