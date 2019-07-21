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Зидан сказал, что Бэйл ему не нужен. Агент игрока назвал его слова позором

Зидан сказал, что Бэйл ему не нужен
Полина Куимова
«Позор Зидану!» Бэйл больше не нужен «Реалу»
Испанский гранд не знает, как избавиться от «мистера 100 миллионов».
Футбол / Испания 0

«Холодная война» Гарета Бэйла и «Реала» зашла слишком далеко: Зидан уже в открытую заявляет, что валлиец не нужен клубу. «Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдёт, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться», — сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции в Монреале, где команда проводит предсезонные сборы.

Зидан: надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех

Агент Бэйла Джонатан Барретт тут же отреагировал на это высказывание: «Позор Зидану за такие слова о человеке, который так много сделал для «Реала».

Когда всё началось

Весной Зидан два раза подряд не включил Бэйла в заявку, а в последнем туре продержал на скамейке все 90 минут. Футболиста такая ситуация явно не обрадовала: после финального свистка, когда вся команда пошла благодарить болельщиков за сезон, он демонстративно поспешил в раздевалку, не сказав при этом ни слова.

На пресс-конференции у Зидана спросили, почему Бэйл так и не появился на поле, на что тот холодно ответил: «Потому что рассчитывал сегодня на других игроков. Если футболист не вписывается в команду, мне приходится искать варианты, работающие лучше всего».

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И начаться как гольфист.

Гарет со СМИ не общался, но после матча в издании Radioestadio появились его слова, якобы сказанные в раздевалке: «У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушёл, им нужно заплатить мне по 17 млн евро за каждый сезон. Если они не сделают этого, я останусь здесь».

Зидан настроен иначе. У него есть список игроков, которых он хотел бы видеть в команде, и при раскладе, если «Реал» покупает футболистов на 300 млн евро, а продаёт на 200 млн (данные Marca), расстаться придётся со многими. Бэйл входит в их число – по крайней мере на листке у Зидана.

«Да, наша идея в том, чтобы быть сильнее в атаке к следующему сезону. Посмотрим, что будет. У меня есть очень чёткое понимание, чего я хочу: каких игроков, какие профили. Но у меня нет полной власти над трансферами. Я тренер, тут серьёзный институт власти – президент, другие важные люди. Но мы все дела делаем вместе», — говорил главный тренер в начале лета.

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Уже тогда Зидан хотел избавиться от Бэйла и найти ему замену, но ни агент, ни сам Гарет навстречу не шли, ссылаясь на контракт до 2022 года. Главный тренер «Реала» планировал продать валлийца до начала предсезонных сборов в Монреале, но отсутствие подходящих предложений и нежелание самого Бэйла что-либо делать эту ситуацию значительно усложнили. Оно и понятно: в 30 лет с такой историей травм вряд ли кто-то предложит ему такую же зарплату, какую ему платят в Мадриде.

Как ситуация обстоит сейчас

Во-первых, цена на Бэйла с прошлого года упала на 30 млн евро – сейчас его трансферная стоимость оценивается в 60 млн. Во-вторых, Бэйл и его агент, судя по сообщениям испанских СМИ, не особо усердствуют в поиске вариантов – Барретт попросил, чтобы его клиента отпустили бесплатно.

«Реал», в свою очередь, надеется включить Бэйла в сделку по Погба суммарной стоимостью 170 млн евро. Но на данный момент в переговорах возникли трудности, поэтому Перес попросил Зидана начать задействовать валлийца.

Какие у Бэйла были (есть) варианты

«Тоттенхэм». Английский клуб предложил за возвращение Бэйла 60 млн евро. Встаёт вопрос по зарплате: «Тоттенхэм» готов платить только половину от того, что у него есть сейчас. А остальные 8,5 млн евро англичане предложили выплачивать «Реалу». Агент игрока назвал эту информацию чушью.

«Манчестер Юнайтед». По данным Metro, руководство «Реала» предложило за Погба € 80 млн и игрока на выбор — Иско или Бэйла. Но манчестерский клуб не заинтересован в трансферной сделке и хочет сохранить футболиста. Хотя агент Погба Мино Райола неоднократно заявлял, что ищет для полузащитника новую команду.

Китай. Одна из команд, название которой нигде не фигурировало, была готова платить Бэйлу около € 1,3 млн, что примерно в два раза больше, чем он сейчас зарабатывает в «Реале». Китайский клуб хотел заполучить футболиста бесплатно, но мадридский клуб это предложение отверг.

«Интер». Ходили слухи, что итальянский клуб хотел арендовать Бэйла у «Реала» и даже проводил с ним переговоры, но пока ни во что конкретное они не вылились.

Сериал продолжается.

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