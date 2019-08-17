«Судейство – позор! Послушаем Егорова-фантазёра!» Мощнейший спич Дзюбы

После матча «Зенит» – «Ахмат» все обсуждали не игру, а судью Алексея Матюнина. Работа москвича не устроила ни хозяев, ни гостей. Ключевые эпизоды встречи в Петербурге – удаление Ризвана Уциева на 7-й минуте, после которого был отменён гол Сердара Азмуна, а также спорный офсайд в эпизоде с забитым мячом Эмилиано Ригони. Кроме того, по мнению зенитовцев, Матюнин позволял игрокам грозненской команды тянуть время и не наказывал их жёлтыми карточками за грубые фолы.

В результате матч завершился потасовкой, а вскоре в микст-зону первым пришёл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Он выдал короткий, но горячий монолог, в котором раскритиковал также руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова:

— Как это возможно: на одном матче у нас есть VAR, на другом его нет? Мы чистый гол забили. Я считаю, что Матюнин сегодня просто герой матча. Что это такое вообще было? Будем опять Егорова слушать сейчас, что он в очередной раз скажет. У нас в стартовавшем чемпионате все играют хорошо, кроме судей. Мне кажется, что им уже нужно прибавлять. Фолы трактует то так, то по-другому. Здесь жёлтая, а здесь не жёлтая. Чистая красная, а у него какие-то сомнения. Честно говоря, такое судейство – это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону «Ахмата». Тут нет разговоров. Но когда игроки валяются по пятнадцать минут, когда вратарь выбивает по двадцать минут… Он даже жёлтую не показал вратарю! Матюнин – лучший игрок матча. Сейчас послушаем Егорова, фантазёра.

Отменённые голы «Зенита», удаление Уциева. Был ли прав судья игры в Питере? К бригаде Алексея Матюнина будут вопросы. На «Газпром Арене» её проводили свистом.

Заочно Дзюбе ответил бывший одноклубник по «Спартаку» Денис Глушаков: «Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова — нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают жёлтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, ещё и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?».