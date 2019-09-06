Братья Кокорины и Мамаев выходят на свободу по УДО. Все, что нужно об этом знать

После того, как адвокатам братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в июне отказали в апелляции на решение суда, один из них сказал:

— Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждённый должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления.



Это был защитник Александра Кокорина Андрей Ромашов.

Когда футболисты и их друзья уехали в колонию, адвокаты, так рьяно защищающие интересы своих подзащитных в суде, просто пропали. Они перестали отвечать на звонки, а если и отвечали, то либо ничего не знали, либо были на рыбалке/в лесу/отпуске. В целом, это можно понять – свое дело они сделали.

Когда компания отправилась в колонию?

Осужденные уехали в Белгородскую область 4 июля. Там они ходили в библиотеку, играли в футбол и говорили, что встали на путь исправления. Не прошло и месяца, как футболисты и Кокорин-младший подали прошение на УДО. Дата заседания стала известна спустя 18 дней – ее назначили на 6 сентября.

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Почему УДО стало возможным?

Кокорин и Мамаев смогли подать на УДО после прибытия в колонию, поскольку срок, проведенный в СИЗО, позволяет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. УДО возможно после фактического отбытия трети срока, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания.



Кокорин получил 1 год и 5 месяцев, а Мамаев — 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Нахождение под стражей было зачтено в срок приговора, что значит, что треть назначенного срока уже прошла.

Что повлияло на решение суда?

Хорошая характеристика от начальника колонии. Кокорин и Мамаев отличались примерным поведением и активным участием в жизни исправительного учреждения.

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Когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу?

Дается 10 суток на обжалование решения одной из сторон. По прошествии этого срока, если никто не подал заявление, то заключенные выходят. Получается, что Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября.

А если бы не УДО, то когда?

Мамаев – 6 ноября, Кокорин – 7 декабря.

Кто может подать апелляцию?

Прокурор и потерпевшие. Как показывает практика, суды встают на их сторону, но тот же самый Пак был не против, чтобы футболисты вышли по УДО.

Есть ли какие-то ограничения у футболистов?

Одно из таковых – они не смогут покинуть Россию без особой необходимости в течение определенного срока. Также братьям Кокориным и Мамаеву нужно будет отмечаться и отчитываться о своей жизни без правонарушений.



Остальные ограничения должны быть указаны в решении суда. Например, могут внести пункт о том, что нельзя ходить в бары в течение какого-то срока и видеться с потерпевшими.

А что с «Зенитом» и «Краснодаром»?

Насколько нам известно, «Зенит» так и не продлил контракт с Кокориным – срок его действия закончился 30 июня. Клуб говорил, что этот вопрос будет решаться, когда нападающий выйдет из тюрьмы.



Мамаев в «Краснодар» не вернется: когда его осудили, то контракт автоматически разорвался. Об этом говорил Сергей Галицкий: «Краснодар» практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым. У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать».