«Как скаут ЦСКА – не подписал бы Крала». Профи – о трансферах

ЦСКА всё лето находился в эпицентре трансферных слухов. Болельщики до последнего ждали пополнения — и кое-кого дождались. Защитник Гогуа даже успел забить победный гол в дебютном матче за красно-синих. Вопросов к селекционной службе клуба за последнее время накопилась масса — и по прошлым «призывам», и по нынешнему. Жаль корпоративные правила не позволяют скаутам красно-синих давать интервью. Частично информационный голод поклонников команды утолил Андрей Мовсесьян. Известный в прошлом нападающий, а ныне селекционер ЦСКА пообщался с болельщиками на своей странице в «Инстаграме». Надеемся, начальство не сделает ему выговор за это — «военных тайн» Мовсесьян не выдал.

— Задам самый небанальный вопрос! Как стать скаутом? Где учиться нужно и как потом клубы приглашают к себе на работу?

— Нет готовых вариантов развития событий. Сделай так-то и получишь то-то. Все скауты во всех российских клубах прошли свой уникальный путь. Поэтому у меня нет ответа.

— Вы как нападающий занимаетесь поиском только игроков группы атаки или также смотрите игроков оборонительной направленности? Какой типаж опорника, на ваш взгляд, более подходит нам по игре: условно Вернблум или условно Барриос? Я к тому, что, на мой взгляд, приоритетно в это окно было купить именно опорника.

— Сейчас в моде условный «Канте» в опорке. Тенденции меняются. Мне непринципиальна позиция. Разве что вратарей не смотрю. Подметил, в последнее время чаще по защитникам легче составить правильное мнение. Может, как раз благодаря тому, что был нападающим.



— У всех бывают ошибки, какая самая большая у вас? Кого вы забраковали, а он стол крутым игроком?

— Все ошибаются! Я не исключение! Указанных вами случаев не было. Пока. «Забраковать» по характеристикам (медленный, проблемы с контролем мяча и т. д.) или по текущему уровню — могу. Игрок может не соответствовать заданным параметрам (на взрослом уровне). А, например, сказать, что не заиграет на уровне РПЛ, а игрок заиграл — такого не было. В юношеском футболе старался уходить от подобного. Был любопытный случай в обратную сторону: зашёл спор об игроке. Оппонент в дискуссии как раз вышел на «это не игрок высшей лиги». Я возразил: «Он будет играть в РПЛ!» Через 1,5 месяца игрок дебютировал в РПЛ! В сторону «будет играть» могу отстаивать мнение, но утверждать «не заиграет» не стану.

Трансферное окно в РПЛ и Европе закрыто. Все важные переходы последнего дня Караваев в «Зените», Коноплянка в «Шахтёре», а Мхитарян в «Роме».

— А переговоры ведёт Дюков или Бабаев?

— По-разному бывает.



— Вам иногда пишут в соцсети фамилии каких-нибудь футболистов (разных), бывали случаи, что вы их не знали, а потом посмотрели и начали следить? Интересовались в это ТО Араной, который ушёл в «Аталанту»? Вы находите интересные фамилии для себя на турнирах или ещё через общение с какими-то людьми, соцсети?

— 1. Такого не было. Я спокойно отношусь к тому, что кого-то не знаю по имени. Игрок должен сильно запасть в голову, чтобы я запомнил, как его зовут. В основном у меня в памяти номер, позиция, клуб. 2. Без комментариев. 3. В основном находим сами. Бывает, присылают интересных игроков, но, как правило, они широко известны и уже стоят больших денег.



— Знаком вам такой футболист, как Юки Кобояси? Если знаком, что скажете по его игре?

— 27 лет. Я за такими не слежу.



— Какие приобретения российских клубов в это ТО можно отметить как идеальные в плане цена-качество?

— Гогуа за 400.

ЦСКА с трудом справился с «Арсеналом». «Армейцев» выручил новичок из Тамбова В своём дебютном матче за московский клуб Седрик Гогуа забил победный гол.

— Можно, пожалуйста, о Гогуа и Сантосе, их самые сильные стороны?

— Гогуа, грубо: отбор на уровне Бекао, игра головой на уровне Васина, начало атаки на уровне Дивеева. Хорошо обучаем. Минусы: чуть хуже на разворотах в сравнении с Бекао. Лукас: скорость, дриблинг, обостряющая передача, мобильность.



— Хотел спросить про Лукаса Сантоса. Вы его нашли?

— Мои коллеги ездили в Бразилию и там его присмотрели. Это было до Кубка Сан-Паулу, где Лукас стал лучшим игроком турнира.

— Спрошу о Наире Тикнизяне и Косте Марадишвили. Их сильные стороны? И как вы думаете, на данный момент смогут ли они реально усилить наш малочисленный отряд?

— Они в начале пути. Тренер их развивает. Дальше всё от них зависит, воспользуются шансами или нет.



— Клуб смотрит страны бывшего Союза? Неужели перестали рождаться такие звезды, как Глеб, Шева и т.д.?

— Стараемся смотреть.



— Почему пока не получается у Такумы?

— Думаю, адаптация. Качество его игры улучшилось с прогрессом в изучении языков. Чтобы показывать что-то на поле, нужен комфорт в быту. Я согласен, он может играть сильнее.



— Комличенко был самый крайний вариант? На случай, если все остальные сорвутся?

— Оставлю без ответа.



— Теперь уже можете какие-то секреты раскрыть, с кем и почему не получилось, в частности по Комличенко?

— Не смогу. Не моя компетенция!



— Какие сильные стороны Осмоловского из молодёжки?

— На сегодня — физические данные.



— Если бы вам дали 12 млн, вы бы стали подписывать Крала?

— Как скаут ЦСКА — нет.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

— Это правда, что клуб начал менять коней на переправе? Сначала всё было на мази с Комличенко и «Болеславом», а потом мы же поставили переговоры на паузу? И второй вопрос, на ваш взгляд, команде нужен больше опорник или нападающий?

— Первый вопрос — к инсайдерам. Их имена известны. По второму… Очевидно, нападающий или игрок атаки.



— Как скауту вам не скучно работать? Наверняка много игроков, которых вы очень хотите видеть в команде, но из года в год такая вот ситуация. Есть ли какая-то демотивация в связи с этим?

— Работать в ЦСКА точно нескучно! Скаут должен работать с осознанием того, что 99,99% попадёт в мусорное ведро. Меня так научил Олег Яровинский, за что я ему благодарен! Нужно уметь работать в заданных параметрах.