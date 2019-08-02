10 самых ожидаемых трансферов августа. Вернётся ли Неймар в «Барселону»?

Трансферное окно в Европе по-прежнему открыто, а значит, последний месяц лета должен подарить болельщикам ещё немало дорогих и удивительных переходов. В Англии клубы имеют право оформлять сделки до 8 августа, а в Испании, Италии, Германии и Франции – до 2 сентября. Какие истории, связанные с куплей-продажей игроков, затянулись?

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Гарет Бэйл, в любой клуб Европы

Переход форварда «Реала» в «Цзянсу Сунин» сорвался. Президент мадридского клуба Флорентино Перес решил, что Бэйл стоит больше, чем предложили в Нанкине. Валлиец разозлился на босса и отправился играть в гольф. Теперь у Гарета, скорее всего, останутся только варианты в Европе, ведь трансферное окно в Китае закрылось. Но такую зарплату ему никто не даст. «Сливочные» хотят за Бэйла 65 млн евро.

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Пауло Дибала, в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»

«Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на Ромелу Лукаку. Аргентинец требует зарплату в размере 10 млн евро в год, но при этом сомневается в целесообразности перехода. «МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов, кроме того, Пауло не уверен, что впишется в стиль игры команды. Дибалу хочет купить «Тоттенхэм», однако туринский клуб не принял предложение в размере 50 млн евро.

Лерой Зане, в «Баварию»

«Бавария» продолжает торговаться с «Манчестер Сити» за немецкого вингера. Издание Kicker сообщило, что мюнхенский клуб всё-таки согласился заплатить за Зане требуемые 100 млн евро, а сам 23-летний игрок готов вернуться в Германию. Однако пресс-служба «Баварии» поспешила опровергнуть информацию о переходе Лероя. Похоже, до хеппи-энда далеко. Возможно, клубы успеют ещё поссориться.

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Мауро Икарди, в «Наполи» или «Ювентус»

Как-то стихли разговоры о переходе Икарди в «Ювентус». Туринский клуб не готов платить за нападающего, от которого отказался новый главный тренер «Интера» Антонио Конте, более 40 млн евро. Нерадзурри просят значительно больше – 60 млн. Фаворитом в борьбе за аргентинца стал «Наполи», чьё предложение устроило Мауро (зарплата 7 млн евро в год). Осталось договориться с «Интером».

Филиппе Коутиньо, в «ПСЖ»

«Барселона» хочет продать Коутиньо за 120 млн евро, но никто не собирается переплачивать за атакующего полузащитника. Скорее всего, бразилец останется в каталонском клубе, если только не будет включён в сделку с «ПСЖ» по Неймару. Агент Филиппе сказал недавно, что сердце его клиента по-прежнему с «Ливерпулем», а вот Юрген Клопп исключил возвращение Коутиньо. Это слишком дорогое удовольствие.

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Ромелу Лукаку, в «Ювентус» или «Интер»

Почти не вызывало сомнений, что Лукаку перейдёт в «Интер». Конте очень хотел видеть бельгийского центрфорварда в своей команде, а миланский клуб сделал впечатляющее предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 83 млн евро. Тем не менее английский клуб ответил отказом. Зато идея обмена Лукаку на Дибалу манкунианцам понравилась. Ромелу готов поехать в Турин и ждёт решения аргентинца.

Гарри Магуайр, в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может сделать Магуайра самым дорогим защитником в истории футбола. На данный момент рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за 75 млн фунтов стерлингов (82,3 млн евро). Манкунианцам, скорее всего, придётся заплатить 80 млн фунтов, поскольку «Лестер» не идёт ни на какие уступки. Уле-Гуннар Сульшер настаивает на этом трансфере.

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Неймар, в «Барселону»

Звезда сборной Бразилии живёт в Париже, а кажется, что за решёткой. Настолько некомфортно Неймару в «ПСЖ». Форвард мечтает вернуться в «Барселону», каталонский клуб готов простить его и взять назад, однако катарские боссы чемпиона Франции просят очень много денег. У этой мыльной оперы конец будет ещё нескоро. «Барса» готова включить Коутиньо и других своих игроков в сделку.

Поль Погба, в «Реал»

Зинедин Зидан ждёт в «Реале» Погба, несмотря на то что ему пытаются «подсунуть» то Кристиана Эриксена, то Донни ван де Бека, то кого-то ещё. Чемпион мира мечтает о Мадриде, но «Манчестер Юнайтед» требует гигантскую даже для «сливочных» сумму – 150 млн евро. Руководство «Реала» сомневается, что Поль стоит таких денег. Всё решится в течение недели, ведь «МЮ» нужно кого-то купить вместо француза.

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Бруну Фернандеш, в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»

За полузащитника «Спортинга», ставшего одним из открытий прошлого сезона, борются два клуба АПЛ. Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 62 млн евро. Впрочем, «Тоттенхэм» намерен перехватить португальца. По данным O Jogo, представитель «шпор» уже прибыл в Лиссабон на переговоры с руководителями «Спортинга». Финалист ЛЧ увеличит своё предложение с 45 млн евро до 65 млн.