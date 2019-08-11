«Сочи» сыграл за себя и за Питер. Все довольны, кроме ЦСКА

Юмористы в соцсетях уже переиначили на новый лад известный питерский слоган: «Два города – одна команда». Намёк на близкие партнёрские отношения чемпиона и дебютанта РПЛ легко улавливается. Во второй половине лета односторонняя миграция игроков между клубами приняла массовый характер. Чемпионат давно стартовал, а подмога из Северной столицы всё прибывает и прибывает в Сочи.

К пятому туру «зенитовская» колония под рукой у Точилина разрослась до восьми футболистов – шести делегатов первой команды «Зенита», одного – второй и воспитанника сине-бело-голубых, вратаря Заболотного. Против ЦСКА в воскресенье из этой бригады вышли шесть человек – все, кроме Заболотных. Вратарь остался в запасе, а нападающий и главный герой интернет-мемов в лиге – вне заявки. Зато дебютировал Нобоа – и в «Сочи», и в текущем чемпионате.

***

С неизбежными для новичка лиги турнирными трудностями сочинцам помогает справляться юмор. По крайней мере, у ведущего клубного аккаунта в «Твиттере» с самоиронией точно порядок. Вот как остроумно коллега обыграл самую больную тему для команды – отсутствие забитых голов (очевидно, что в тайной надежде на скорый обрыв неприятной серии).

***

Гончаренко вновь ограничился минимальной ротацией: Васин вернулся в тройку защитников. В запас присел получивший микротравму в Казани Дивеев.

***

За первые 2,5 минуты Акинфеев дважды подчищал за своими защитниками вне штрафной площади – оба раза успешно. Капитанский окрик возымел действие, но ненадолго – тяжеловесные стопперы красно-синих и впредь упускали соперников. Однажды страховка не помешала бы самому Игорю – после нечаянного паса на Цаллагова. Помочь капитану никто не успел – Ибрагим просто не попал в «рамку». Как ни странно, до перерыва аутсайдер действовал острее фаворита (4:7 по ударам). Возможно, «армейцев» немного ввели в заблуждение нули в двух графах таблицы у сочинцев – «победы» и «забитые мячи». На коллективное подсознание такие вещи нет-нет, да и влияют. Или все мысли уже «Спартаком» были заняты?

***

25 минут продлилась игра для Сигурдссона. Причина замены на Кучаева прозаична – травма после жёсткого подката Калугина. Судя по тому, что ушёл исландец с поля самостоятельно – не слишком серьёзная, но всё равно огорчительная. Арнор даже слезу смахнул по пути в раздевалку. К чести Калугина, уже в перерыве он извинился перед Сигурдссоном, пусть и заочно, в телеэфире. Что не отменяет вопроса к рефери Мешкову: «А где же карточка?».

***

Как и следовало ожидать, слухи о депрессии у Чалова, якобы вызванной срывом трансфера в Англию, оказались сильно преувеличены. Официальный сайт клуба ещё накануне успокоил болельщиков несколькими тренировочными карточками беззаботно смеющегося Фёдора. В игре нападающий тоже впечатления потерянного, удручённого человека не производил – был энергичен и старателен, как обычно.

Только обслуживался полузащитой не очень качественно. Точных проникающих передач хавбеки ЦСКА совершили чересчур мало. Отчасти и поэтому показать себя в лучшем свете Станиславу Черчесову Чалову не удалось – отбегал полтора часа практически без моментов. О настрое Фёдора на игру красноречиво скажет эпизод в компенсированное время: получив по лицу от Миладиновича (кстати, не пенальти ли это?) и руками вытирая кровь с лица, Фёдор буквально упрашивал судью пустить его обратно в игру, на последний угловой. Обиженный, равнодушный игрок так вести себя точно не станет.

***

Если хитростью взять очки не получается, красно-синие стараются взять своё силой. Физической. В тактическом репертуаре Виктора Гончаренко перевод в линию атаки мощного опорника Бийола – один из самых часто используемых приёмов. Прибег к нему главный «армеец» и теперь. С его выходом хозяева стали атаковать сдвоенным центром, предсказуемо увеличилось число навесов/прострелов. Против «Сочи» этот номер не сработал. Южане снова не забили, но этой ничьей порадовали не только себя, но и конкурентов ЦСКА.