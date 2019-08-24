Хуан Мата — самый скромный футболист в мире

Элитный мир футбола с каждым годом всё больше напоминает обложку глянцевого журнала, перевернув которую, оказываешься в вымышленном Зазеркалье. Параллельная вселенная сверкает неоновыми огнями рекламы, приковывая к себе взгляды тех миллионов, что навсегда остались по другую сторону реальности.



Топ-футболисты уже давно превратились в звёзд шоу-бизнеса, чьи силиконовые, конвейерного производства подружки кокетливо улыбаются с лакированной поверхности «инстаграма». И, как ни прискорбно, ничего удивительно в этом нет. Тенденция вполне закономерна.

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Но всё-таки время от времени прожекторы медийного пространства как бы случайно выхватывают тех, чей образ идёт вразрез с трендами современной поп-индустрии – людей, которые, несмотря на популярность, не пытаются создать шумиху вокруг себя и стараются менять мир вокруг к лучшему. Подобные примеры не единичны, но всё же относительно немногочисленны. Наверное, потому они и выделяются на общем, довольно однородном фоне.

Хуан Мата – один из самых скромных и спокойных представителей большого футбола. Его талант не подлежит сомнению. Но, наблюдая за ним на протяжении уже многих лет, понимаешь: насколько бы успешным он ни был, его огромный потенциал не раскрылся в той мере, в какой мог. Причины для этого, наверное, есть. Это и его игровые характеристики, и тренеры, с которыми ему приходилось работать, и обстоятельства в клубах, где он оказывался в конкретное время. Ему повезло стать частью великолепной, почти непобедимой сборной Испании, но в этом заключается и злая шутка судьбы. Футболисту с его навыками и умениями суждено было бы стать лидером, наверное, любой национальной команды мира, но только не своей страны – его расцвет пришелся на переизбыток испанских звезд. Кроме того, по своему типу он, пожалуй, очень напоминает чистую «десятку», которой в современном футболе остается всё меньше места.

Однако сегодня хочется сказать несколько слов о Хуане Мате не как о футболисте, а как о человеке, имеющем возможность и старающемуся сделать мир вокруг себя чуточку лучше. Благотворительность в жизни испанца действительно играет важную роль. Но что толкает его и таких же, как он, людей помогать тем, кто в этом нуждается? Наверное, в первую очередь это собственное понимание того, что он имеет в жизни.

«Мы зарабатываем невероятные деньги, непостижимые суммы. Я живу в мыльном пузыре, в то время как мой друг живет в реальном мире. Ему нужно работать, получать пособие по безработице, переезжать, пока он ищет работу. Это нормальная жизнь. Моя жизнь футболиста – ненормальная. Футбол — это твоя работа. Шанс «устроиться» на такую работу не выпадает 99% людей. Я думаю, нам не стоит об этом забывать. Стоит помнить, как нам повезло. Не только во время карьеры, но и на всю жизнь».

Возможно, именно эти слова, сказанные Хуаном, во многом и объясняют его отношение к своей профессии и тому, что он должен делать в жизни.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Благотворительный фонд «Общая цель»

Общественная жизнь Маты – это не скандалы и громкие обсуждения контрактов. Не пьяные вечеринки и не провокационные интервью. Его имя ассоциируется лишь с высокими профессиональными качествами и социально полезной деятельностью. В том, как он ведёт себя на поле и за его пределами, нет никакого позёрства или саморекламы. И в этом отношении испанец представляет собой эталон для подражания.



В 2017 году Хуан Мата принял активное участие в создании благотворительного фонда «Общая цель» (Common Goal). Цель фонда — способствовать положительным социальным переменам и улучшению качества жизни во всем мире. Идея состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей, так или иначе вовлечённых в футбол, к пожертвованию 1% от их дохода. Средства идут на выполнение всевозможных задач: от решения проблем с гендерным неравенством до борьбы с нищетой и голодом.



Сам Хуан Мата комментирует это так: «1% процент от моей зарплаты будет перечисляться проекту «Common Goal». Это коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру. Возможно, это хоть как-то поможет изменить наш мир. Я прошу своих коллег-профессионалов присоединиться ко мне в создании общей цели. Вместе мы можем создать движение, основанное на общих ценностях, которые могут стать неотъемлемой частью всей футбольной индустрии — навсегда. Я готов к этим усилиям, но я не хочу быть один. «Common Goal» — это способ, благодаря которому футболисты могут помочь обществу».



На данный момент в проекте задействованы почти 600 человек (среди них Жозе Моуринью, Юлиан Нагельсман, Александр Чеферин, Матс Хуммельс, Джорджио Кьеллини, Синдзи Кагава и многие другие), а также 134 организации.

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Глобальная и конечная цель – это 1% от всей индустрии футбола. И пусть она не выглядит достижимой в ближайшем будущем, каждый шаг на пути к ней – уже большая победа. Сам Мата говорит о том, что ему трудно определить для себя какой-то предел «Общей цели», потому что идея проекта не ограничивается конкретной цифрой, и речь скорее о том, чтобы научить людей сочувствовать и помогать друг другу.



За деятельность «Common Goal» Мата был удостоен почетной награды Nations Sports Award 2017. Премия вручается Спортивным Советом Испании.

Хуан Мата как человек

Образ Хуана Маты достаточно нестандартен для представителя его профессии. Испанец имеет высшее образование и увлекается психологией. Он очень скромен и доброжелателен ко всем вокруг, от болельщиков до партнеров по команде и сотрудников клуба. Согласно материалу, опубликованному The Daily Mail со ссылкой на The Sun, Хуан регулярно помогает персоналу по экипировке разбирать вещи из автобуса после поездок. Не так просто представить себе ещё какого-либо футболиста подобного уровня (хотя дело даже не в уровне, конечно), кому бы такое вообще могло прийти в голову. Подобное отношение к людям независимо от их статуса очень хорошо характеризует Хуана Мату как человека. Похоже, это как раз тот случай, когда картинка, которую мы видим, вполне соответствует внутренней сути.

Испанец не создает пафоса вокруг своей благотворительной деятельности. Он очень сдержан в использовании социальных сетей и не раскручивает себя в интернете. Хуан посещает центры для детей из малообеспеченных семей и радует их подарками, общается с болельщиками и ведет свой небольшой блог. Накануне Рождества вместе с другими футболистами «Манчестер Юнайтед» он посещает детские больницы и онкологические клиники.



Главное, что во всём, чем занимается Мата, нет ложной скромности, позы или желания хорошо смотреться в свете видеокамер. То, как он ведет себя, выглядит абсолютно органичным. Всё дело, наверное, в том, что, являясь миллионером и известным человеком, Хуан чувствует в этом большую ответственность перед собой и обществом, подавая прекрасный пример всем нам и новым поколениям.