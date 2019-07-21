«Позор Зидану!» Бэйл больше не нужен «Реалу»

«Холодная война» Гарета Бэйла и «Реала» зашла слишком далеко: Зидан уже в открытую заявляет, что валлиец не нужен клубу. «Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдёт, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться», — сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции в Монреале, где команда проводит предсезонные сборы.
Агент Бэйла Джонатан Барретт тут же отреагировал на это высказывание: «Позор Зидану за такие слова о человеке, который так много сделал для «Реала».
Когда всё началось
Весной Зидан два раза подряд не включил Бэйла в заявку, а в последнем туре продержал на скамейке все 90 минут. Футболиста такая ситуация явно не обрадовала: после финального свистка, когда вся команда пошла благодарить болельщиков за сезон, он демонстративно поспешил в раздевалку, не сказав при этом ни слова.
На пресс-конференции у Зидана спросили, почему Бэйл так и не появился на поле, на что тот холодно ответил: «Потому что рассчитывал сегодня на других игроков. Если футболист не вписывается в команду, мне приходится искать варианты, работающие лучше всего».
Гарет со СМИ не общался, но после матча в издании Radioestadio появились его слова, якобы сказанные в раздевалке: «У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушёл, им нужно заплатить мне по 17 млн евро за каждый сезон. Если они не сделают этого, я останусь здесь».
Зидан настроен иначе. У него есть список игроков, которых он хотел бы видеть в команде, и при раскладе, если «Реал» покупает футболистов на 300 млн евро, а продаёт на 200 млн (данные Marca), расстаться придётся со многими. Бэйл входит в их число – по крайней мере на листке у Зидана.
«Да, наша идея в том, чтобы быть сильнее в атаке к следующему сезону. Посмотрим, что будет. У меня есть очень чёткое понимание, чего я хочу: каких игроков, какие профили. Но у меня нет полной власти над трансферами. Я тренер, тут серьёзный институт власти – президент, другие важные люди. Но мы все дела делаем вместе», — говорил главный тренер в начале лета.
Уже тогда Зидан хотел избавиться от Бэйла и найти ему замену, но ни агент, ни сам Гарет навстречу не шли, ссылаясь на контракт до 2022 года. Главный тренер «Реала» планировал продать валлийца до начала предсезонных сборов в Монреале, но отсутствие подходящих предложений и нежелание самого Бэйла что-либо делать эту ситуацию значительно усложнили. Оно и понятно: в 30 лет с такой историей травм вряд ли кто-то предложит ему такую же зарплату, какую ему платят в Мадриде.
Как ситуация обстоит сейчас
Во-первых, цена на Бэйла с прошлого года упала на 30 млн евро – сейчас его трансферная стоимость оценивается в 60 млн. Во-вторых, Бэйл и его агент, судя по сообщениям испанских СМИ, не особо усердствуют в поиске вариантов – Барретт попросил, чтобы его клиента отпустили бесплатно.
«Реал», в свою очередь, надеется включить Бэйла в сделку по Погба суммарной стоимостью 170 млн евро. Но на данный момент в переговорах возникли трудности, поэтому Перес попросил Зидана начать задействовать валлийца.
Какие у Бэйла были (есть) варианты
«Тоттенхэм». Английский клуб предложил за возвращение Бэйла 60 млн евро. Встаёт вопрос по зарплате: «Тоттенхэм» готов платить только половину от того, что у него есть сейчас. А остальные 8,5 млн евро англичане предложили выплачивать «Реалу». Агент игрока назвал эту информацию чушью.
«Манчестер Юнайтед». По данным Metro, руководство «Реала» предложило за Погба € 80 млн и игрока на выбор — Иско или Бэйла. Но манчестерский клуб не заинтересован в трансферной сделке и хочет сохранить футболиста. Хотя агент Погба Мино Райола неоднократно заявлял, что ищет для полузащитника новую команду.
Китай. Одна из команд, название которой нигде не фигурировало, была готова платить Бэйлу около € 1,3 млн, что примерно в два раза больше, чем он сейчас зарабатывает в «Реале». Китайский клуб хотел заполучить футболиста бесплатно, но мадридский клуб это предложение отверг.
«Интер». Ходили слухи, что итальянский клуб хотел арендовать Бэйла у «Реала» и даже проводил с ним переговоры, но пока ни во что конкретное они не вылились.
Сериал продолжается.
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