Самые дорогие защитники этого лета

Цены на трансферном рынке растут с сумасшедшей скоростью! Теперь даже никому не известные защитники стоят больше, чем раньше стоили лучшие нападающие. Что уж говорить про действительно сильных разрушителей? В последнее время состоялось несколько впечатляющих переходов, а сегодня «Манчестер Юнайтед» превратил Гарри Магуайра в самого дорогого защитника мира. Вспоминаем крупнейшие сделки этого лета с участием игроков обороны.
Костас Манолас, 36 млн
Греческий центральный защитник сменил один итальянский клуб на другой: «Наполи» заплатил «Роме» за Маноласа 36 млн евро. Такая сумма была прописана в качестве отступных 28-летнего игрока. Костас подписал пятилетний контракт с неаполитанцами. Отчасти снизить расходы на новичка «Наполи» сумел за счёт продажи в «Рому» своего полузащитника Амаду Диавара, за которого римский клуб заплатил 21 млн. Стоит напомнить, что летом 2017-го Манолас был близок к переходу в «Зенит» примерно за те же деньги.
Ферлан Менди, 48 млн
Президент «Реала» Флорентино Перес удовлетворил одну из первых просьб вернувшегося в команду главного тренера Зиденида Зидана, который хотел видеть в качестве сменщика и конкурента Марсело своего соотечественника Менди. Левый защитник «Лиона» обошёлся мадридскому клубу в 48 млн евро. На счету 24-летнего француза всего четыре матча за сборную страны, но сам факт интереса «Реала» увеличивает стоимость любого футболиста как минимум в полтора-два раза. В конце июля Ферлан получил травму бедра и выбыл на месяц.
Эдер Милитао, 50 млн
Трансфер защитника «Порту», способного сыграть, как в центре обороны, так и на правом фланге, был согласован ещё до возвращения Зидана. За Милитао заплатили 50 млн евро, а сам бразилец, как, кстати, и Менди, подписал шестилетний контракт с «Реалом». При этом Эдер перебрался в Европу всего год назад: летом 2018-го «Порту» приобрёл его у «Сан-Пауло» за скромные по нынешним меркам 7 млн. Скачок стоимости 21-летнего игрока поражает. За сборную Бразилии он сыграл всего пять матчей, на Кубке Америки был запасным.
Аарон Ван-Биссака, 55 млн
«Манчестер Юнайтед», кажется, готов платить любые деньги за то, чтобы не пропускать. В топ-4 самых дорогих трансфера защитников этим летом попали сразу два новичка манкунианцев. 21-летний Ван-Биссака был куплен за 49,5 млн фунтов стерлингов (около 55 млн евро) и заключил договор на пять сезонов. Есть сомнения, что воспитанник «Кристал Пэлас», выступавший пока лишь за молодёжную сборную Англии, заслуживает таких денег, но, наверное, никто точно не назовёт реальную стоимость Аарона. В богатой АПЛ цены на игроков формируются по собственным законам.
Маттейс Де Лигт, 75 млн
Молодой голландец, показывающий невероятный уровень игры для своих 19 лет, был трансферной целью едва ли не всех топ-клубов Европы. Многие думали, что он окажется вместе с Френки де Йонгом в «Барселоне». Однако, в конце концов, лучшее предложение «Аяксу» и самому игроку сделал «Ювентус». Сумма трансфера составила 75 млн евро, а с учётом бонусов она может возрасти ещё на 10,5 млн. То есть Де Лигт будет стоить фактически столько же, сколько и Магуайр. Маттейс подписал пятилетний контракт с зарплатой 12 млн евро в год.
Лукас Эрнандес, 80 млн
Даже «Бавария» включилась в популярную рыночную игру «переплати за новичка». Правда, лидер Бундеслиги всё-таки выкупил у «Атлетико» победителя ЧМ-2018, заплатив указанную в договоре 23-игрока сумму отступных – 80 млн. Эрнандес подписал пятилетний контракт с немецким клубом. Центральный защитник стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии» с зарплатой около 13 млн евро в год. Лукас занимался переходом, восстанавливаясь после перенесённой в марте операции на колене. Он только начинает тренироваться с командой.
Гарри Магуайр, 87 млн
«Гарри – один из лучших центральных защитников в мире, и я рад, что нам удалось заполучить его. Он отлично читает игру и справляется с давлением. Помимо этого хладнокровен с мячом и отлично проявляет себя как в своей, так и в чужой штрафной», – Уле-Гуннар Сульшер счастлив, что «Манчестер Юнайтед» наконец-то закрыл трансфер игрока «Лестера», о котором мечтал норвежский тренер.
Цена на Магуайра – рекордная для защитников. Манкунианцы потратили на новичка 78,3 млн фунтов стерлингов (около 87 млн евро). Гарри подписал шестилетний контракт, его зарплата будет на уровне 5,5 млн евро в год. Будет ли он так же хорош, как предыдущий обладатель рекорда Вирджил ван Дейк в «Ливерпуле»?
- 5 августа 2019
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