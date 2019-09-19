Из защитников сделали клоунов, а они просто встали на месте. Что это было?!

В ночь на 19 сентября «Атлетико Паранаэнсе» завоевал первый в истории клуба Кубок Бразилии, обыграв в ответном матче «Интернасьонал» со счётом 2:1.
Но здесь нас интересует не только счёт. Второго гола бы не случилось, если бы не удивительный проход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» — Марсело Сирино. Он обвёл троих и выкатил пас на убойную позицию, где Рони оставалось лишь его замкнуть.
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Король обводок
Примечательно, что Сирино является воспитанником клуба. Почти всю карьеру он провёл в чемпионате Бразилии, так же выступая за «Виторию Салвадор», «Фламенго» и «Интернасьонал».
Лишь в 2018 году футболист вернулся в родной клуб, где помог команде выиграть долгожданный Кубок Бразилии. В этом розыгрыше Марсело провёл 16 матчей, забив четыре мяча. В Кубке Бразилии нападающий голами не отметился, зато его мастерскую обводку, которая привела к забитому мячу, запомнят надолго.
Странно, что после того, как Сирино обошёл двух защитников «Интернасьоналя», те встали на месте, даже не пытаясь как-то остановить нападающего «Атлетико Паранаэнсе». Более того, один из них и вовсе пошёл в сторону своих ворот. Напомним, что шла седьмая добавленная минута финальной игры.
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