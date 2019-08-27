В Сербии за игроком гонялась целая команда. Он нарушил правила фэйр-плей

В матче пятого тура сербской первой лиги между клубами «Металац» и «Бачка» футболист одной из команд отметился неспортивным поведением. Игрок «Бачки» получил травму, но это не помешало соперникам отправить мяч на другую половину поля и забить гол. Футболисты разозлились и бросились на автора забитого мяча — Гробовича. В результате потасовки судья удалил одного игрока «Металаца» и двоих — «Бачки».
Забавно, что гол Грбовича судья в итоге засчитал. Во втором тайме его команда забила ещё раз и выиграла со счётом 2:0. «Металац» после той игры подобрался вплотную к лидерам и отстаёт от первого места всего на очко.
Принципы фэйр-плей
Кодекс честной игры ФИФА (или фэйр-плей) включает в себя спортивные, моральные и этические принципы.
10 золотых правил:
1. Честная игра.
2. Играть, чтобы выиграть, но принять поражение с достоинством.
3. Уважай Правила Игры.
4. Уважай соперника, членов команды, судей, официальных лиц и зрителей.
5. Продвижение интереса к футболу.
6. Уважай тех, кто защищает репутацию футбола.
7. Охраняй футбол от коррупции, наркотиков, расизма, насилия, азартных игр и прочих опасностей.
8. Помоги другим противостоять корупционному натиску.
9. Осуждай тех, кто пытается дискредитировать наш спорт.
10. Используй футбол как средство улучшения мира.
Проще говоря, фэйр-плей — это общие принципы взаимоуважения в спорте. Каждый сезон УЕФА составляет рейтинг, в котором места лидеров занимают команды, чья игра является наиболее честной.
Нарушители
К сожалению, не все игроки и клубы принимают во внимание правила честной игры. Один из них — нападающий «Шахтёра» Луис Адриано, забивший гол в ворота «Норшелланна» в 2012-м. Судья ввёл «спорный мяч», и Виллиан выбил его на чужую половину поля. Защитники ждали, пока мяч долетит до вратаря. Но вместо того чтобы вернуть мяч сопернику, Адриано принял его, вышел один на один с вратарём и отправил мяч в пустые ворота. В оправдание нападающего стоит отметить, что он извинился за несоблюдение правил честной игры.
В РПЛ тоже бывали похожие эпизоды. В 2018 году матч «Арсенал» — «Ахмат» закончился массовой потасовкой. На 91-й минуте Олег Иванов столкнулся с игроком своей же команды. Естественно, судья промолчал, нарушения же не было. Комбаров подхватил мяч, отдал пас в штрафную на Дзюбу, а тот откатил мяч под удар. В итоге гол Чаушича. На пресс-конференции тренер «Ахмата» Галактионов раскритиковал игроков «Арсенала».
«У человека травма, и, наверное, какие-то принципы фэйр-плей должны соблюдаться. Человек не может встать. Мало ли что с ним случилось, может, он сознание потерял, может, у него сердце остановилось. Почему команда соперника не уважает общие правила, что это такое?».
Великолепный Бьельса
В 45-м туре чемпионшипа «Лидс» сыграл вничью с «Астон Виллой». На 72-й минуте хозяева открыли счёт, но на газоне в этот момент лежал игрок «Виллы», получивший травму. После забитого мяча на поле началась потасовка, а нападающий «Астон Виллы» был удалён.
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса понял, что гол был забит не по правилам, и дал указание своим игрокам пропустить в ответ. «Лидс» потерял очки из-за ничейного результата и лишился шансов на второе место. А с ним и прямую путёвку в АПЛ.
- 27 августа 2019
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