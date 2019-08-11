Ибрагимовичу не нравится, как устроен футбол в США. Назвал формат лиги отстоем

Нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович продолжает поддерживать статус самого эксцентричного футболиста современности. За два года в североамериканской лиге швед успел многое. Он отвешивал подзатыльник сопернику, душил вратаря и даже ломал кости оппоненту. Недавно Ибрагимович назвал себя «Феррари», которое ездит среди «фиатов» и призвал всех футболистов лиги немного приблизиться к его уровню. Теперь же от 37-летнего шведа досталось регламенту чемпионата. Говорит, что схема турнира с плей-офф – полный отстой.

Как разыгрывается чемпионство в MLS?

За трофей в главной североамериканской лиге борются 24 команды. Они поделены поровну на две конференции – Западную и Восточную. После окончания регулярного чемпионата стартует плей-офф, куда попадают по семь лучших клубов из каждой конференции. Команда, занявшая первое место, отправляется сразу в полуфинал, а шесть оставшихся разыгрывают три путевки в эту стадию.



В прошлом сезоне регламент был немного иной. В плей-офф попадали по шесть клубов из каждой конференции. При этом в полуфинал выходили команды, финишировавшие в регулярном чемпионате на первой и второй строчках. «Лос-Анджелес Гэлакси» тогда в плей-офф не попал, завершив чемпионат на седьмом месте в Западной конференции. Сейчас же Ибрагимович и компания за 11 матчей до окончания регулярного первенства идут пятыми.

Ибрагимович – лучший игрок года в MLS. Можно ли считать шведа великим? В чём измеряется величие?

Что не нравится Ибрагимовичу?

Несмотря на то что «Лос-Анджелес Гэлакси» далеко не лидер в своей конференции, шведский нападающий недоволен именно сутью плей-офф MLS. Ведь он даёт возможность даже седьмой команде стать чемпионом лиги.



«Это схема – полный отстой. Как можно выработать психологию победителя, если тебе нужно просто попасть в плей-офф? Для чемпионства достаточно выиграть только плей-офф. Обычно важен результат каждой игры сезона, но здесь ты можешь занять седьмое место, попасть в плей-офф и стать чемпионом», — заявил Ибрагимович.



Остаётся дождаться и послушать, что скажет швед, если «Лос-Анджелес Гэлакси» победит подобным образом. Неужели примет «фальшивый» титул?