Скандал в Париже. Албанцам включили чужой гимн – матч едва не был сорван

Матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Франция — Албания начался с оглушительного провала организаторов. На стадионе «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо албанского гимна.
Сначала гости были в замешательстве. Судя по всему, они думали, что вместо их гимна звучит французский. Болельщики из Албании оказались расторопнее. Услышав чужой гимн, фанаты стали свистеть и показывать неприличные жесты.
Когда же заиграла «Марсельеза», игрокам стало всё ясно. Возмущенные футболисты, тренер Рейя Эдурадо (итальянец) и представители сборной поставили ультиматум. Либо прозвучит их гимн, либо игра не состоится. Пока организаторы пытались исправить это недоразумение, игроков и тренера гостей успокаивали арбитр Хиль Мансано и наставник хозяев Дидье Дешам. В результате заминки матч был задержан на несколько минут.
Когда же необходимая музыкальная композиция была, наконец, найдена и готова к воспроизведению, организаторы облажались вновь. Диктор стадиона принёс извинения Армении, а не Албании. Просить прощения пришлось вновь.
Несмотря на такое гостеприимство, албанцы согласились начать игру. Как стало понятно чуть позже – не стоило.
Уже на 8-й минуте Франция открыла счёт. Кингсли Коман, убежав от защитников, поразил ближний угол ворот. Спустя 20 минут Оливье Жиру удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Коман оформил дубль, а Иконе подавляющее преимущество хозяев преобразовал в четвертый гол. На это албанцы ответили лишь одним забитым мячом. В конец встречи они заработали пенальти. Успешным ударом с одиннадцатиметрового французов клюнул Сокол Чикалеши.
Итог – 4:1. Такой выезд албанцы наверняка запомнят надолго.
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