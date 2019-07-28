«Зенит» выиграл благодаря голу на 11-й секунде. Но это не рекорд

* Матч «Оренбург» – «Зенит» мог состояться на нейтральном поле в Самаре, поскольку стадион «Газовик» не прошёл лицензирование. Однако за три дня до игры стало известно, что РФС всё-таки оставил большой футбол Оренбургу. На «Газовике» разрешили провести встречу третьего тура «в виде исключения и в целях поддержки зрительского интереса».
* Накануне матча с чемпионом России оренбургский клуб объявил о подписании двух новичков – защитника «Крыльев Советов» Георгия Зотова и нападающего «Локомотива» Артёма Галаджана, который уже выступал за команду Владимира Федотова в прошлом сезоне на правах аренды. Таким образом, основная обойма ослабленного в межсезонье «Оренбурга» увеличивается хотя бы до 18 человек.
* В стартовый состав «Зенита» вернулся Артём Дзюба, который смог сыграть в предыдущем туре в Сочи лишь полчаса. Из основы выпал Александр Ерохин. В то же время сине-бело-голубые лишились травмированного Игоря Смольникова, которого заменил Денис Терентьев.
* Сердар Азмун забил уже на 11-й секунде! «Оренбург» подвёл Рикарду Алвеш, который, находясь под прессингом двух зенитовцев, выкатил мяч прямо в ноги Дзюбе. Нападающий сборной России вывел своей передачей иранца один на один с Александром Довбней, который едва не отразил удар.
* Гол Азмуна – один из самых быстрых в истории российских чемпионатов. Рекорд принадлежит нападающему «Спартака» Эммануэлю Эменике, который в 2012-м поразил ворота «Алании» на 10-й секунде. Для повторения клубного рекорда иранцу тоже не хватило всего секунды: в 1983 году нападающий Юрий Герасимов забил такой же быстрый мяч в ворота бакинского «Нефтчи».
* За 20 минут у иранца было два выхода один на один. В другом эпизоде экс-игрок «Оренбурга» Алексей Сутормин (самая дорогая продажа в истории клуба!) помог нападающему «Зенита» точным пасом убежать к воротам Довбни со своей половины поля. Азмун убрал финтом догнавшего его Михаила Сивакова, но пробил в штангу. Сердар по-прежнему имеет проблемы с реализацией простых моментов.
* В первом тайме «Оренбург» создал больше голевых моментов и превзошёл чемпиона по ударам по воротам – 10:8 (в створ – 3:3). Один только левый «бровочник» Сергей Терехов мог оформить хет-трик, в частности, попал в перекладину. Зенитовцы недорабатывали в обороне, оставляли много свободного пространства. Самый красивый эпизод – сумасшедший сейв Андрея Лунёва: голкипер сборной России парировал ногой удар Джордже Деспотовича в упор.
* Пенальти в ворота «Оренбурга» на 54-й минуте, – очень непростой момент для Сергея Карасёва. Рука Савелия Козлова, в которую угодил мяч после дальнего удара Дениса Терентьева, была частично прижата, но всё-таки немного увеличивала площадь тела. Поэтому главный судья не сразу указал на «точку», а подождал реакции помощника. Зато в концовке Карасёв, похоже, ошибся, не назначив пенальти в ворота гостей после попадания мяча в руку Вильмара Барриоса.
* Во втором тайме «Зенит» контролировал игру. Гол Дзюбы словно высосал энергию из игроков хозяев. Правда, команда Федотова и после перерыва превзошла чемпиона по количеству ударов – 10:6 (в створ – 1:1). Лунёв заслужил приз лучшему игроку матча. «Оренбург» проиграл все три матча на старте сезона.
* «Зенит» – единоличный лидер РПЛ с тремя победами в трёх турах. Тем не менее качество игры петербуржцев пока хуже, чем весной. Сергей Семак обещает, что к Лиге чемпионов команда будет сильнее.
- 28 июля 2019
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