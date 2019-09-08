Сейчас поддержка Анастасии особенно важна для Ефремова

Полузащитнику ЦСКА Дмитрию Ефремову сейчас не позавидуешь. Мало того что у него зимой заканчивается контракт с клубом и подвижек по его продлению не наблюдается, так ещё и травма тяжёлая стряслась. В дерби со «Спартаком» «армейский» универсал порвал медиальную и переднюю крестообразную связки, на днях перенес операцию и выбыл на полгода. Однако Ефремов не падает духом.

«Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться ещё сильнее», — написал футболист в своём «инстаграме».

В таких ситуациях важность поддержки близких возрастает многократно. Дмитрию повезло – любимая рядом. Анастасию часто можно встретить на матчах ЦСКА, а теперь она ещё больше времени будет проводить со своим молодым человеком.