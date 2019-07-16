Как одно решение изменило жизнь Матейса де Лигта навсегда

Безусловно, способность принять и осознать ответственность сделало центрального защитника (пока что) «Аякса» Матейса де Лигта самым пожилым из всех 19-летних людей, живущих на планете. После любого поражения, даже при условии, что на поражение повлияла его ошибка, он общается на телешоу так открыто, честно и спокойно, будто только что не переживал 90 минут драмы. После ужасного дебюта в сборной с двумя «привозами» за тайм он стал только сильнее. И даже нынешний трансферный сериал история скорее не о деньгах, а об ответственности.

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Пока вы не начали считать чужие деньги и не обвинили Мино Райолу во всех смертных грехах человечества (иногда это справедливо), я объясню, что имею в виду. Итак, Матейс де Лигт будет получать в «Ювентусе» более 12 млн евро в год. Когда он впервые зайдёт в раздевалку Турина, там будет только один футболист, зарплата которого выше, — это Криштиану Роналду, на которого де Лигт хотел быть похожим в глубоком детстве. Гораздо более опытные мужики, за плечами которых чуть больше трофеев, будут иметь меньшие деньги. Всё это, ко всему прочему, происходит в Италии, стране победившего патриархата и почитания возраста. Любой в мире 19-летний человек сломается под таким грузом, как соломинка. Нет уверенности в том, что и де Лигт выдержит.

Но вот один простой пример, который одновременно объясняет и давнее смирение де Лигта перед ответственностью, и мою веру в то, что его не передавит раздевалка Турина и пусть и жестокое, но величие академии «Аякса».



Матейс де Лигт родился в Абкауде, тихом и очень провинциальном пригороде Амстердама. Когда в девять лет его взяли в академию «Аякса», мальчик практически во всех ситуациях предпочитал молчать. На поле, за пределами поля, в быту — из него невозможно было вытянуть и слова, потому что он испытывал комплекс перед партнёрами. Ему, как и любому маленькому мальчику в его положении, казалось, что все другие ребята — более крутые. Они из города, родители забирают их на дорогих машинах, у них яркие и всегда новые бутсы — и когда ты смотришь на себя, то детское восприятие заставляет тебя чувствовать себя неловко. «Я не чувствовал необходимости что-то говорить в команде. Я просто выходил и делал свою работу», — вспоминал (понимаете, как странно звучит это слово по отношению к 19-летнему парню?) Матейс.



Ныне шеф-скаут академии, а тогда тренер команды возраста де Лигта Касемир Вестерфельд пошёл на рискованный шаг. Он назначил провинциального молчуна капитаном команды городских мальчиков. Вестерфельд видел талант де Лигта, но понимал, что тому нужно учиться смелости, умению брать на себя ответственность на поле и слово — в раздевалке. Это был опасный эксперимент: если бы Маттейс воспринял повязку неправильно, то мог бы закопать свой талант под комплексами и скромностью. Он мог закрыться окончательно — в таком возрасте это сильный удар по психике.

Но де Лигт оказался сильным. «Я сначала не понял, почему меня назначили капитаном — другие парни были разговорчивее и готовы были взять повязку. Но теперь понятно, что тренер сделал это, чтобы стимулировать меня говорить на поле и развивать личность. Это была очень хорошая мысль, это действительно мне помогло. Сначала не выходило, потому что это всё же было слишком большое изменение для меня, но в командах более старшего возраста я стал больше говорить, подсказывать и помогать партнёрам. И я обнаружил, что мне это нравится, а команде это помогает», — рассказывал де Лигт.

Главная черта этого «Аякса» — он не поддаётся эмоциям. Но дарит эмоции зрителям Это самая искренняя команда Европы за последние годы.

Именно это позволило ему стать лидером. Прошлогодний «Аякс» только номинально считается подростковой бандой — на самом деле, там было достаточно взрослых футболистов, а Клас-Ян Хунтелар, с которым де Лигт шёл голова в голову на каждой двусторонке, вообще почти годится защитнику в отцы. Но лидером, вожаком этой команды был Матейс.



Теперь ему придётся доказывать свою устойчивость к прессу звёздного статуса, денег и внимания болельщиков в другой, кардинально отличающейся от Нидерландов, стране. И если кому и суждено справиться с таким прессом в 19 лет, так это де Лигту.