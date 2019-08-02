В Лиге Европы произошла массовая драка. А судье в голову попала петарда

Фанаты из Румынии и Венгрии ненавидят друг друга

Казалось бы, дикие сцены на футбольных стадионах остались позади. По крайней мере на высоком уровне такое в последнее время видеть не доводилось. Но у румынских фанатов свои взгляды на культуру боления.

В матче квалификации Лиги Европы встречались клубы из Румынии и Венгрии – «Университатя Крайова» и «Гонвед».

Тут необходимо сказать, что футбольные болельщики этих стран исторически испытывают ненависть друг к другу. К примеру, в отборе на Евро-2016 встреча сборных Румынии и Венгрии завершилась скандалом. Фанаты жёстко подрались до и после игры, румыны вывесили оскорбительные баннеры на трибунах стадиона, освистали венгерский гимн и в целом вели себя неподобающим образом. Тогда УЕФА наказал Румынию матчами без зрителей.

Как вы понимаете, это лишь один из примеров. После того, что случилось вчера, румынские и венгерские журналисты стали говорить, что имеет смысл разводить эти страны в еврокубковых матчах. Как разводят Россию и Украину, к примеру. Всё настолько серьёзно.

Не доиграли всего минуту

Игры между «Университатей» и «Гонведом» получились невероятно упорными. Командам не хватило двух матчей, чтобы забить хотя бы один гол. И в дополнительное время команды были бессильны, и, видимо, нервы начали сдавать. На 120-й минуте между игроками обеих команд произошла массовая драка, с ударами кулаками. Наверное, не такая жёсткая, как легендарная драка между футболистками «Сатурна» и ЦСКА в первой половине 2000-х, но тоже выглядело это грозно.



Всё это происходило прямо напротив трибуны, где сидели ультрас «Крайовы». Фанаты моментально включились и начали кидать в игроков петарды. Одна из них попала в голову ирландского судьи Арнольда Хантера. Произошёл мощный взрыв, и судья упал на газон. Часть игроков венгерской команды пыталась помочь ему, а другая часть отбивалась от обезумевших футболистов румынского клуба.

Охрана и полиция испугались румынских фанатов

К арбитру прямо на поле подъехала машина скорой помощи. Врачи оказали ирландцу первую помощь. Арнольд Хантер сумел подняться, но выглядел абсолютно потерянным и направился в подтрибунное помещение. Наблюдатели из УЕФА постоянно куда-то звонили. Тренер «Гонведа» требовал от представителей УЕФА остановить матч. Главный судья ушёл в раздевалку и боялся оттуда выходить.



Но игру решили продолжить… Оказалось, что местная полиция, охрана и стюарды признались, что не могут гарантировать безопасность жизни игроков венгерского клуба и судей, потому что существовал большой риск, что румынские фанаты выбегут прямо на поле и начнут избивать всех подряд. В УЕФА поверили опыту местных стражей порядка и решили довести игру до конца.

В итоге главным арбитром стал резервный судья этой встречи. Пауза затянулась больше чем на час. С учётом серии пенальти матч длился больше трёх часов. К слову, румыны выиграли эту серию и прошли дальше, но есть подозрение, что история на этом не закончена.

После окончания противостояния главный тренер румынского клуба произнёс следующие слова: «Было бы ужасно, если бы такая жалкая венгерская команда, как «Гонвед», прошла дальше».