«Торпедо» лидирует в ФНЛ. На стадионе атмосфера из другой эпохи

В ноябре «Торпедо» съедет с родного стадиона на Восточной улице. Оно и понятно – арена старенькая, реконструкция напрашивается. И всё же жаль. Такой атмосферы больше не найти в столице. По крайней мере, среди именитых клубов. Где ещё можно сделать такой кадр?

По ходу матча с «Авангардом» крыша жилого дома даже присоединялась к перекличке фанатов. Выглядело весьма аутентично и как-то по-домашнему. И так примерно во всём. Уже при входе на стадион журналистов пускали по спискам, приклеенным к столбу.

Где-то дедки обсуждают «Краснодар» и «Порту». Молодые парни обмениваются вымпелами «Торпедо». Рядом раскладка со значками — словно погружаешься во времена СССР.

Из динамиков перед игрой звучит песня 1977 года «Hotel California». Ржавые световые мачты вполне вписываются в общую картину. Зимой здесь может показаться депрессивно, но летом, когда всё зеленеет, получается наоборот, душевно. Душевнее только пирожки Рязанцева, которые полузащитник раздавал на своей презентации в «Торпедо».

Мимо спешит экс-президент РФС Николай Толстых, который всё так же опасается общаться с журналистами.



– Не-не-не, я ничего не буду. Вы извините, но я комментировать не могу.



– Так я же хотел спросить не про Прядкина или Газзаева, а про стадион, на котором вы играли в составе «Динамо».

– Не-не-не. Без комментариев.

А вот пожилой фанат «Торпедо», стоявший неподалеку, сам идёт на контакт. Рассказывает про табло: «Оно было одно и находилось на Северной трибуне. Такое, деревянное, дощечки вручную переворачивали».

Для нового поколения это звучит, как что-то недосягаемо старое. Из тех времен, когда игроков «Торпедо» могли спасти напильники водителя. Это легендарная история от Сергея Гришина, чемпиона в составе «Торпедо» 1976 года:

«Помню, как плакал Ловчев». Откровения чемпионов СССР — 1976 Ровно 40 лет назад «Торпедо» стало чемпионом страны. Эксклюзивные воспоминания триумфаторов 1976 года.

– Выходим на предматчевую разминку и понимаем, насколько скользко. Помню, мы попросили нашего водителя Володю Ясалова принести из автобуса несколько напильников. Больших таких. Думали под основание сточить шипы, но они тогда у нас уже были титановые. В результате заточили так, что оставались «заусенцы» и сохранялось хорошее сцепление с газоном.



Кстати, такое ощущение, что шрифт, которым написано слово «Бар» на фасаде арены, сохранился примерно с тех самых времен.

Абсолютно не удивляет, когда люди в возрасте симпатизируют «Торпедо». Они застали времена Стрельцова и другие успешные периоды. Было интересно понять, почему за «Торпедо» болеют молодые, а их на матче оказалось не меньше. На трибуне я разговорился с 18-летним парнем по имени Арсений: «У меня отец за «Торпедо» и так повелось с детства. Со времен ПФЛ поддерживаю клуб. Я был ещё маленький, когда они играли в высшей лиге, и особо ничего не понимал. В осознанном возрасте пришел к тому, что все-таки круто болеть за команду, которую поддерживали ещё предки. Это как в Англии. Народ болеет за команду своего района, потому что ты здесь, отсюда. Я живу рядом. Понятно, что у других клубов более современные арены, как в Европе, но зато здесь своё настроение. Здесь все друг друга знают. За «Спартак» и ЦСКА болеют по всей стране, а за «Торпедо» в основном свои, москвичи».

Мысль Арсения была максимально понятна, но опровержение последней фразе нашлось через пять минут. Перед стадион я встретил мальчика, который приехал аж из Алма-Аты. Его, конечно, тоже к «Торпедо» приучил отец.

Видео доступно по этой ссылке.

Общаясь с людьми, понимаешь, что атмосфера важнее результата. Если считать, что каждый клуб должен быть уникален, то из московских команд «Торпедо» – самая уникальная команда. Даже учитывая скромное количество поклонников.



«В этом мире жестоком, ты один против сотни», – пелось в гимне «Торпедо», который звучал в «Лужниках» (тогда в команде тоже был Лебеденко). Сейчас эта песня звучит уже в перерыве. А перед игрой – марш Блантера. Его ставят на многих стадионах, но именно на «Торпедо» он выглядит уместнее всего.

А что касается самой игры, то афиша получилась мощная: Рязанцев против Касаева. У вас уже пробежали мурашки по коже? Когда-то эти парни ставили на колени «Барселону». Тогда на «Ноу Камп» Касаев вышел на поле вместо Рязанцева. Теперь оба в основе – друг против друга.

«Торпедо» достаточно уверенно победило «Авангард» со счетом 3:1. Даже несмотря на то, что пропустило первым. Отыграться хозяевам удалось за счёт шикарного мяча Сергеева. Народ даже шутил, что гол заслуживает премию Пушкаша.

– Хотел ли я так забить? Ну да, – улыбнулся Сергеев после матча. — А вообще, просто оказался в нужное время в нужном месте, главное, что победила команда. Про гонку бомбардиров пацаны подкалывают. Говорят: «Давай работай».



Работа, к слову, – опасная штука. Если увлечься, то можно закончить чемпионат на первом или втором месте. А там и РПЛ. Перед «Торпедо» не ставится жёстко такая задача, но вы же знаете, какая ситуация в лучшей лиге мира? 2-3 команды реально хотят в чемпионат России, а у остальных на это нет денег. В такой ситуации «Торпедо» может вернуться в РПЛ раньше запланированного. Вот уже первую строчку делит с «Ротором».