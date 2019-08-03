В 15 лет Фирпо строчил гадости в адрес Месси. Теперь может стать его партнёром

В ближайшее время «Барселона» рассчитывает подписать 22-летнего защитника «Бетиса» Эктора Фирпо. В Испании молодой футболист стал известен прежде всего благодаря острому языку, а не футбольным талантам. Семь лет назад в «Твиттере» он наехал на самого Месси. Теперь Эктор может стать его партнёром по команде и прямым конкурентом близкого приятеля Лионеля – Жорди Альбы.

Эктор Хуниор Фирпо Адамес



Возраст: 22 года.

Гражданство: Испания, Доминиканская Республика.

Амплуа: левый защитник (левый полузащитник, центральный защитник).

Клуб: «Бетис» (Испания).

Рост: 184 см.

Вес: 78 кг.

Карьера: «Бетис Б» (2015 – 2018), «Бетис» (2018 – н.в.).

Достижения: победитель молодёжного Евро-2019.

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Кто это?

Эктор родился в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. Когда Фирпо было 6 лет, его семья переехала в испанский город Бенальмадена, находящийся в провинции Малага. Там же мальчик начал заниматься футболом, став игроком молодёжного клуба «Атлетико Бенамьель», в котором также начинал свою карьеру Иско.

Отыграв сезон в андалусском «Атлетико», Эктор сменил ещё пару команд, а достигнув 18-летнего возраста, перешёл в молодёжку «Бетиса». Профессиональный дебют Фирпо на взрослом уровне случился в феврале 2015 года — в домашнем матче «Бетиса-В» против «Гранады-В» в Сегунде.

Для того чтобы пробиться в главную команду, парню потребовалось три года. Перед стартом сезона-2017/18 он отправился на сборы вместе с основным составом «Бетиса», да так в нём и остался.



У Эктора есть опыт выступлений и за сборные. Благодаря двойному гражданству он успел поиграть и за Доминиканскую Республику, и за Испанию. В октябре 2015 года защитник принял участие в неофициальном товарищеском матче национальной команды своей родины против бразильской олимпийской сборной. Этот матч стал для Эктора единственным в футболке Доминиканы. Спустя три года он принял предложение присоединиться к национальной команде Испании U21, с которой позже выиграл молодёжный чемпионат Европы — 2019.

Зачем он оскорблял Месси?

В биографии Фирпо есть чёрное пятно, за которое ему до сих пор стыдно. В 15 лет парень не особо следил за языком. Упражняясь в сквернословии, Эктор оскорблял Лионеля Месси в «Твиттере». Причём довольно грубо.



Вот лишь несколько выпадов юного нахала в адрес звезды.



«Месси, я верю, что тебе встретится безумец, который сломает тебе ноги».



«Месси – сукин сын».

Если бы футболист не заиграл на серьёзном уровне, никому и дела не было бы до его слов. Однако после дебюта защитника в «Бетисе» фанаты пристально изучили его соцсети, нашли те самые оскорбления и распространили.



К счастью для Эктора, скандал из-за его слов так и не разгорелся. Фирпо объяснил цель своих высказываний и извинился.



«Я легко могу объяснить, почему так получилось. Мой лучший друг фанател от Месси. А я писал плохие слова про Лео. Это детские разборки. Тогда я даже не думал, что это может повлиять на мою жизнь и карьеру. Конечно, Месси — лучший игрок в мире. В этом нет никаких сомнений.



Когда в 15 лет тебя никто не знает, то ты делаешь некоторые вещи и даже не задумываешься, что это может повлиять на твою жизнь в будущем. Если кого-то обидели те твиты и я должен буду извиниться, то сделаю это без проблем».



Видимо, каталонцев устроили эти слова.

Зачем Фирпо «Барселоне»?

Скорее всего, в каталонском клубе Эктор будет сменщиком Жорди Альбы. В двух последних сезонах левый защитник «Барселоны» пашет практически без замен – на его счету 69 матчей в Ла Лиге из 76 возможных. Испанцу уже 30 лет, и долго играть в режиме нон-стоп он вряд ли сможет. В таком случае с подписанием Фирпо каталонцы убьют сразу двух зайцев – дадут возможность Альбе больше отдыхать и начнут готовить перспективного защитника ему на смену.



Эктор хорошо оснащён технически, обладает неплохим пасом и отличным дриблингом. Несмотря на внушительные для латераля габариты (рост – 184 см, вес — 78 кг), Фирпо достаточно координирован и быстр. Благодаря этим качествам левый защитник успешно подключается к атакам. В минувшем сезоне он внёс весомый вклад в результаты «Бетиса»: за 24 матча в Ла Лиге забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Для латераля — отличные цифры. К слову, за 36 матчей Альба отметился 2 забитыми мячами и 8 ассистами.

В обороне 22-летний игрок «Бетиса» тоже неплох. В среднем за матч он совершает 1,6 отбора и 1 перехват. Для защитника показатели скромные, однако в «Барселоне» вряд ли от него потребуют большего, учитывая потенциальную роль новичка в его будущем клубе. По крайней мере, у Альбы статистика в защите не намного лучше (1,2 отбора и 1,7 перехват).



Ещё одно ценное качество Эктора – универсальность. За свою карьеру он успешно играл не только на позиции левого защитника, но и в центре обороны, а также на фланге полузащиты. Такая вариативность наверняка позволит Вальверде использовать Фирпо для решения самых разных задач.

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Почему от Эктора отказался «Реал»?

Несмотря на обилие плюсов, у 22-летнего защитника есть существенный минус, из-за которого его не подписал «Реал Мадрид». «Сливочные» интересовались футболистом зимой 2019 года, однако на трансфер в итоге не решились, испугавшись травматичности игрока. На тот момент Фирпо восстанавливался после повреждения бедра. Кроме того, за предыдущие полтора года он получил три травмы, из-за которых в сумме пропустил 152 дня.



Видимо, «Барселона» учитывает этот факт, раз сбивает и так сниженный ценник на игрока. Каталонцы готовы отдать не более 20 млн евро за защитника, притом что «Бетис» намерен получить 25.