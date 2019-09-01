В «Спартак» едет чешский Давид Луис. Он призван заменить Глушакова

«Спартак» объявил о переходе очередного новичка. Им стал чешский опорник пражской «Славии» Алекс Крал. Парню всего 21 год, но он уже несколько лет стабильно играет в основе чешских клубов (до «Славии» был «Теплице») и даже провёл несколько матчей за сборную Чехии.
Успехи успехами, а настоящую популярность Кралу принесли его кучеряшки. В весенней игре с «Челси» только ленивый не отметил сходство с Давидом Луисом. Чех отыграл обе игры в основе, а после одной из них сделал совместное селфи.
Как он провёл последний год?
Ещё год назад о Крале никто не знал, но за какие-то несколько месяцев всё изменилось. И дело даже не только в совместном фото с Давидом Луисом, после которого о Крале писали по всему миру. «Славия» пошумела в еврокубках и вышла в 1/4 финала Лиги Европы, вылетев после матчей с «Челси». Как раз на тот период выпал его вызов в главную сборную, в которой он начал выходить в основном составе.
Коуч сразу бросил его в пекло и выпустил во втором тайме против Бразилии. И пусть за те 22 минуты чешская оборона не сдержала Жезуса, свои шансы в основе он продолжал получать. Причём не с замены, как было в дебютной игре, а сразу в старте. И с Болгарией, и с Черногорией Алекс не подвёл — обе игры чехи выиграли. Пропустив при этом всего один мяч.
Вместе с успехами Крала росла его трансферная стоимость. 800 тыс. евро к концу прошлого года, 1,5 млн — к апрелю и 3,5 — к июню. В августе «Славия» ещё и вышла на групповой этап ЛЧ, выбив по ходу ЧФР. В итоге «Спартаку» пришлось заплатить за него все 12 млн евро.
«Конечно, для нас это большая потеря. «Спартак» за неделю увеличил своё предложение, и оно достигло астрономической суммы. Алекс хотел поехать в «Спартак» и попробовать свои силы. Мы дали ему возможность принять решение», — комментирует переход Индржих Трпишовски.
Нужен ли он «Спартаку»?
Минувшим летом «Спартак» подписывал исключительно атакующих футболистов, поэтому игрок-разрушитель (особенно в центре поля) явно напрашивался. Уж тем более в свете провала в Лиге Европы и продажи сразу нескольких футболистов из этой зоны. Речь прежде всего о Фернандо и Глушакове.
«По тому, что я вижу, — очень похож на Зобнина, резвый, мощный, может протащить мяч, но также и начать атаку. Всё хорошо, мне нравится. Но довольно странно, конечно, ехать в Россию, когда твой клуб вышел в ЛЧ впервые и попал на «Барсу», «Интер» и «Боруссию», — делится мнением о новичке один из главных экспертов «Чемпионата» по «Спартаку».
«Барса», «Интер» и «Боруссия»… Представители клуба забавно отреагировали на этот жребий.
Возможно, осознав всю беспомощность положения в Европе, чехи решились на продажу своей звезды. Крал едет в Россию за рекордные деньги. На этот раз трансферная кампания «Спартака» точно окончена.
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