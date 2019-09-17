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Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили по УДО: фото

Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили
«Чемпионат»
Кокорин и Мамаев на долгожданной свободе. Главные фотографии выхода из тюрьмы
Первые минуты вне стен колонии – в фоторепортаже из Алексеевки.
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 17 сентября, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Напомним, осенью прошлого года Мамаев вместе с братьями Кокориными и другом Александром Протасовицким стал участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время компания находилась под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

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