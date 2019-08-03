Малком дебютировал без блеска. «Зенит» спас Дзюба

В центральном матче 4-го тура РПЛ сразились два участника Лиги чемпионов.

* Предыдущая встреча «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге 7 октября 2018 года была последней на данный момент для Александра Кокорина и Павла Мамаева. Утро следующего дня форвард сине-бело-голубых и полузащитник «быков» провели так, что до сих пор находятся за решёткой. Накануне стало известно: друзья-футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

* Вчера же «Зенит» представил своего самого дорогого новичка за семь лет Малкома. Бразильский вингер подписал контракт на пять сезонов, а генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев подтвердил информацию, что «Барселона» получит 40 млн евро за 22-летнего игрока. Чемпионы России успели внести Малкома в заявку до матча с «Краснодаром».

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* Ещё одно событие, случившееся в пятницу – выступление группы Rammstein на «Газпром Арене». Несмотря на просьбу со стороны «Зенита», составители календаря РПЛ поставили игру с «Краснодаром» через 24 часа после концерта. Тем не менее руководители петербургского стадиона сумели справиться с ситуацией, увеличив число персонала. Сцену достаточно быстро разобрали. Футбольное поле не пострадало, так как на «Газпром Арене» оно выкатное.



* В «основе» краснодарцев дебютировал самый дорогой новичок в истории клуба – Реми Кабелла. Его оппонентом на правом фланге обороны хозяев неожиданно стал Дуглас Сантос. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признавался, что хочет попробовать бразильца на новой позиции, но такое решение всё равно стало сюрпризом. Оказалось, Дуглас хорошо работает и правой ногой, а его подключения в полуфланг под удар с левой – опасное оружие.

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* Первый тайм «Зенит» выиграл по ударам – 7:2 (в створ – 3:0). Владение мячом было 50% на 50%, хотя в начале игры «Краснодар» имел ощутимое преимущество по этому показателю. Однако сине-бело-голубые по задумке Семака очень узко действовали в обороне, крайние защитники близко располагались к центральным, так что гостям не удавалось проникать в штрафную через центр и полуфланги, как «Краснодар» любит.



* Лучший момент «быков» до перерыва не завершился даже ударом по воротам. Контрвыпад команды Мурада Мусаева мог завершиться выходом один на один, если бы не Вильмар Барриос. Лучший «опорник» РПЛ вновь показал великолепное умение читать игру и жёстко идти в отбор – оттёр от мяча убегавшего к воротам Тонни де Вильену.

* Кабелла сыграл 56 минут и стал первым игроком, которого заменили в этом матче. Видимо, по мнению Мусаева, француз находится ещё не в оптимальном состоянии. Дебют у новичка «Краснодара» получился так себе. Рами не сделал ни одной обостряющей передачи и нанёс лишь один удар мимо цели. Дуглас Сантос справился с Кабелла.



* Малком появился на поле на последние 20 минут, сразу после того, как Артём Дзюба не реализовал «стопроцентный» момент. Болельщики на «Газпром Арене» (игра собрала 54 078 зрителей) встретили новичка овацией. Бразилец принял несколько хороших решений, тем не менее звездой вечера не стал. В концовке загубил слабым пасом потенциально голевую атаку. Вспомнилось, что Халк тоже дебютировал в «Зените» без блеска.



* «Краснодар» забил курьёзный гол, который не вытекал из логики игры во втором тайме. До того момента команда Мусаева ни разу не пробила в створ (статистика ударов после перерыва – 8:2, в створ – 3:1). Вину за этот гол должны разделить между собой Андрей Лунёв и Дуглас Сантос. Голкипер неудачно вышел из ворот, даже если кричал «Я!», а бразилец сбросил мяч в створ.

* Ответный гол «Зенита» тоже родился в результате грубейшей ошибки игрока пропустившей команды. Тонни де Вильена потерял мяч в центре поля – чемпионы России улетели в контратаку с участием Магомеда Оздоева, Сердара Азмуна и Дзюбы. Краснодарцы надеялись, что избежать пропущенного мяча им поможет система VAR, но гол был чистым. В результате ничья. «Зенит» впервые потерял очки, а «Краснодар», похоже, неплохо готов к противостоянию с «Порту» в Лиге чемпионов.