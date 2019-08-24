Салах решает! «Ливерпуль» не оставил шансов «Арсеналу»

Первая серьезная проверка обновлённой команды Эмери

Нынешним летом действия «Арсенала» на трансферном рынке существенно отличались от ливерпульских. Пока мерсисайдцы буквально игнорировали возможность приобрести новых футболистов, лондонцы, не скупясь, тратили миллионы на новичков, заполняя дыры в составе после ухода своих лидеров – Рэмси, Косельни и Айуоби. Затянув с серьёзными сделками до конца июля, «пушкари» все же успели подписать несколько отличных футболистов до закрытия трансферного окна. Линию обороны «Арсенал» усилил Давидом Луисом из «Челси», центр поля – арендованным у «Реала» Даниэлем Себальосом, а нападение — звездочкой Лиги 1 Николя Пепе из «Лилля».

Сезон в АПЛ команда Эмери начала с двух побед – над «Ньюкаслом» (1:0) и «Бёрнли» (2:1). В обоих матчах новички «Арсенала» проявили себя довольно неплохо. Особенно хорош был Себальос. В матче с «Бёрнли» хавбек стал главным креативщиком «пушкарей», отдав две результативные передачи.

Перед игрой с мощным «Ливерпулем», который сохранил чемпионский состав и на старте сезона уничтожил «Норвич» (4:1), а также обыграл «Саутгемптон» (2:1), понаблюдать за новым «Арсеналом» было особенно интересно. Мерсисайдцы стали первым мерилом успешности трансферной кампании лондонцев и качества их игры в новом розыгрыше АПЛ.

Лондонский автобус не устоял перед стандартом «Ливерпуля»

Стартовый состав «Ливерпуля» угадывался без проблем. По сравнению с предыдущим матчем Юрген Клопп сделал лишь одну перестановку – вместо Окслейда-Чемберлена на поле «Энфилда» с первых минут появился Фабиньо.



Унаи Эмери, опасаясь боевитого соперника, немного изменил схему игры своей команды. Специалист усилил центр поля третьим полузащитником — Гранитом Джакой, а вместо трёх нападающих выставил пару форвардов – Пепе и Обамеянга. Ляказетт остался на лавке запасных.



На старте игры «Ливерпуль» жёстко придавил гостей к их воротам. Хозяева осадили штрафную площадь «Арсенала» и из раза в раз проникали в нее с помощью прострелов и навесов. Лондонцы очень глубоко оборонялись практически всей командой, а их потуги преодолеть с мячом половину поля мерсисайдцы прерывали успешным прессингом.



Однако, как ни странно, первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Адриана. Испанский голкипер начудил, выбежав из штрафной и выбив мяч прямо на Обамеянга. Тем не менее в пустые ворота габонец не попал.



Ближе к середине тайма стало окончательно ясно, как «Арсенал» планировал вскрывать оборону «Ливерпуля». Бегунки Пепе и Обамеянг дежурили возле центра поля в ожидании забросов, отскоков и ошибок соперника и, получая мяч, неслись со всех ног к воротам хозяев. Очень просто, но, как оказалось, продуктивно. В одной из таких атак ивуарийский нападающий едва не забил. Пепе убежал от защитников, но выход один на один с Адрианом реализовать не смог.



«Ливерпуль» же, не изменяя себе, упрямо продолжал сдабривать штрафную площадь гостей регулярными навесами. Забить с игры в первом тайме у хозяев не получилось, однако стандарты сыграли им на руку. После подачи очередного углового Матип выпрыгнул выше Сократиса и распечатал ворота «Арсенала».

Давид Луис приговорил «Арсенал»

В начале второй половины игры «Арсенал» существенно сократил свои шансы на победу – «отличился» Луис. Не успевая за Салахом, новичок команды бесхитростно схватил его за футболку. Энтони Тейлор уверенно показал на точку, египтянин установил мяч на 11-метровую отметку, а затем удвоил преимущество «Ливерпуля».

На второй пропущенный мяч «Арсенал» отреагировал сразу же. Команда Эмери активизировалась в нападении и стала гораздо выше встречать футболистов хозяев. Неизвестно, как бы дальше развивалась игра, если бы Обамеянг быстрее соображал, находясь с мячом возле чужих ворот, а Луис умел действовать один в один против быстрых и техничных игроков… Однако много рассуждать об этом сейчас бессмысленно. Габонский форвард запорол реальный шанс отличиться, а Луис без труда был обыгран Салахом, который, убежав от бразильца, сделал дубль. Так, вместо возможных 2:1 на табло «Энфилда» загорелись 3:0.

За пять минут до конца основного времени поединка «Арсенал» всё-таки смог отквитать один гол. Тем не менее мяч Торрейры скорее дал повод размышлять о шероховатостях в обороне «Ливерпуля», нежели о возможности лондонцев вернуться в игру.

На «Энфилде» ещё сырая команда Эмери слишком много ошибалась, а нынешний «Ливерпуль» мало кому прощает ошибки.