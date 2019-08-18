Оставьте свои теории заговоров: от судейства страдает и «Зенит»

Самая мистическая вещь, случившаяся в Петербурге этим вечером, — это красная карточка-фантом Ярославу Ракицкому. В финальной стычке украинский защитник получил предупреждение, и все статистические платформы уверяли, что это вторая жёлтая для Ракицкого. Первую он якобы получил на 55-й минуте. До конца матча эта карточка оставалась у каждого статистического онлайна, уже после финального свистка желтая на 55-й минуте пропала из итогового протокола. Ее действительно не было.

Эпизод, которому приписывали первую карту, — это возмущение Ракицкого на очередной офсайд, зафиксированный бригадой судьи Матюнина. Об этом лично я узнал уже после матча, потому что по ходу игры был уверен, что предупреждение примерно в это время защитник получил за опасный подкат против Дениса Глушакова. Но, как оказалось, это тоже не было оценено, как нарушение на жёлтую карточку.

Глушаков: сколько игроков удалить, чтобы «Зенит» был доволен? Четырёх? Ответ из «Ахмата».

Как я уже писал после матча ЦСКА — «Сочи», основная претензия к российским судьям — непоследовательность решений, которые они принимают, и отсутствие четкого метода работы, который был бы понятен ещё до матча. Конкретный пример: одинаковые эпизоды — Мбенг наступил на ногу сопернику в матче со «Спартаком» и Ригони наступил на ногу сопернику в матче с «Ахматом» — трактуются по-разному. При этом речь идёт о двух подряд турах одной и той же команды — «Ахмата». Как тренерскому штабу готовить игроков к определенному уровню агрессии, если нельзя понять, где рамки этого уровня?

Главный вопрос к российским судьям — в отсутствии последовательности решений Они просто работают так, как придётся.

Команды не знают, как готовиться, а судьи внутри этого незнания откровенно плывут — именно это случилось с Матюниным. Все началось на седьмой минуте и закончилось в той самой финальной стычке, и весь матч не покидало ощущение, что арбитр не контролирует происходящее на поле. Косвенно ту же мысль выразил и Сергей Семак, когда во флеш-интервью признал, что заменил Смольникова с карточкой, так как понимал, что реф может уравнять составы. Такое редко услышишь на хорошем уровне.

«Судейство – позор! Послушаем Егорова-фантазёра!» Мощнейший спич Дзюбы По окончании матча «Зенит» – «Ахмат» досталось судье Алексею Матюнину и его начальнику Александру Егорову.

Эпизод с удалением Уциева можно расценивать по-разному — кому-то кажется, что преимущество получил «Зенит» (весь матч в большинстве), кто-то уверен, что «Зенит» обокрали (счёт мог стать 1:0, и сопернику пришлось бы раскрываться). Основное же, что хотелось бы отметить, — поспешность принимаемого решения. Матюнин ориентировался на падение, а не на игру в футбол и потому свистнул, не дав атаке завершиться голом. Точно так же методологически ошиблась бригада арбитров в дерби ЦСКА с «Локомотивом», когда лайнсмен поднял флажок, фиксируя офсайд у Эдера — хотя на матче был VAR, и эпизод нужно было сначала доиграть до конца и затем смотреть повтор. Та же ошибка — скорее свистнуть, избавить себя от ожидания развязки.

Проблемы с методологией накладываются на остальные входящие обстоятельства. Игры стали чуть быстрее — это моментально внесло свой отпечаток, судьи не успевают за эпизодами, и очень много ошибок случаются в последние минуты таймов. Новые правила, технические нововведения и путаница с их использованием тоже заставляют наших арбитров, как они сами говорят, «подвисать». Огромное количество матчей с ошибками и разными трактовками кричат о том, что проблему надо быстрее решать.

Но сегодня мы получили лучшее доказательство, что проблема эта имеет прежде всего профессиональное происхождение, а не кулуарное. Если эпизод с удалением и отмененным голом можно оценивать по-разному, то далее те эпизоды, которые влияли на результат, оценивались не в пользу «Зенита». Гол Ригони был отменён, пенальти за игру рукой назначен не был, ко времени второго тайма добавили всего четыре минуты (объективно можно было больше), и ровно они и были сыграны — несмотря на то, что больше минуты шла стычка. Все эти эпизоды, вместе с невнятной игрой «Зенита» в подготовке атак, повлияли на то, что чемпион потерял два очка.



Кто в здравом уме сможет сказать, что такое судейство «Зенита» — «кабинетное», «проплаченное» и все прочие термины, которые используются болельщиками в похожих случаях? Теории заговора несостоятельны, сегодня мы убедились в этом очередной раз. Главная проблема плохого судейства — не в коррупции. Она — профессиональная. И как о профессиональной проблеме о ней нужно говорить вслух. Вне зависимости от того, кто пострадал — «Зенит», «Динамо» или «Уфа».