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Реакция «Зенита» на конфликт фанатов с ОМОНом – Чемпионата

Реакция «Зенита» на конфликт фанатов с ОМОНом
Анатолий Романов
Конфликт фанатов и ОМОНа в Петербурге: «Зенит» за вывод полиции со стадиона
В «Зените» прокомментировали столкновение сотрудников ОМОНа с фанатами.
Футбол / РПЛ 0

В перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» произошёл конфликт между фанатами сине-бело-голубых и сотрудниками ОМОНа. Это уже не первый случай столкновения болельщиков с представителями полиции в нынешнем сезоне РПЛ: напомним, после игры «Ростов» – «Спартак» сотрудники ОМОНа напали на поклонников красно-белых. Корреспондент «Чемпионата» выяснил позицию «Зенита» по поводу этого столкновения в беседе с пресс-секретарём петербургского клуба Антоном Макаренко.

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— В сети появились видео конфликта между болельщиками и сотрудниками ОМОНа возле фанатской трибуны. Что там произошло?
— Инцидент действительно произошёл между нарушителями и силовыми структурами вне чаши стадиона. Отмечу, что конфликт носил кратковременный характер, который удалось быстро локализовать и нейтрализовать.

— Этот конфликт похож на тот, что был между фанатами и ОМОНом после матча «Ростов» – «Спартак»?
— Наша ситуация принципиально отличается от той, что произошла в Ростове-на-Дону. После просмотра записей с камер видеонаблюдения стало понятно, что действия сотрудников правоохранительных органов на пике конфликта носили уже защитный характер.

— Почему сотрудники ОМОНа оказались так близко к фанатами?
— Периметр активного боления на стадионе – это всегда определённая зона риска, инциденты иногда случаются. Возникший конфликт уже был локализован и исчерпан силами организаторов матча, когда произошло вмешательство со стороны представителей силовых структур, которые должны были находиться в специальном автотранспорте и не покидать его без приказа Координационного Штаба и руководства МВД на мероприятии. Они сделали это без команды, тем самым став раздражающим фактором для агрессивно настроенной части фанатов, а дальше действия сотрудников Росгвардии сбыли ответной мерой на проявленную в их сторону агрессию.

— Были ли уже предприняты какие-либо меры по данному конфликту?
— Личность нарушителя уже была установлена, главный зачинщик задержан. Вместе с тем, мы инициируем рабочее совещание по разбору инцидента вместе с руководством МВД и Росгвардией для принятия конкретных мер, чтобы подобные конфликты на нашем стадионе не повторялись.

Здесь важно отметить, что «Зенит» был и остается одним из первых клубов, поддержавших инициативу по выводу полиции с территории стадиона. Мы располагаем всеми возможностями по локализации конфликтов во взаимодействии с самими болельщиками собственными силами. Футбольный стадион должен оставаться местом для безопасного просмотра футбола и хорошего семейного отдыха. Клуб приложит усилия по выводу ОМОН из поля зрения болельщиков, как это было ранее.

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