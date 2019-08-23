Португалия близко. Таблица коэффициентов УЕФА

Оба российских клуба проиграли свои матчи в Европе. И если у «Спартака» ещё остаются шансы в ответной игре, «Краснодар» очень близок к тому, чтобы сменить ЛЧ на турнир попроще.
«Брага» — «Спартак» — 1:0.
Евросезон начинался с отрывом от Португалии почти в два балла. Всего за несколько недель он сократился чуть ли не вдвое. Кто-то удивлённо возразит: «Но мы же выбили «Порту» из ЛЧ!».
Объясняем: даже этот факт пока мало сказался на общем положении дел. Во-первых, у нас с португальцами разный коэффициент побед, о чём мы писали здесь. Во-вторых, «Порту» покинул ЛЧ, а не еврокубки. Учитывая статус команды, почему бы не пошуметь и не набрать уйму очков там?
Португалия
Там всё в порядке — «Брага» в своих скалах укатала «Спартак» (1:0). «Гимарайнш» сыграл вничью в Румынии и сохранил годные шансы идти дальше.
Призёры прошлого сезона («Бенфика», «Порту» и «Спортинг») спокойно ждут группового этапа, в который попали напрямую. А «Порту» настолько хорош, что даже не пришлось идти в квалификацию после вылета из ЛЧ (новые правила УЕФА). При этом «Бенфика» на жеребьёвке окажется во второй корзине ЛЧ, а «Порту» со «Спортингом» — скорее всего, в первой (в Лиге Европы).
Теперь отрыв России составляет 1,067 баллов, и он очень маленький. Если дальше пойдёт не «Спартак», а «Брага», уже осенью РПЛ может стать седьмой лигой Европы.
- 23 августа 2019
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