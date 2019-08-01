Бэйл набирает форму, играя в гольф. Его разозлил срыв трансфера в Китай

В «Твиттере» много шуток на эту тему.

«Реал» очень хочет избавиться от Гарета Бэйла, но отказывается продавать его в Китай. Что же происходит? Собираем последние новости, связанные с валлийским форвардом, и реакцию болельщиков на эту историю в «Твиттере».

«Позор Зидану!» Бэйл больше не нужен «Реалу» Испанский гранд не знает, как избавиться от «мистера 100 миллионов».

Почему «Реал» отказался продавать Бэйла?

Новость о прилёте Бэйла в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» оказалась фейковой. Какие-то собиратели хайпа или просто шутники выложили в «Твиттере» старое видео, датированное 2018 годом. Тогда форвард «сливочных» сыграл в Китае в матче за сборную Уэльса.

Тем не менее Гарет действительно был близок к переходу в клуб из Нанкина. Сообщалось, что «Цзянсу Сунин» предложил «Реалу» 20 млн евро за валлийца, а самому игроку трёхлетний контракт с зарплатой в размере 22 млн евро в год.



Мадрид в случае продажи Бэйла освобождал деньги на трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, тем не менее Флорентино Перес передумал отпускать форварда. По информации зарубежных СМИ, президент «Реала» посчитал предложение от «Цзянсу Сунин» заниженным. Возможно, Перес воспринимает продажу Бэйла фактически как трансфер игрока в «Интер», учитывая, что у миланского и китайского клубов общий владелец. Напомним, Гарет был самым дорогим игроком мира летом 2013-го после перехода в «Реал» за 100 млн.

Неадекватный трансферный рынок мешает топ-клубам продавать игроков Богатые клубы слишком богаты. Теперь они сами страдают от этого.

Как на решение клуба отреагировал валлиец?

Журналисты из The Sun выяснили, что валлиец здорово разозлился, когда узнал о решении президента «Реала» отказаться от сделки с «Цзянсу Сунин». После этого у Бэйла и его окружения окончательно испортились отношения с Пересом. Гарет понимает, что при Зинедине Зидане он в «Реале» играть не будет, а вариант с китайским клубом – единственная возможность сохранить нынешнюю зарплату после трансфера.

Форвард обиделся и не полетел с командой в Мюнхен, где пройдут матчи Audi Cup. Пока «Реал» сражался в полуфинале турнира с его бывшей командой «Тоттенхэмом», валлиец наслаждался игрой в гольф в городе Боадилья-дель-Монте. Зидан прокомментировал поведение Бэйла:



«Я не собираюсь отчитывать его или запрещать что-то делать. Он достаточно взрослый, чтобы поступать так, как хочет. Это его личная жизнь, это не то, что я осуждаю. Думаю, он хорошо тренировался. Посмотрим, что произойдёт, когда я вернусь в Мадрид».

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Как утверждает Abc.es, руководство «Реала» хочет выручить с продажи валлийца не менее 65 млн евро. В Мадриде ждали, что «Цзянсу Сунин» увеличит своё предложение 31 июля – в последний день трансферного окна в Китае. Этого не произошло, так что теперь Перес ждёт звонков из английских клубов.

Как в «Твиттере» обсуждают историю с Бэйлом?

В соцсетях много шуток и мемов на тему отношений Бэйла с «Реалом» и сорвавшегося трансфера игрока в Китай. Болельщики смеются над заявлениями мадридского клуба о том, что валлиец остался дома из-за плохого состояния. Оказывается, набирать форму для игры в футбол можно через игру в гольф.

Кажется, Бэйл был счастлив, когда «Реал» проигрывал «Атлетико» со счётом 3:7.

А вот Бэйл, Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш, Пауло Дибала, Шон Лонгстафф, Калиду Кулибали, Николя Пепе, Сергей Милинкович-Савич, Виссам Бен Йеддер и ещё несколько игроков одновременно вылетели в Манчестер для прохождения медосмотра для манкунианцев.

Вообще в Манчестере уже лет восемь ждут Бэйла. Но никак не дождутся.

У Переса столько же шансов продать Бэйла с выгодой, как у хрупкой женщины перевернуть машину.

Реакцию Зизу на сообщение Переса об отказе отпускать Бэйла в Китай представить несложно.

Зидан с удовольствием поможет Флорентину Пересу подписать документы о трансфере Бэйла. Вот как главный тренер сделает это: