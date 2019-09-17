Нелепая ошибка тренера в Болгарии. Хотел отчитать помощника, но ошибся номером

В матче 9-го тура чемпионата Болгарии главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович не мог находиться в тренерской зоне из-за дисквалификации, поэтому неоднократно звонил своему ассистенту, чтобы указать на ошибки. Оказалось, тренер звонил не своему помощнику, а совершенно постороннему человеку.
Петрович
Любко Петрович был дисквалифицирован за толчок резервного судьи в матче предыдущего тура. Игру против «Ботева» он смотрел с трибун.
Первый тайм, по мнению Петровича, команда сыграла неудачно, и он решил внести корректировки в игру, позвонив своему помощнику. Но на том конце провода сбросили. На 60-й минуте в составе софийской команды была сделана замена, на поле вышел Тиаго Родригес. Видимо, не её ожидал дисквалифицированный тренер.
Петрович ещё раз позвонил помощнику и, не стесняясь в выражениях, высказал недовольство заменой. На этот раз его претензии были услышаны, но тем ли человеком?
Кому звонил тренер?
Оказалось, что всё это время специалист звонил местному журналисту, и именно он выслушивал все замечания по поводу неудачной игры софийского ЦСКА. История просочилась в СМИ. Любко Петрович был оштрафован на 1000 евро, ведь он не имел права вмешиваться в игру.
Любко Петрович — специалист с большим тренерским стажем. В списке команд, которые он тренировал, числятся около 25 клубов и сборных. Он тренировал ПАОК, «Олимпиакос», «Спартак» из Суботицы. В 2001 году выиграл чемпионат Болгарии вместе с «Левски». Также Петрович является обладателем Кубка европейских чемпионов 1991 года. Именно он привёл «Црвену Звезду» к этому титулу.
Но даже громадный опыт не спас тренера от такого казуса. Ну, по крайней мере матч выиграли. Единственный гол в игре на 76-й минуте забил Али Соу. А Петрович скоро вернётся на скамейку. Уж там таких ляпов точно удастся избежать.
- 17 сентября 2019
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