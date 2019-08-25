«В простых матчах Акинфеев должен попивать чаёк, а он работает больше всех»

C солистом группы «Руки вверх» — Сергеем Жуковым – удалось пообщаться в перерыве матча ЦСКА – «Ахмат». Лучший друг Игоря Акинфеев не стал отказывать, а откровенно ответил на вопросы.

— ЦСКА проиграл дерби, но Акинфеев тащил. Без него схватили бы разгром?

— Не думаю. Дерби — прекрасное событие для страны. Эти качели всю жизнь качаются. Не было такого, чтобы 20 раз подряд кто-то был сильнее. Но давайте лучше говорить про «Уфу» и «Сочи». Дерби можно опустить, там всегда интересно – это круто. Другой момент, мне очень жаль, что в простых матчах Игорь работает больше всех. Хотя должен спокойно пить чаёк и ждать, что хоть раз кто-нибудь подойдёт. Но это футбол.

«Смотришь на игроков ЦСКА – реально дети! Но в этом есть своя крутость» Большое интервью с Игорем Акинфеевым – о старом и новом ЦСКА, мыслях о будущем и учебнике, которым он гордится.

— Новый ЦСКА вам нравится?

— Мы будем поддерживать его в любом составе. Приятно, что мы одна из самых молодых команд в РПЛ. Хотя «Спартак» тоже молодится, хорохорится. Состав у ЦСКА очень быстро сменился. Те имена, которые были десятилетиями, исчезли за один сезон. Это был большой шок, когда пришла эта молодёжь, было страшно, все думали – боже! Но потом начало получаться у каждого, каждый болельщик знает любое имя. Все футболисты – желанные игроки в других странах, начиная с Чалова. Жаль, что всегда приходится расставаться. Мы готовим прекрасных футболистов, а потом они разъезжаются. Будем надеяться, что этот состав сыграется ещё лучше.

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— Они смогут в этом сезоне что-то выиграть?

— Они способны, будем болеть. Открою внутренний секрет: когда говорим с Игорем на эту тему, он говорит, что абсолютно всё равно, как закончится конкретный матч. Это вроде бы странно, но с опытом и возрастом понимаешь, что важнее другие вещи – общая история. Посмотрите на карьеру Игоря. Он, наконец, может играть без травм. Для многих сейчас стало важнее, чтобы игра была качественнее. Не победить любой ценой, сломать всех или сломаться самому, а показать качество. От этого становится интереснее. Может, мы придём такому нормальному футболу. Потому что вспомните, когда Игоря ломали в ранние годы, это был просто кошмар. Страсти были каждую секунду. Футбол должен быть чем-то массовым. Посмотрите, сколько детей на стадионе, просят не ругаться матом. А раньше все курили на стадионе, стоял смог, а сейчас все приходят с семьями, в шарфах. Это круто.

— Вам хотелось, чтобы Чалов уехал в Англию?

— Мне – нет. Но мы не можем рассуждать за игрока, тренера, агента. Развиваться – важно и круто. Но сначала нужно принести трофей команде, а потом ехать.

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— Вы видите Акинфеева тренером в будущем?

— Уверен, что он может быть тренером. Ему нужно пару лет потренировать детей, молодёжь. Люди будут смотреть ему в рот, ловить каждое слово. Уважение не покупается. К примеру, часто бывало, что приходит новый тренер с регалиями, но его не уважают. Если заходит Игорь и говорит: «Ну-ка собрались», то собираются все. Не знаю, получается ли такое у Гончаренко, но у Игоря бы получилось. Давайте попробуем, почему нет?

— Не обидно вам и Игорю, что он не попробовал себя в Европе?

— Когда начались первые истории после чемпионата Европы в 2008 году, Игорь говорил: «Куда я? Как?». Он очень приземлённый человек, нет крыльев за спиной, без пафоса, не король. Он не может уехать один, без семьи. Даже он, думаю, не очень сожалеет. Всегда было хорошо здесь.

— Правда, что Игорь расстраивается, когда команда выигрывает, но он сам пропускает?

— Такое есть, конечно. Нонсенс, когда проиграла команда – козёл вратарь. А когда выиграла – Чалов – молодец, образно. Я не понимаю такого. Вы либо разденьтесь, либо оденьтесь. Один вратарь не играет. Есть люди на поле, чтобы команда не пропускала – это не один вратарь. Поэтому ему обидно. Он злой, что на пустом месте допускаются нелепые ошибки. Получается, что Акинфеев ловит на себе негатив. Есть моменты, когда он сам виноват, но он это честно признаёт. Но чаще защита неидеальна в самых простых ситуациях, поэтому ему обидно. Посмотрите на количество его сухих матчей. Он же первый в стране!