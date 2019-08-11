«100% пенальти и прямая красная». ЦСКА пострадал от судейства Мешкова

Воскресная встреча одного из фаворитов сезона с новичком лиги в Москве оказалась неожиданно сложной для судейства. Арбитр из Дмитрова Виталий Мешков принял по меньшей мере два решения в пользу «Сочи», вызвавшие недовольство у хозяев поля. Вот они.

«Сочи» сыграл за себя и за Питер. Все довольны, кроме ЦСКА Не зря «Зенит» помогал игроками «Сочи». Аутсайдер отблагодарил чемпиона ничьей с конкурентом.

Эпизод №1

21-я минута. Защитник южан Калугин на правом фланге обороны атакует сзади Сигурдссона. По мячу не попадает – только по ногам исландцу. Полузащитник красно-синих долго лежит на газоне и поднимается уже только для того, чтобы покинуть поле. В раздевалку Арнор уходит с влажными от слёз глазами – возможно, предчувствует, что один из важнейших матчей сезона, дерби со «Спартаком», придётся пропустить. Несмотря на всю очевидность фола и риск для здоровья игрока, арбитр ограничивается только устным замечанием нарушителю, без карточки.

Эпизод №2

90+2-я минута. ЦСКА бросается на последний штурм ворот сочинцев. После единоборства с Миладиновичем Чалов падает в чужой штрафной. На повторе видно, как защитник гостей делает акцентированное движение рукой в сторону нападающего, после которого последний оказывается на газоне. У Чалова обильное кровотечение из носа, но этот эпизод рефери оставляет вообще без внимания. Претензии «армейцев» кажутся обоснованными.

Из первых уст

Иван Миладинович (защитник «Сочи»):

— С Чаловым вышло случайно. Я просто поднял наверх руку и попал по лицу. Это не специально было. Не думаю, что это пенальти, это было не так сильно. Я сразу извинился.

Хёрдур Магнуссон (защитник ЦСКА):

— В моменте с Чаловым безусловно был пенальти. Мы сейчас ещё пересмотрели этот момент, у него всё лицо было в крови. Это нарушение. К сожалению, у нас сегодня не было VAR. Мы не хотим видеть такое в футболе. Фёдора обычно сложно вывести из себя, он очень спокойный человек. Сегодня ему было за что злиться — это грубое нарушение. Безобразно видеть такое. Если вы хотите использовать VAR, его надо использовать в каждом матче. Он помогает и разъясняет.

Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА):

— Мы напишем соответствующее обращение, но у нас после каждого тура возникают подобные основания. Нам объясняют, постфактум признают ошибки, что тоже неплохо, но хотелось бы, чтобы было иначе. То, что было сегодня, это перебор. Надеюсь, что глава судейского корпуса не для галочки отвечает на подобное, а действительно разбирается. Мы всячески стараемся привлекать болельщиков на стадион и развивать наш продукт, а после такого и у игроков, и у болельщиков возникают определённые вопросы.



Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА):

— Нас могут ломать, бить в нос, а желтые карточки получаем мы. Стандартная для нас ситуация. По поводу Арнора пока не знаю, там, скорее всего, сложная травма. С Чаловым всё в порядке.

Мнение специалиста

Сергей Хусаинов (бывший арбитр ФИФА):

— На Чалове — 100% пенальти и прямая красная, это отмашка. Нарушение на Сигурдссоне в первом тайме — тоже прямая красная. Агрессивный прыжок двумя ногами. Дай бог Сигурдссону вернуться в футбол после такого подката.