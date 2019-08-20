«Магуайр — не Видич. Он медленнее». Роман Гутцайт разбирает старт АПЛ

Почему «Челси» не одержал ни одной победы при Лэмпарде? Из-за чего поссорились Агуэро и Гвардиола? Какой трансфер «МЮ» может затмить переход Магуайра?

Роман Гутцайт разбирает главные вопросы на старте АПЛ.

«Челси» идёт под откос?

Считаю, что нет. Мне «Челси» на старте сезона понравился. И против «МЮ», и против «Лестера» в первом тайме синие были лучше. Несмотря на отсутствие побед, у них всё пока стабильно, и в ближайшее время они наверняка поправят свои дела. С таким подбором исполнителей можно выходить в Лигу чемпионов. Да, Пулишич пока не раскрылся и не показал своих сильных сторон, Абрахам тоже способен на большее. Но они молодые, а это новый уровень давления. К нему надо привыкнуть. Будем ждать.

Звёздные трансферы пока не работают?

Больше всего меня пока удивил Теему Пукки. В прошлом году он стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа. Теперь играет за ту же команду в Премьер-лиге и продолжает забивать — четыре мяча уже. Из прочих новичков отмечу Н’Домбеле, но тут никаких сюрпризов. Игрок с его качествами был «Тоттенхэму» необходим. По Пепе из «Арсенала» сказать пока нечего. Также как и по Родри. У «Сити» слишком сложный футбол, чтобы сразу в него вписаться.

Макгуайр — новый Видич?

Пока мне так не кажется. Фердинанд и Видич — защитники элитного уровня. Да, Гарри очень здорово ведёт борьбу наверху, и в этом смысле выглядел феноменально против «Вулверхэмптона». Да и в мачте с «Челси» он был признан лучшим игроком матча по версии АПЛ. Но Магуайру не хватает скорости. Лично меня Ван-Биссака впечатляет больше. Глядя на него, понимаешь, какие сверхкачества у него есть. То, как он отбирает мяч на скорости, бросается в глаза и по-настоящему вдохновляет. В случае с Макгуайром такого нет.

«Тоттенхэм» достиг своего максимума?

Со стороны прийти к такому выводу очень легко. Но тренерская профессия очень многогранна. Если много лет работать в одном клубе, развиваться всё равно можно. Посмотрите на Диего Симеоне. Он много лет работает в «Атлетико», и я не верю, что он достиг своего максимума. Конечно, «Ман Сити» и «Ливерпуль» находятся на более высокой ступени развития, и вряд ли «Тоттенхэм» сможет их обойти. Но борьбу конкурентам Почеттино навяжет.

Стычка Агуэро и Гвардиолы — что это было?

Обычная история для Гвардиолы. Он очень эмоциональный человек и каждую секунду знает, что должны делать игроки. Если его картина расходится с реальностью, он переходит на повышенные тона. В конце матча Серхио с Пепом обнимались, поэтому тут никаких проблем быть не должно. Не думаю, что ему станет тесно на лавке «Сити». Один раз такой момент уже был, но Серхио выиграл конкуренцию и всем всё доказал. Агуэро — легенда «Сити» и лучший бомбардир в истории клуба. Уверен, место на поле ему найдётся.

«Шеффилд» — сюрприз? Или нет?

Четыре очка на старте — хороший результат, но за «Шеффилдом» стоит понаблюдать. Мне кажется, это команда ограниченных возможностей, опасные моменты им даются с трудом. Хорошее начало — подспорье для того, чтобы чувствовать себя уютнее. И всё же вряд ли этого хватит, чтобы обезопасить себя от вылета задолго до конца. В том же «Норвиче» футболисты сильнее, и впечатление от их игры другое. Понятно, что в первом туре они попали под «Ливерпуль», но в домашнем матче с «Ньюкаслом» они проявили себя куда лучше, чем «Шеффилд».

VAR изменил английский футбол?

Безусловно. Вспомните гол Габи Жезуса, который был отменён уже после того, как футболисты успели его отпраздновать. То же самое едва не случилось в понедельник, когда «Вулверхэмптон» играл с «МЮ». Восприятие футбола меняется в глазах игроков и тренеров. Прежде всего, это очень сложно для них с точки зрения эмоций. Меняется и картинка, не только здесь — во всём мире. Помню, когда в Германии ввели эту технологию, резко увеличилось количество назначенных пенальти. Но таков современный футбол. VAR добрался и до Англии.