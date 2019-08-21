VAR нужен футболу. Он делает его более объективным и непредсказуемым

Битва на «Этихад» в очередной раз напомнила нам всем, за что же мы так любим футбол и английскую Премьер-лигу в частности. В этом матче, кажется, было всё: зрелищность, интрига, драма, а главное, абсолютная непредсказуемость.



Ещё в первом тайме не покидало ощущение, что «горожане» во главе с вездесущим Де Брёйне не просто обыграют «шпор», но сделают это неминуемо с крупным счетом. Устоять под натиском их массированных атак было действительно очень трудно, а начинать свои, возможно, ещё сложнее: высокий и эффективный прессинг у ворот соперника – одно из главных оружий «Манчестер Сити». Однако «Тоттенхэм» спасся. Причём трижды. И первый, и второй голы лондонцев, в общем-то, не особо вписывались в логику игры. А мяч, пропущенный на 93-й минуте, был отменён при содействии VAR. Неудивительно, что подобный исход матча спровоцировал очередную волну дискуссий на тему видеоповторов. Самый лаконичный комментарий по этому поводу сделал автор незасчитанного гола Габриэл Жезус: «VAR is s**t». (Думаю, что в переводе на русский язык фраза не нуждается).

Сумасшедший триллер на «Этихаде»! «Тоттенхэм» — самая везучая команда в мире Невероятный матч, в котором Моура забил первым же касанием, а VAR снова отнял у «Манчестер Сити» победный гол на последних секундах.

Понять эмоции футболистов и болельщиков «Манчестер Сити» очень легко. Прошлогодняя драма в четвертьфинале Лиги чемпионов всё против того же «Тоттенхэма» казалась забытым кошмаром. Но похоже, что страшные сны Пепа Гвардиолы имеют свойство возвращаться. Хотя, конечно, масштаб потери в этих двух случаях несопоставим.

Что касается Почеттино, то судьба лишний раз демонстрирует свою ироничность. Некоторое время назад аргентинец выступал ярым противником VAR, однако уже сейчас ему есть за что благодарить это нововведение.



Понятно, что какое бы решение арбитр матча ни принял при помощи видеоассистента, оно всегда будет не в чью-то пользу. И то, что, уже являясь неотъемлемой (пусть ещё и не повсеместной) частью футбола, VAR продолжает вызывать бурные дискуссии, говорит лишь о том, насколько значимым и революционным стало его использование.

VAR убивает дух футбола?

Наверное, самый распространённый тезис противников VAR о том, что он убивает эмоции и дух футбола, является при этом и самым субъективным, независимо от того, какое количество людей придерживается подобной точки зрения. Всё потому, что «дух» футбола – субстанция довольно неопределённая и даже относительная. Каждый его чувствует по-своему. Так же и с различными эмоциями. Мы называем их конкретными словами, но не можем быть вполне уверенными в том, что испытываем идентичные чувства. Это просто нельзя проверить. Так, наконец, и с пресловутой футбольной философией. Она не бывает верной или неверной, она просто кому-то подходит, а кому-то нет. Поэтому сама попытка догматизировать суть футбола как понятие мне кажется некорректной. Хотя бы потому, что в первую очередь исходит из нашего личного эмоционального восприятия.



Луис Суарес сказал, что VAR убивает всякое желание праздновать голы, так как любой из них может быть не засчитан. Это так. Но тут нужно не забывать про одну очень простую деталь. По большому счету, такое было и раньше. Например, лайнсмены нередко фиксировали офсайды с очевидным опозданием, и голы отменялись уже после того, как их начинали праздновать. Да, сейчас с видеоассистентом это занимает больше времени, и рефери может взять повтор не только в случае с положением «вне игры». В этом отношении изменились обстоятельства, но прежней осталась суть – такой желанный подарок могут заставить вернуть.

VAR не гарантирует объективность?

В субботу на послематчевой пресс-конференции Гвардиола выразил мысль, которая для многих является поводом усомниться в целесообразности использования VAR: «Свистки во время матчей теперь неочевидны. Иногда они не видят игру рукой, как в эпизоде с голом Льоренте [в матче ЛЧ в прошлом сезоне], иногда видят. Удивительно, что в первом тайме не было пенальти после нарушения на Родри, VAR посчитал, что там не было нарушения, а в концовке [в голевом эпизоде «Ман Сити»] – было».

Мысль о том, что видеоассистент не гарантирует стопроцентной объективности в оценке того или иного игрового эпизода совершенно не нова, но, в общем-то, справедлива. Даже при помощи VAR один и тот же момент рефери могут трактовать по-разному, ведь в правилах современного футбола пограничных нюансов не так уж и мало. Кстати, в этом аспекте применения VAR и заключается основное отличие от системы видеоповторов в теннисе. В случае с Hawk Eye всё предельно просто. Взятый спортсменом challenge совершенно точно фиксирует, попал ли мяч в корт или нет. Двоякости здесь быть не может. В футболе же ситуация сложнее. Отсюда и возникает недовольство, что даже с современными технологиями проблема несправедливости результата (с точки зрения правил) остается довольно актуальной.

VAR убивает зрелищность?

При обращении к видеоассистенту пауз в игре действительно стало больше, а, кроме того, увеличилась их продолжительность. С этим, пожалуй, не поспоришь. Однако в какой степени это влияет на восприятие игры? Стоит заметить, что как таковую зрелищность матча (вопреки опасениям многих) VAR не убивает. Ни один турнир, включая чемпионат мира в России, где применяется эта система, не стал менее интересным или привлекательным для зрителей. Уже упомянутый четвертьфинал между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» навсегда останется в памяти ярким и драматичным событием. Как, впрочем, и вся прошлая Лига чемпионов. Таким же образом VAR не сделает хуже английскую Премьер-лигу, в которой начал использоваться только с этого года. Соответственно футбол на Туманном Альбионе (да и где бы то ни было ещё) не станет из-за него менее популярным. Недостатки у системы, конечно, есть. Но стоит ли преувеличивать масштаб их последствий?

VAR делает футбол более объективным?

Если считать, что для победы цель всегда оправдывает средства, и не важно, как она достигнута, то, конечно, ни один аргумент здесь не покажется весомым. Однако, думаю и надеюсь, что люди, считающие так, составляют лишь маргинальное меньшинство. Тогда как для абсолютного большинства важность объективности результата с точки зрения правил не подлежит сомнению. Как уже было сказано, VAR не может исключить человеческий фактор, а следовательно, не гарантирует и стопроцентную объективность. Но в плане борьбы с судейскими ошибками это большой шаг вперед. И, если честно, внедрение подобных технологий напрашивалось уже достаточно давно.



На данный момент согласно правилам существует 4 случая, когда рефери может прибегать к VAR:



— с целью убедиться, что гол был забит по правилам;

— с целью убедиться в правильности назначения/ неназначения пенальти;

— с целью исключить ошибку при удалении футболиста;

— с целью определении игрока, нарушившего правила.



По поводу использования VAR очень емко и по существу высказался Кит Хакетт, британский рефери, входящий в список 100 лучших судей всех времен (рейтинг ведется Международной федерацией футбольной истории). Прошлогодний отказ применять VAR в АПЛ он назвал ошибкой:

«Я не считаю, что VAR идеален, но при правильном использовании он может серьезно помочь судьям. Цифры ФИФА утверждают, что без VAR судьи приняли 95,6% правильных решений, но с VAR показатель вырос до 99,35%. Это огромная разница, и я могу заверить вас, что сами судьи не могут дождаться, когда VAR будет введен, потому что без него они просто брошены на произвол судьбы. Ошибки неизбежны, но у нас есть доступ к технологиям, которые помогают сделать правильный выбор почти каждый раз, особенно по таким очевидным моментам, как офсайд. Отказ в доступе к такой технологии – это извращение. Введение VAR поможет игре и судьям, потому что последствия ошибки огромны. Когда я был руководителем судейского корпуса, наши арбитры получали столько угроз, что я помог одному судье переехать на конспиративную квартиру, в то время как другой установил тревожную кнопку на работе. Говард Уэбб рассказывал, как он получил «тысячи угроз смерти» после назначения пенальти в ворота сборной Польши на Евро-2008. С появлением социальных сетей ситуация еще хуже. Одного этого достаточно, чтобы понять, почему судьи так заинтересованы в скорейшем введении VAR».

VAR делает футбол ещё более непредсказуемым?

То, что любая медаль имеет две стороны, обсуждению, наверное, не подлежит. При всей критике в отношении VAR, как того, что негативно скажется на зрелищности футбола, он, по сути, только добавляет интриги, делая каждый ключевой эпизод ещё более непредсказуемым. А с точки зрения тех же зрительских эмоций лишь увеличивает глубину драматизма. VAR становится дополнительным и судьбоносным звеном в цепочке причинно-следственных связей, заставляя футболистов, тренеров и болельщиков пережить всю палитру чувств – от отчаяния до спасительной радости. Ну и, разумеется, наоборот.



И если ещё в 2009 году, видя бегущего по кромке поля «Стэмфорд Бридж», обезумевшего Пепа Гвардиолу, можно было смело поздравлять или проклинать «Барселону», то спустя 10 лет его неистовая радость на последних секундах лигочемпионского триллера в Манчестере» ещё ни о чем не говорит.