Самые дорогие защитники этого лета

Цены на трансферном рынке растут с сумасшедшей скоростью! Теперь даже никому не известные защитники стоят больше, чем раньше стоили лучшие нападающие. Что уж говорить про действительно сильных разрушителей? В последнее время состоялось несколько впечатляющих переходов, а сегодня «Манчестер Юнайтед» превратил Гарри Магуайра в самого дорогого защитника мира. Вспоминаем крупнейшие сделки этого лета с участием игроков обороны.

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Костас Манолас, 36 млн

Греческий центральный защитник сменил один итальянский клуб на другой: «Наполи» заплатил «Роме» за Маноласа 36 млн евро. Такая сумма была прописана в качестве отступных 28-летнего игрока. Костас подписал пятилетний контракт с неаполитанцами. Отчасти снизить расходы на новичка «Наполи» сумел за счёт продажи в «Рому» своего полузащитника Амаду Диавара, за которого римский клуб заплатил 21 млн. Стоит напомнить, что летом 2017-го Манолас был близок к переходу в «Зенит» примерно за те же деньги.

Ферлан Менди, 48 млн

Президент «Реала» Флорентино Перес удовлетворил одну из первых просьб вернувшегося в команду главного тренера Зиденида Зидана, который хотел видеть в качестве сменщика и конкурента Марсело своего соотечественника Менди. Левый защитник «Лиона» обошёлся мадридскому клубу в 48 млн евро. На счету 24-летнего француза всего четыре матча за сборную страны, но сам факт интереса «Реала» увеличивает стоимость любого футболиста как минимум в полтора-два раза. В конце июля Ферлан получил травму бедра и выбыл на месяц.

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Эдер Милитао, 50 млн

Трансфер защитника «Порту», способного сыграть, как в центре обороны, так и на правом фланге, был согласован ещё до возвращения Зидана. За Милитао заплатили 50 млн евро, а сам бразилец, как, кстати, и Менди, подписал шестилетний контракт с «Реалом». При этом Эдер перебрался в Европу всего год назад: летом 2018-го «Порту» приобрёл его у «Сан-Пауло» за скромные по нынешним меркам 7 млн. Скачок стоимости 21-летнего игрока поражает. За сборную Бразилии он сыграл всего пять матчей, на Кубке Америки был запасным.

Аарон Ван-Биссака, 55 млн

«Манчестер Юнайтед», кажется, готов платить любые деньги за то, чтобы не пропускать. В топ-4 самых дорогих трансфера защитников этим летом попали сразу два новичка манкунианцев. 21-летний Ван-Биссака был куплен за 49,5 млн фунтов стерлингов (около 55 млн евро) и заключил договор на пять сезонов. Есть сомнения, что воспитанник «Кристал Пэлас», выступавший пока лишь за молодёжную сборную Англии, заслуживает таких денег, но, наверное, никто точно не назовёт реальную стоимость Аарона. В богатой АПЛ цены на игроков формируются по собственным законам.

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Маттейс Де Лигт, 75 млн

Молодой голландец, показывающий невероятный уровень игры для своих 19 лет, был трансферной целью едва ли не всех топ-клубов Европы. Многие думали, что он окажется вместе с Френки де Йонгом в «Барселоне». Однако, в конце концов, лучшее предложение «Аяксу» и самому игроку сделал «Ювентус». Сумма трансфера составила 75 млн евро, а с учётом бонусов она может возрасти ещё на 10,5 млн. То есть Де Лигт будет стоить фактически столько же, сколько и Магуайр. Маттейс подписал пятилетний контракт с зарплатой 12 млн евро в год.

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Лукас Эрнандес, 80 млн

Даже «Бавария» включилась в популярную рыночную игру «переплати за новичка». Правда, лидер Бундеслиги всё-таки выкупил у «Атлетико» победителя ЧМ-2018, заплатив указанную в договоре 23-игрока сумму отступных – 80 млн. Эрнандес подписал пятилетний контракт с немецким клубом. Центральный защитник стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии» с зарплатой около 13 млн евро в год. Лукас занимался переходом, восстанавливаясь после перенесённой в марте операции на колене. Он только начинает тренироваться с командой.

Гарри Магуайр, 87 млн

«Гарри – один из лучших центральных защитников в мире, и я рад, что нам удалось заполучить его. Он отлично читает игру и справляется с давлением. Помимо этого хладнокровен с мячом и отлично проявляет себя как в своей, так и в чужой штрафной», – Уле-Гуннар Сульшер счастлив, что «Манчестер Юнайтед» наконец-то закрыл трансфер игрока «Лестера», о котором мечтал норвежский тренер.

Цена на Магуайра – рекордная для защитников. Манкунианцы потратили на новичка 78,3 млн фунтов стерлингов (около 87 млн евро). Гарри подписал шестилетний контракт, его зарплата будет на уровне 5,5 млн евро в год. Будет ли он так же хорош, как предыдущий обладатель рекорда Вирджил ван Дейк в «Ливерпуле»?