Трогательная история из Италии. Как команда поддерживает тяжелобольного тренера

В третьем туре Серии А «Болонья» победила «Брешию» со счётом 4:3, проигрывая после первого тайма с разницей в два мяча (1:3). Результат позволил скромному коллективу подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Сразу после матча вся команда отправилась в больницу к своему главному тренеру Синише Михайловичу, который сейчас борется с лейкемией и проходит курс химиотерапии.

Футболисты приехали к учреждению на клубном автобусе и хотели пройти в палату, однако внутрь их не пропустили. Тогда они собрались под окном палаты Михайловича и начали скандировать имя главного тренера. 50-летний специалист явно не ожидал такого сюрприза от подопечных.

Несмотря на своё состояние, Михайлович пребывает в прекрасном расположении духа. Тренер, выглянув в окно, помахал футболистам и даже пошутил в их адрес.



«Такого я не ожидал! Вы были сегодня хороши, но ещё ничего не закончено. Приходите ко мне в палату в среду, будем разбирать ваши ошибки», — сказал Михайлович.

Болезнь

Сербский специалист начал тренерскую карьеру в 2006 году, проработав два сезона помощником главного тренера в миланском «Интере». После этого работал в итальянских клубах, прерываясь на работу в сборной Сербии.

В 2018 году Михайлович стал главным тренером лиссабонского «Спортинга», но через неделю был отправлен в отставку после смены руководства. Спустя полгода он во второй раз в своей карьере возглавил «Болонью» и занял с ней 10-е место по итогам чемпионата.



13 июля этого года Михайлович на пресс-конференции сообщил, что болен лейкемией. Несмотря на болезнь, специалиста оставили на посту. На протяжении всей предсезонной подготовки он находился в клинике, наблюдая за тренировками и общаясь с футболистами по видеосвязи.



В августе врачи разрешили Михайловичу покинуть больницу. Это позволило ему присутствовать на тренерской скамейке в двух первых турах. Но уже в игре с «Брешией» командой руководил его помощник Эмилио Де Лео. Начался курс химиотерапии, который стал вторым для Михайловича за этот период. Тренер сдаваться не намерен и обещал выиграть эту битву за жизнь. Как видим, команда в этом ему всячески помогает.