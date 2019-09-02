Последний день трансферного окна в РПЛ и Европе. LIVE!

11:00. А пока опрос!

11:00. В РПЛ самое пристальное внимание — ЦСКА, «Локомотиву» и «Динамо». В то время как соседи-спартаковцы трансферную кампанию-2019 уже завершили, «армейцам» желательно добрать одного-двух качественных новичков. На 3-й Песчаной ждут Комличенко и Лукаса Сантоса. Не стоит исключать поздних приобретений и от динамовцев с «железнодорожниками». Бело-голубые в кои-то веки шикуют на рынке. «Локо» тоже не оставил попыток укрепиться под Лигу чемпионов. Доедет ли до «Зенита» Караваев — ещё один вопрос дня. Ждём ответов.

11:00. Добрый день, друзья! Сегодня важный день для всё ещё не до конца укомплектованных команд — последняя возможность усилить состав до зимы. В Англии и Италии «окна» уже закрылись, но в большинстве европейских лиг заявочная кампания финиширует в ночь со 2 на 3 сентября. Соответственно сделок сегодня будет совершено предостаточно. Все самые значимые и достойные внимания обязательно найдут отражение в нашей онлайн-трансляции. Присоединяйтесь — должно быть интересно!