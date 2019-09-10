8 самых мучительных побед сборной России над аутсайдерами

Если вы думаете, что наша команда ни с кем так не мучилась, как с Казахстаном, то ошибаетесь.

В понедельник в сложнейшем матче с не самым грозным соперником, Казахстаном, сборная России с трудом сумела добыть три очка. В течение всей игры команда Станислава Черчесова создавала давление у чужих ворот, но забить гол россияне смогли лишь за несколько минут до конца встречи – отличился Марио Фернандес.

Тем не менее в истории российского футбола есть победы над аутсайдерами, которые дались нашей сборной ничуть не легче. Давайте вспоминать.

Марио разбушевался! Россия обыграла Казахстан и одной ногой шагнула на Евро-2020 Когда казалось, что атакующие ресурсы исчерпаны и от нулевой ничьей не уйти, защитник ЦСКА взмыл выше всех и добыл победу.

Андорра – Россия — 1:2 (1999 год, отбор к Евро-2000)

В 1999 году предречь непопадание на Евро-2000 и неутешительный исход знаменитого матча отборочного турнира с Украиной можно было сразу после встречи нашей сборной с Андоррой. Против «команды почтальонов и продавцов мороженого» россияне играли из рук вон плохо. Из немногочисленных моментов они с трудом выжали два гола — оба раза отличился Виктор Онопко. Сначала он перевисел защитников в воздухе и кивком головы отправил мяч точно в цель, а затем стелющимся ударом прошил ближний угол ворот соперника. На первый гол россиян андоррцы ответили реализованным пенальти, но сравнять счёт они уже не смогли.

Россия – Фарерские острова — 1:0 (2001 год, отбор к ЧМ-2002)

Тренер сборной карликового государства и обладатель золотого мяча Алан Симонсен не нагружал свою команду хитрыми схемами и заготовками. Практически все матчи Фарерские острова проводили «от печки». Несмотря на невероятную простоту, тактика Симонсена едва не сработала во встрече со сборной России. Да, в начале игры Александр Мостовой обводящим ударом забил гол. Однако больше отличиться россияне так и не смогли. При этом у Фарер было несколько шансов отыграться. Подловить россиян на ошибке они могли в одной из контратак, а также во время суматохи в штрафной площади после подачи углового.

Люксембург – Россия — 1:2 (2001 год, отбор к ЧМ-2002)

Отборочный турнир чемпионата мира 2002 года стал успешным для россиян. Однако лёгким он не точно не был. Поволноваться команду Олега Романцева заставили не только футболисты Фарерских островов, но и Люксембурга. В домашней игре с нашей командой они сравняли счёт в начале второго тайма – полузащитник Саша Шнайдер в падении протолкнул мяч между ног Руслану Нигматуллину. Пропустив, наша сборная предприняла десятки неудачных попыток снова выйти вперёд, прежде чем всё-таки взломала оборону соперника. Откликнувшись на передачу Егора Титова, Сергей Семак внёс мяч в пустой угол ворот Люксембурга на 76-й минуте игры.

Лихтенштейн – Россия — 1:2 (2005 год, отбор к ЧМ-2006)

Матч с Линхтенштейном сборная России, как и положено фавориту, начала лихо. Тотальное превосходство наша команда смогла преобразовать в два гола уже в первом тайме. Сначала издали удачно пробил Александр Кержаков, а спустя четверть часа его примеру последовал Роман Павлюченко. Тогда казалось, что близится разгром аутсайдера. Но сборная Лихтенштейна неожиданно для россиян и, скорее всего, самой себя отквитала один мяч. Форвард Томас Бек курьёзным ударом со штрафного оставил не у дел Вячеслава Малафеева. К счастью для нашей сборной, в самом конце встречи вратарь реабилитировался и спас россиян от второго пропущенного мяча. Малафеев смог сохранить ворота в неприкосновенности после сильного удара с угла вратарской площади.

«Раньше болельщики плевали, а теперь улыбаются и машут». Сборная – о победе Черчесов объясняет замены и подводит итоги двух матчей, футболисты говорят про болельщиков и оборону соперника.

Андорра – Россия — 0:1 (2007 год, отбор к ЧЕ-2008)

Матч с Андоррой был последним в отборочном турнире Евро-2008 для сборной России. Шансы на путёвку в Австрию и Швейцарию были призрачные: помимо собственной победы нам требовался выигрыш Хорватии в Англии. Естественно, в такой исход мало кто верил, поэтому россияне играли без настроения. Дмитрий Сычёв забил гол, подставив голову под летящий мяч и одновременно кулак вратаря андоррцев, Денис Колодин не реализовал пенальти, а Андрей Аршавин подвёл своеобразный итог, казалось бы, бессмысленной игре – за удар соперника получил красную карточку. Эту победу спустя столько лет никто бы и не вспомнил, если бы не счастливые и неожиданные для нас вести из Лондона. В конце встречи стало известно, что Хорватия обыграла Англию. Финальный свисток, зафиксировавший победу над Андоррой, российские футболисты встречали так, будто выиграли чемпионат Европы.

Македония – Россия — 0:1 (2010 год, отбор к ЧЕ-2012)

Сборной России, которую тогда возглавлял Дик Адвокат, в отборочном турнире к чемпионату Европы-2012 досталась наилегчайшая группа (Ирландия, Словакия, Армения, Македония, Андорра). Тем не менее некоторые игры с аутсайдерами, несмотря на положительный результат, россияне провалили. Так, выездной матч с Македонией для команды голландского специалиста мог закончиться очень неудачно. В начале встречи Александр Кержаков забил гол – мощнейшим ударом с острого угла он послал мяч мимо рук голкипера. Вплоть до конца тайма россияне давили и имели серьёзные шансы увеличить преимущество. Однако после перерыва российских футболистов будто подменили. Во второй половине встречи хозяева создали больше опасных моментов, чем гости, и даже заработали пенальти. Если бы не мастерство Игоря Акинфеева, отразившего одиннадцатиметровый удар, тот матч наверняка вспоминали бы немного в другом контексте.

Фото: РИА Новости

Россия – Македония — 1:0 (2011 год, отбор к ЧЕ-2012)

Перед ответным матчем того же группового этапа у македонцев сменился тренер. Пост наставника национальной команды занял валлиец Джон Тошак. У россиян тоже произошли изменения, пусть и не такие глобальные. В воротах сборной появился Малафеев вместо травмированного Акинфеева, а место в центре обороны занял Алексей Березуцкий, заменив дисквалифицированного Сергея Игнашевича. Как показал старты игры, соответствующие перестановки больше сыграли на руку македонцам. Они регулярно убегали в опасные контратаки и нервировали Малафеева неприятными дальними ударами. Кто знает, как бы закончилась та встреча, если бы на 41-й минуте с помощью рикошета гол не забил Игорь Семшов.

Россия – Азербайджан — 1:0 (2012 год, отбор к ЧМ-2014)

В отличие от других матчей из этого текста, игру с Азербайджаном наша сборная провела отлично. С начала и до конца встречи команда Фабио Капелло без устали штурмовала чужие ворота, разыгрывая порой невероятно красивые комбинации. Тем не менее воплотить преимущество в голы вплоть до последних минут поединка россияне не могли. Порой не хватало точности, иногда везения, а когда-то вратарь соперника совершал чудесные спасения. К счастью, упорство нашей сборной всё же было вознаграждено удачным результатом. На старте последней десятиминутки усилиями Быстрова, судьи Ставрева и Широкова россияне забили гол. Владимир, убегая от защитника, заставил того сфолить, арбитр по ошибке назначил пенальти вместо штрафного, а Роман уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.