Кокорин и Мамаев на долгожданной свободе. Главные фотографии выхода из тюрьмы

Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Напомним, осенью прошлого года Мамаев вместе с братьями Кокориными и другом Александром Протасовицким стал участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время компания находилась под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.