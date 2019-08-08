Конте хотел купить Лукаку ещё в «Челси». «Интер» отдаст за него € 80 млн

Главный тренер «Интера» Антонио Конте давно интересуется Ромелу Лукаку. Он хотел подписать бельгийского форварда, ещё руководя «Челси». Однако летом 2017 года сделка с «Эвертоном» сорвалась, и Ромелу стал игроком «МЮ». Тогда Антонио буквально рвал на себе волосы из-за того, что клуб упустил столь желанного игрока. Спустя два года ситуация повторилась. Ещё в середине нынешнего лета Конте был в ярости – «Интер» медлил с подписанием Лукаку. К счастью итальянского специалиста, на этот раз сделке всё же суждено состояться.

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Ромелу уже в Милане. В ближайшее время он подпишет контракт с «нерадзурри». «Интер» отдаст за форварда около 80 млн евро и, наконец, успокоит своего главного тренера.

Почему же Антонио так настойчиво желал приобрести Лукаку, и стоит ли трансфер игрока таких денег? Давайте разбираться.

В «Интере» дефицит форвардов

В первую очередь возобновившийся интерес Конте к Лукаку вызван кадровыми проблемами в его новом клубе. В составе «Интера» лишь два нападающих – Лаутаро Мартинес и Мауро Икарди. При этом первому из них ещё есть куда расти, а на второго, похоже, не рассчитывает ни руководство клуба, ни сам Антонио. От Икарди хотят избавиться, но он всё же желает остаться в «нерадзурри» и отработать свой контракт. Какой бы из вариантов развития ситуации ни случился, «Интеру» в любом случае больше не стоит рассматривать Мауро как лидера клуба.

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При таких обстоятельствах сделка по Лукаку кажется вполне обоснованной. Ему всего 26 лет, он опытен и харизматичен — отличная характеристика для кандидата в лидеры нападения.

Лукаку верен тренерам, которых уважает

Когда «Манчестером» руководил Моуринью, Ромелу говорил, что расшибётся о стену ради него. Бельгиец был предан тренеру и выполнял порой даже самые сомнительные требования португальца. В марте 2018 года при счёте 3:2 в матче с «Кристал Пэлас» Жозе, исчерпав все свои замены, попросил Лукаку доиграть встречу на позиции центрального защитника. Ромелу послушался и занял место в обороне, а после отставки португальца оказался чуть ли не единственным в «МЮ», кто пожалел о его уходе.



Также нападающий проявляет лояльность к Роберто Мартинесу, под руководством которого он стал ещё круче в «Эвертоне», а затем и в сборной Бельгии. Согласившись перейти в «Интер», Лукаку, возможно, послушался совета испанского специалиста, который утверждал, что Ромелу нужно уходить из «МЮ».

В связи с этим уже сейчас будущий союз Лукаку и Конте кажется очень удачным. Бельгиец не так давно называл итальянца лучшим тренером в мире, а наставник «Интера» рассыпался в комплиментах игроку.

Ромелу очень вариативен

Пока точно неизвестно, какую схему станет использовать Конте в новом клубе. Однако её наконечник благодаря Лукаку наверняка будет очень острым.



Ромелу способен играть и в статике, получая мяч спиной к воротам, и отыгрываясь с партнёрами (как в сборной Бельгии), и в динамике, открываясь в свободные зоны и получая мяч на скорости лицом к воротам, как в «МЮ». Вариативность форварда поможет ему без проблем вписаться в футбол Конте, который требует от нападающих быть ориентиром для всех атак. Огромным плюсом для Ромелу будет и его умение одинаково хорошо играть из глубины, и, наоборот, удачно действовать в штрафной площади соперника.

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У Лукаку больше нет проблем с лишним весом

Услышав новость про переход бельгийского форварда в «Интер», бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не удержался от ехидной реплики: «Он признался, что играл с лишним весом! Он весит больше 100 килограммов! Это футболист «Манчестер Юнайтед»! Он будет забивать и хорошо играть в «Интере», но непрофессионализм заразителен», — написал Невилл в «твиттере».

Вероятно, уход одного из лидеров манкунианцев настолько задел экс-футболиста «красных дьяволов», что он решил припомнить Лукаку былые грешки. Тем не менее сейчас с физической формой у нападающего всё в полном порядке. Лишний вес, набранный во время прошлогоднего межсезонья, игрок давно сбросил – помогли правильное питание и уменьшение нагрузок в тренажерном зале.

Теперь бельгиец один из самых быстрых футболистов «МЮ», чем он уже успел похвастаться, выложив свой результат во время тренировки. Если вы думаете, что это случайность, то ошибаетесь. Бельгиец стал самым быстрым игроком команды в сезоне-2017/2018, разогнавшись до 34,84 км/ч в матче с «Челси». Лукаку точно не самый подвижный и резкий игрок, но с дистанционной скоростью у него проблем нет. Как, собственно, и с лишним весом.

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Несмотря на все плюсы Ромелу, Конте по-настоящему стоит задуматься о поведении игрока во время сделки. Лукаку не явился на тренировочную базу «Юнайтед» без разрешения и отправился поддерживать форму в расположение «Андерлехта». За такую выходку форвард будет обязан заплатить около 435 тысяч евро штрафа.



Однако главное в этой истории другое. Во-первых, такое поведение точно не красит футболиста топ-уровня, а во-вторых, если Лукаку позволил сделать нечто подобное по отношению к нынешнему клубу, то, возможно, способен подвести и будущую команду.

UPDATE: «Интер» анонсировал переход форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

В «твиттере» миланского клуба было опубликовано видео с бельгийским нападающим в чёрно-синей футболке команды. «Интер» не для всех», — сказал Лукаку в ролике.