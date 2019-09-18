Семак – не трус, а стратег. План «Зенита» в Лионе был единственно верным

После таких матчей оценки от болельщиков традиционно разнятся. Одни, удовлетворённые результатом, хвалят команду за здоровый и уместный прагматизм. Другие, не получившие зрелища, поругивают за трусость («А ведь состав-то набрали на 200 с лишним миллионов, могли бы и поиграть на равных») и вопрошают вслух: «А не переоценил ли Семак соперника? «Лион» оказался совсем никаким, можно было и побеждать».

Какой же пас Дзюба выдал на Азмуна! Но «Зенит» не удержал преимущество Хороший результат для первого матча.

Поводы для «трусливой» тактики

Аргументы критиков имеют право на жизнь, но, на мой взгляд, Семак был тысячу раз прав, что выбрал во Франции именно прагматичный план, который в первую очередь включал в себя задачу не пропустить и только потом — забить. У тренерского штаба «Зенита» для этого было сразу несколько доводов.



1) Ничья с прямым конкурентом на выезде в ровной группе – стратегически хороший результат.



2) У «Лиона» очень быстрая и индивидуально сильная группа атаки, способная разорвать любого на контратаках, но в позиционном наступлении она не так убедительна. Важно было не дать сопернику пространство, обеспечить плотность в средней линии и перед штрафной.

3) Мы помним, как чудовищно в переходных фазах после потери мяча играли в этом еврокубковом сезоне «Краснодар» и «Спартак»: «Олимпиакос», «Брага», да и отчасти сырой «Порту» с деревенским «Туном» уничтожали российские команды продольными пасами сквозь опорную зону, структура моментально рушилась – и мы, не привыкшие в европейским скоростям, получали очередной позор.



4) Семак никогда и не позиционировал себя великим творцом, не бил кулаками в грудь и не обещал поставить за четыре месяца футбол Бескова. Его критиковали, когда прошлогодней осенью примитивный вертикальный стиль перестал приносить результат, но когда команда вновь начала побеждать, все претензии были сняты. Семак привил «Зениту» гибкость, и это прекрасно. Пусть смотреть на игру его команды иногда действительно тяжело, особенно нейтральным болельщикам, лишённым симпатий.

Плюсы от перестроений

Для кого-то схема 5-3-2, где над центральными защитниками играли оборонительные Барриос (почти не покидал свою половину) и переквалифицированный Дуглас Сантос (подключался вперёд, но редко), смотрелась трусливо, но с её помощью «Зенит» решил две ключевые задачи. Во-первых, в линии обороны против тройки быстрых и техничных нападающих «Лиона» у сине-бело-голубых стабильно было пятеро защищающихся, то есть обеспечивалась подстраховка в каждой зоне – слева, справа и в центре. Во-вторых, «Зенит» адаптировал темп игры к привычному – уровня РПЛ – и от этого по умолчанию выиграл.

За весь первый тайм французы сподобились только на один удар из-за штрафной с игры. Все остальные пристрелки шли с 20-25 метров и смотрелись неубедительно. Единственный настоящий провал в обороне стал следствием не системной ошибки, а несогласованных действий Дугласа Сантоса и Ракицкого – последний выдернулся из зоны и допустил пространство за спиной. Во втором тайме случился ещё один – и тоже после ошибки Ракицкого, но уже в передаче. В остальном «Зенит» чётко выдерживал структуру, обеспечивал компактность, и даже после успешных обыгрышей форвардов «Лиона» один в один у них не имелось продолжений из-за подстраховки.

Один оборонительный момент, который команда Семака могла улучшить в такой игре, касался излишнего количества стандартов (многовато фолов и угловых, особенно ближе к концу первого тайма), однако их высокая концентрация стала всё-таки следствием территориального преимущества соперника. Также сине-бело-голубые могли лучше и смелее выбегать в контратаки (в них стабильно участвовало по пять человек: Дзюба, Азмун, Дриусси, Жирков и Караваев – не так уж и мало), но не хватало скорости. И тут, к слову, можно вспомнить, что один из самых быстрых, контратакующих и дорогих футболистов команды, Малком, травмирован.

Дзюба: как вам моя пяточка? Не умеете вы смаковать такие передачи! Автор голевой передачи «Зенита» хочет, чтобы его голевой пас в матче с «Лионом» оценили по достоинству.

Обманчивое ощущение слабости соперника

У сторонников обвинений в трусости есть аргумент в виде последних 10 минут, когда после появления на поле Шатова и перехода на 4-4-2 «Зенит» стал играть выше, смог относительно спокойно закончить матч, а не вжиматься в штрафную. Так, может, стоило сразу же сыграть по привычному модулю, а не бояться и отдавать мяч?

Мы не узнаем, как закончилась бы игра, выбери Семак стандартную схему и более агрессивный план, однако есть ощущение, что всё могло быть очень грустно. Даже в упомянутом отрезке с 79-й по 85-ю минуты «Зенит» пропустил две опаснейшие передачи в штрафную (при 5-3-2 при позиционных атаках французов не прошло ни одной) и допустил три удара подряд.

Для смелой игры на встречных курсах требуется не только любовь к атаке (которая, допустим, у «Зенита» есть), но и агрессивный прессинг после потерь. Нападающие и полузащитники должны сразу же на уровне инстинктов и мышечной памяти вступать в высокий отбор, а опорники и защитники – уметь прерывать быстрые атаки. Только в таком случае план «атака на атаку» против крепкой европейской команды не превратится в самоубийство.

Что есть у «Зенита»? Адаптации к высоким скоростям пока нет. Возможно, появится по ходу группового этапа. Эффективный прессинг наблюдается во внутреннем чемпионате крайне редко – как по причине минимума матчей соответствующего характера, так и стилистики команды (с тем же «Спартаком» сине-бело-голубые тоже отдали мяч). Что касается устойчивости опорников и защитников под быстрыми атаками, достаточно привести несколько цифр из Лиона.



Барриос – самый отбирающий полузащитник России, футболист с феноменальной цепкостью, превращающий «Зенит» в машину, поглощающую чужую скорость, имеющий в своём активе по 70-75% успешных отборов, во Франции набрал только 45% — 5 из 11. Причём визуально показалось, что проваливался колумбиец даже чаще. Его несколько раз обыгрывали прямо перед штрафной, он не успевал и ничего не мог поделать против оппонента по центральной зоне Рене-Аделеда (у того 8 успешных попыток дриблинга из 9).

А раз такие цифры у лучшего, можно только догадываться, что случилось бы, не оставляй «Зенит» во Франции восемь человек сзади двумя низкими и плотно прилегающими друг к другу линиями и предоставь Депаю, Траоре и Рене-Аделеду пространство. Скорее всего, провалов в центре и полуфлангах состоялось бы не два, а в десяток раз больше.



Поэтому смотреть игру эстетам было действительно сложно, но критиковать Семака не за что. Он сделал всё необходимое, чтобы спокойно добыть гостевую ничью.