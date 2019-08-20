Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы, дерби это доказало

«Спартак» обыграл ЦСКА за счёт трансферов

Вчера ЦСКА проиграл в дерби, проведя первый тайм с явным преимуществом, и откатился на шестое место в турнирной таблице. Одна из главных причин поражения — маленькая обойма и отсутствие адекватного усиления со скамейки запасных. На данный момент можно констатировать, что «армейцы» очень слабо проводят трансферное окно. Да, был совершён рекордный трансфер Влашича, за что руководству ЦСКА можно только поаплодировать. Но при всём при этом красно-синие до сих пор не укрепили самые проблемные позиции. Сравните со «Спартаком» — на дерби вышли все три самых качественных новичка этого лета: Ларссон, Тиль и Шюррле, который вообще сделал всю игру. А со скамейки Олег Кононов выпускает свежего Мирзова – не самого последнего игрока с российским паспортом. Тогда как одна травма Сигурдссона вынуждает Гончаренко колдовать над составом настолько, насколько это возможно. Единственный реальный ход Гончаренко со скамейки – выход Бийола в нападение для продавливания соперника.

Шюррле! Марио! Акинфеев! Жиго!!! Это было просто супердерби Вулкан эмоций и крутых моментов, потрясающие сэйвы вратарей, феноменальный дубль Жиго – и победа «Спартака».

Команде по-прежнему жизненно необходим опорник, который сможет выгрызать мячи в центре и составит конкуренцию Ильзату Ахметову — последние матчи молодой полузащитник проводит явно не на своём уровне. Эту необходимость в интервью «Чемпионату» обозначал и главный старожил «армейцев» — Игорь Акинфеев.

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ЦСКА не помешает левый защитник: Георгий Щенников до сих пор травмирован, Наир Тикнизян не устраивает тренерский штаб, а Магнуссон и Обляков, которые играли на этой позиции в нынешнем сезоне – это, скорее, вынужденная мера. Ну и наконец «армейцам» очень сильно нужен ещё один нападающий. Можно сколько угодно верить в Фёдора Чалова, и эта вера оправдана, но в одиночку ему будет очень тяжело.

Кто мог прийти в ЦСКА

Всё это лето ЦСКА активно интересовался и вёл переговоры со множеством игроков, но все они по разным причинам клуб не пополнили. Самый большой список возможного усиления был на позицию нападающего. Так, ЦСКА активно интересовался Генри Оньекуру, который недавно стал одноклубником Головина в «Монако». ЦСКА не составило труда договориться с «Эвертоном» из-за дружеских отношений между клубами, но сам игрок отказался ехать в Москву, посчитав, что это не его уровень. «Армейцы» запрашивали информацию у «Ливерпуля» о ещё нигерийском нападающем – Тайво Авонийи. По информации «Чемпионата», «Ливерпуль» запросил у ЦСКА около 15 млн евро за игрока, после чего переговоры были почти сразу прекращены. В итоге Тайво ушёл в аренду в «Майнц».



Вообще ЦСКА тянуло на нападающих из Нигерии в это трансферное окно. Одним из вариантов был нападающий «Мидтьюлланна» Пол Онуачу. Весной ЦСКА предлагали взять нигерийца Виктора Осимхена за 8 млн евро, но, когда «армейцы» всерьёз им заинтересовались, стало поздно. Осимхен перешёл в «Лилль» за 13 млн евро и уже в двух матчах забил два мяча. Первым номером списка нападающих был бразильский нападающий Педро из «Флуминенсе». Насколько нам известно, ЦСКА уже даже договорился по условиям трансфера, сумма бы составила около 18 млн евро, но в последний момент решение было изменено. Дело в том, что у Педро была травма крестообразных связок, а это значит, что шанс перепродать его дороже резко падает.



После Педро у ЦСКА был вариант с Янником Боласье – форвардом «Эвертона», который провёл последний сезона в аренде в «Андерлехте». Опять же с клубом договорились быстро об аренде с правом выкупа, но игрок тоже не захотел ехать в Россию. Был и совсем фантастический вариант – ПСВ не попал в Лигу чемпионов, клубу сильно были нужны деньги, и ЦСКА было предложено купить Стивена Бергевейна, к которому давно приписывают интерес топовых клубов. ПСВ был согласен продать нападающего, но сам Бергевейн настроен играть только в Англии. Поэтому вероятность этой сделка изначально выглядела крайне невысокой.

Что касается опорника, то у ЦСКА был интерес к Родриго Дурадо из «Интернасьоналя». Но официального предложения, как писали бразильские СМИ, не было. Гончаренко действительно интересовался полузащитником, ходил просить за него, но деньги на покупку бразильца выделены не были.

Если говорить о позиции левого защитника, все в курсе саги с Данилой Круговым, который всё лето метался между ЦСКА и «Зенитом». В начале прошлой недели его переход в ЦСКА был согласован, но, как нам стало известно, всё изменилось после звонка гендиректора «Зенита» Медведева Круговому. Ещё одним кандидатом является левый защитник «Рубина» — Данил Степанов. К этому игроку был активный интерес этим летом, не исключено, что руководство ЦСКА вернётся к этой кандидатуре.

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Стоит вспомнить и о вратарской позиции. Гончаренко сильно заинтересован в качественном дублёре Акинфеева. Сослан Джанаев уже даже успел провести тренировку в Ватутинках, но потом его переход сорвался. Обсуждалась кандидатура Давида Юрченко, но переговоры пока поставлены на паузу.

Кто все ещё может прийти в ЦСКА

Вопрос по форварду остаётся открытым. Обсуждается вариант с Александром Соболевым, отступные которого составляют всего 2 млн евро. Ведутся переговоры по Николаю Комличенко, но на данный момент они идут тяжело из-за расхождения в финансовых вопросах – и по зарплате футболиста, и по сумме трансфера. Что касается опорника, то есть активный интерес к хавбеку «Монако» — Юссефу Аит-Беннассеру. Думается, можно ожидать новых имён в ближайшие дни. Так или иначе очевидно одно – если ЦСКА хочет попасть в Лигу чемпионов, то руководству необходимо помочь Гончаренко. Потому что с такой скудной обоймой скоро место в Лиге Европы будет пределом мечтаний для «армейцев».