Шевченко – кумир. Был великим игроком, теперь построил очень стильную сборную

Сегодня по ряду известных причин матчи и спортивные успехи наших географических соседей освещаются не так подробно, как в далёкие и романтичные 90-е, поэтому от кого-то мог ускользнуть тот факт, что сборная Украины вновь превратилась в талантливую, современную и мощную команду. Вот уже второй турнир подряд она выдаёт отличный результат: осенью выиграла три матча из четырёх у Чехии и Словакии в Лиге наций и поднялась в высший дивизион, а сейчас гордо возвысилась над Португалией и Сербией в отборе к Евро-2020, имея в активе четыре победы при одной ничьей и лучшую оборону среди всех участников – лишь один пропущенный гол. Столько же только у бельгийцев.

Да, результаты украинцев можно рассмотреть и в другой плоскости – из значимых побед в группе у них только разгром регрессировавшей Сербии (5:0 в июне), тогда как с Португалией была добыта ничья (0:0), а все остальные очки взяты в играх со скромными Люксембургом (причём по счёту оба раза – натужно: 2:1 и 1:0) и Литвой. Однако первое место есть первое место, да и поговорить хочется не столько об очках и счетах, сколько о классе и зрелищности команды. Болельщики, видевшие последнюю официальную игру Украины с Литвой (3:0), наверняка согласятся: это был стильный, агрессивный и современный футбол, наблюдать за которым было одно удовольствие.

Кто-то скажет, что секрет успеха – в классных игроках, которыми сегодня обладает Украина. Отчасти это правда: среди «сборников» из-за регресса внутреннего чемпионата много легионеров, выступающих в Европе и еженедельно играющих на крутых скоростях среди крутых партнёров против крутых соперников. Есть и настоящие звёзды – любимец Хосе Гвардиолы в «Манчестер Сити» Александр Зинченко, один из самых желанных полузащитников в летнее трансферное окно Руслан Малиновский, переехавший в «Аталанту», ещё один представитель английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко из «Вест Хэма».

Только не забудем, что богата талантами Украина была всегда, классные футболисты здесь встречались в каждом поколении. А вот сильную стабильную команду никто из предыдущих тренеров отчего-то построить не сумел, украинская сборная уже лет 10-15 не имела узнаваемого стиля, несмотря даже на наличие исполнителей. При Андрее Шевченко она его обретает. Легендарный в прошлом футболист и фактически начинающий специалист начал строить команду с 2016-го, после провала на прошлом чемпионате Европы, и сегодня его детище постепенно выходит на пик развития.



Первый принцип, которым руководствовался Шевченко в работе, — последовательное омоложение и отказ от людей, которые привыкли проигрывать, пережили в карьере множество неудач со сборной и могли бы потащить молодых партнёров назад, мешая их росту. Друг за другом Шевченко отцепил Зозулю, Селезнёва, Хачериди, Гармаша. Доводилось также слышать мнение, что Шевченко вообще не хочет иметь в подчинении футболистов, с которыми успел поиграть в последние годы карьеры. Так ему комфортнее. Но главное мы видим: молодёжь растёт и прогрессирует, занимает ведущие позиции в коллективе.

Второй принцип – забота об атмосфере внутри команды и вокруг неё. Для сборных это особенно важно, поэтому Шевченко отказался от самых сложных персонажей (а-ля Селезнёв), постарался приблизить команду к народу – и это ему удалось. И даже невызов футболистов из российского чемпионата можно понять. Да, некрасиво смешивать политику со спортом, но просто задумайтесь, что может случиться, если Шевченко снова пригласит Ракицкого. Не возрастёт ли риск развития конфликта внутри команды (у каждого игрока своя голова, каждый смотрит на политический мир по-своему) и не понесётся ли с трибун жуткий свист в адрес Ярослава? А если понесётся, разве это поможет сборной?

Наконец, третий – и самый главный во всей этой истории – принцип: Шевченко точно не трус, он не стремится добывать результат любой ценой, ему, великому бомбардиру «Милана», знающему толк в красивой атакующей игре, интереснее побеждать при соответствующем футболе. «Моя команда должна уметь всё: контролировать мяч, качественно обороняться, контратаковать. Но мы ни в коем случае не будем только отбиваться и убегать в контвыпады, это путь в никуда», — несколько раз повторял Шевченко.



Сегодняшняя сборная Украины сделала ставку на самую подходящую для современного атакующего футбола схему 4-3-3 с одним опорником и двумя универсальными полузащитниками, в большей степени сосредоточенными на атаке. Нижнего опорника играет Степаненко, двух верхних инсайдов – великолепные с мячом Зинченко и Малиновский, гибкие и способные выполнять различные тактические задачи. Самое удивительное: даже при минимуме времени, отводимого для сборных во время пауз, тренерскому штабу украинцев удалось построить такую понятную, геометрически правильную, эффективную систему, какую некоторые тренеры российской Премьер-Лиги не могут никак реализовать второй год.

Здесь каждый игрок знает свой манёвр в любой момент развития атаки, переходной фазы или позиционной обороны. Ширина создаётся крайними защитниками, крайние нападающие в зависимости от типа атаки либо насыщают центр, либо сдваивают фланговую зону. Инсайды ищут мяч между линиями и своевременно помогают образовывать атакующие тройки в полуфлангах. Нападающий помогает создавать глубину, но при этом легко покидает переднюю линию для помощи в розыгрыше, а его позиция заполняется партнёрами. Контролировать зону сзади при одновременном подключении крайних защитников в случае потери вместе с защитниками остаётся минимум один, а чаще два опорника – один превращается во флангового защитника, второй располагается чуть выше, таким образом обеспечиваются подстраховка и баланс.

Расстановка сборной Украины в атаке Фото: Источник: «Чемпионат»

Казалось бы, базовые на бумаге принципы, позволяющие без мучений взламывать даже самую глубокую и массивную оборону, но их не так просто быстро внедрить на поле, поскольку даже футболисты высокого класса при отсутствии обучения путаются в манёврах.



Шевченко это удалось, и футбол его команды многие болельщики называют самым красивым в истории современной национальной сборной. Она проводит фирменные атаки через центральную зону и забила уже несколько породистых голов. Например, обязательно посмотрите первый мяч в игре с Литвой, который включил в себя 14 передач подряд, вовлечённость 9 игроков из 11 в развитие атаки, рывок инсайда Зинченко в центр нападения.



Сборную Украины рано относить к мировой элите, у неё хватает проблем с глубиной состава (например, проседают позиции крайних защитников), но сегодняшней командой хочется любоваться и восхищаться. Шевченко – очень крутой. И мне, как человеку, выросшему на его игре, хочется, чтобы он из великого в прошлом футболиста в будущем превратился в великого тренера.



И да: очень жаль, что нет ни единой возможности увидеть матч сборной Украины с Россией. Было бы крайне интересно оценить уровень нашей команды на фоне прогрессирующих соседей.