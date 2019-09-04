Жирков: хотел закончить шесть лет назад, жена сказала — дурак!

Гол Юрия Жиркова в ворота московского «Спартака» стал не только победным для «Зенита» в важнейшем матче, но и невероятно красивым. Жирков вообще любит забивать «Спартаку» красиво. После тура главный герой матча, которого, кстати, вновь вызвали в сборную России, пришёл на программу «Футбол России» и ответил на вопросы Ильи Казакова. Поговорили не только о насущном. Кстати, недавно Жиркову «стукнуло» 36.

— Все под впечатлением от игры со «Спартаком» и от забитого вами мяча. Вспомнили гол за «Челси» в ворота красно-белых. Насколько наигранная комбинация?

— Наверное, это была установка тренера. При стандартах я всегда находился на дальней штанге, ловил отскоки от игроков. В итоге получился такой отскок. Я принял мяч, пробил. При этом, когда мяч летел, я успел в голове прокрутить момент, понял, как нужно бить. Доля секунды, а получилось хорошо.

— «Зенит» стал чемпионом при Сергее Семаке, вернул себе титул спустя четыре года. Как изменился Семак после весны?

— Никак не изменился, остался таким же, каким был до чемпионства. Всё осталось, тренировки те же, тот же подход к игрокам.

Блестящий гол Жиркова принёс «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов У Кононова снова проблемы в атаке.

— Как вы общаетесь с Сергеем Богдановичем в команде? У разных тренеров разные принципы на этот счёт.

— Я играл с ним в одной команде и сборной, но сейчас я с ним не как с другом общаюсь, а понимаю, что он главный тренер. Из этого вытекает общение. Если он подойдёт с разговором, тогда и поговорим, а я сам я не имею права подойти, что-то там сказать.

-То есть вы к тренерам сами не идёте общаться, в независимости от того, играете или нет?

— На протяжении всей карьеры во всех клубах я не подходил к тренерам и ничего не мог им сказать, например готов играть или нет. Такого, пожалуй, никогда не было, если даже что-то болело. Если тренер подходил, сам спрашивал, то тогда я уже отвечал.

«Если бы приехал в Англию один, то было бы легче»

— Вам 36 лет, были разные периоды в карьере, вы восстановились совсем недавно после тяжёлой травмы. Откуда брать мотивацию играть на высоком уровне?

— Игнашевич играл до 38 лет, так что возраст не помеха для игры в футбол.

— Что держит в футболе? Может быть, это страх закончить карьеру?

— Может быть, это страх. Наверное, после последней травмы я всё переосмыслил, был шанс, что придётся закончить с футболом. Когда восстанавливался, проходил какие-то процедуры через боль. Подумал тогда, что можно ещё поиграть. А если всё будет нормально, то буду также отдаваться на поле.

— В Англию вы уезжали суперзвездой, но достаточно быстро вернулись в Россию. Дело в адаптации?

— Если бы я приехал туда один, то было бы легче. А так – я с семьёй, поэтому были сложности в бытовом плане. Наверное, это меня немножко раздражало. Раздражало, когда играешь, а потом тебя сажают обратно опять в запас. Может, были и травмы, а может это просто решение Анчелотти. Приходил домой, а там были уже бытовые проблемы: заплатить за въезд в центр города, например. А так как я не говорил хорошо на английском, то для меня это была сложность. Такие мелочи раздражали, всё, возможно, переносилось на поле. Скорее всего, из-за таких проблем и пришлось вернуться.

— Насколько тяжело психологически находиться в большом клубе и как к этому привыкнуть, ведь можно быстро уйти из команды…

— В футболе всегда происходят такие ситуации. Футболисты приходят и уходят. Просто каждый понимает, что не всю жизнь он будет играть в одной команде. Всегда может прийти какой-то сильный игрок и ты окажешься не у дел. На скамейке запасных не каждый готов сидеть. Игроки сами понимают, что если они хотят играть, то им надо уходить. Каждый футболист сам строит своё будущее.

«Можно было бы сделать музей Жиркова, но половина кубков побилась»

— Возможно, вы сегодня — самый «народный футболист» страны. Люди на вас будут ходить в любом городе. Согласны?

— Перед тем, как я не продлил контракт с «Зенитом», были мысли закончить карьеру в родном Тамбове или в «Балтике». Поиграть год или полтора и закончить с футболом.

— То есть родной Тамбов до сих пор глубоко сидит внутри и не отпускает?

— Да, конечно. Это воспоминания детства, ведь я много времени провёл там. Тот же стадион, например. Это всё сидит в сердце.

— Если сделать музей Юрия Жиркова в Тамбове, то что бы вы туда отдали?

— Если делать, то делать самому, как сделал, например, Бранислав Иванович. Наверно, можно было бы сделать такой музей. Люди бы увидели медали и награды. Правда, у меня недавно стена с кубками упала, и половина всего побилось. Восстановлению не подлежат.

Юрию Жиркову – 35. Самые яркие моменты карьеры в фотографиях Главные кадры карьеры Юрия Жиркова, которому сегодня исполняется 35 лет, – в нашей фотоподборке.

— Есть же реставрация.

— Там очень много упало и сильно побилось. Фарфоровые мячи, например.

— Вы упомянули Ивановича. Как началась ваша дружба?

— Я пришёл в «Челси». Там уже были Андрей Шевченко и Бранислав Иванович. Он играл раньше в России, поэтому немного говорил по-русски. Общение зародилось именно в Англии. Он мне очень сильно помогал в переводе. Когда он переехал обратно в Россию, то я очень обрадовался. Мы стали общаться семьями, стали большими друзьями.

«Родные уговаривали вернуться в сборную»

— Сейчас у сборной два матча: в Глазго и Калиниграде. Нет мысли сыграть в почти родном Калининграде прощальный матч?

— Родные уговаривали, чтобы я вернулся к играм за сборную. Черчесов приехал в Питер, мы с ним хорошо поговорили. Ещё есть желание поиграть.

— Бронза 2008 года, как и победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА – лучшее, что было в нашей новейшей футбольной истории, почему это поколение такое?

— Раньше футбол был другой. Лимит на игроков был другим. Наверно, было больше хороших легионеров. От этого мы все и росли. Конечно, был и хороший костяк российских игроков и в ЦСКА, и в «Зените». Это в совокупности и дало результат.

— Как бы вы хотели закончить карьеру?

— Даже не думал об этом. Я хотел закончить с футболом ещё пять или шесть лет назад. Жена не даст соврать! Она меня всё время дураком называла. Говорила, что маленькие дети ещё не видели, как ты в футбол играешь.

— Что собираетесь делать после футбола? Рыбалка?

— Первым делом, наверное, сделаю свой музей по Второй Мировой войне. Рыбалка уже потом. Я ещё тот рыболов! Если серьёзно, то ещё не задумывался, чем буду заниматься. Если у человека на первом месте всегда был футбол, то ему потом тяжело что-то придумать.

Караваев перешёл в «Зенит». Главное о трансфере Он перешёл из ЦСКА в «Зенит» через Чехию и Голландию.

– Есть ли шансы у Караваева вытеснить вас из состава и в «Зените», и в сборной?

— Я как раз предыдущие три игры сидел в запасе. Я готов сидеть на скамейке запасных. Хорошо, что в команду приходят сильные и хорошие игроки. Тем более, игроки национальной сборной. Они только помогут команде, не важно на какой позиции играя. Мы рады, что Караваев перешёл в нам.