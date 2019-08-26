«Живот Снейдера — кадр недели». Голландца резко разнесло

Чемпион Нидерландов, Испании, Италии и Турции, победитель Лиги чемпионов и двукратный призёр чемпионатов мира в составе национальной команды Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры 12 августа. На поле голландец, последним клубом которого стал катарский «Аль-Графа», не выходил с декабря прошлого года из-за травмы. Девять месяцев без футбола дали о себе знать. Снейдер явно наслаждается свободой (от тренировок и игр). После 17 лет карьеры и строгих ограничений наконец можно поесть вволю.

Чем занимается?

Снейдер начал заниматься футболом в школе голландского «Утрехта», откуда перешёл в «Аякс», где и обрёл статус звезды. Однако после завершения карьеры полузащитник вернулся именно в тот клуб, который открыл ему дорогу в профессиональный спорт. Снейдер подписал контракт с «Утрехтом» и пока занимается тем, что просматривает матчи команды.



25 августа он присутствовал на игре «Утрехта» с «Венло». Из скайбокса Снейдер не принёс удачу команде. «Утрехт» уступил со счётом 1:2 и сейчас располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

«Моя любовь к городу огромна. У меня очень хорошие отношения с владельцем клуба. Мы всегда говорили о совместной работе, теперь воплощаем эти слова в жизнь. Жду отличного сезона», — сказал Снейдер.



За день до этого Снейдер принял участие в товарищеском матче. Полузащитник сыграл за команду бывших звёзд сборной Нидерландов против любительского клуба DHSC. В составе соперника играл брат Снейдера – Родни. Без забитого мяча голландец с поля не ушёл. Уэсли мастерски, как он это умеет, исполнил штрафной удар.

Реакция в Сети

Поклонники были в шоке, увидев столь скорые изменение во внешности Снейдера.



«Я в шоке. Уэсли Снейдер всего 15 дней на пенсии, а уже растолстел».

«А теперь расскажите мне, что произошло с Уэсли Снейдером?»

«Живот Снейдера — кадр недели».

Однако были и те, кто не увидел в ситуации со Снейдером ничего ужасного.



«Говорят, что Снейдер всё равно будет играть за «Манчестер Юнайтед», вот так».

«Грустно, когда так вопят по поводу чей-то внешности. Уэсли Снейдер олицетворял наш футбол. Немного уважения, пожалуйста».

«Уэсли Снейдер набрал несколько килограмм, и началось абсолютное безумие. Раньше необходимо было уделять внимание своей карьере, а теперь он просто в порядке. Не вижу ничего смешного».