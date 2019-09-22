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«Динамо» — «Сочи», эффектный гол Заболотного, видео

«Динамо» — «Сочи», крутой гол Заболотного, видео
«Чемпионат»
Заболотный – машина. Какой мяч положил «Динамо»!
Дубля Игбуна бело-голубым не хватило даже для ничьей.
Футбол / РПЛ 0

Встречи «Динамо» и «Зенита» в новом веке отличает особая принципиальность и бескомпромиссность. Спросите, при чём тут «Зенит» в тексте про матч «Динамо» и «Сочи»? Так у южан больше половины стартового состава – шесть из 11 позиций – сегодня заняли игроки с петербургским прошлым.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заболотный – 31'   1:1 Игбун – 50'   2:1 Игбун – 63'   2:2 Мевля – 65'   2:3 Карапетян – 90'

Некоторые из них даже успели проникнуться духом сражений сине-бело-голубых с просто бело-голубыми. Один из них и стал героем первого тайма в Петровском парке столицы.

Перед игрой Дмитрий Хохлов объяснил, почему отдал предпочтение в центре обороны Шуньичу перед Рыковым. Динамовский тренер рассудил, что для толкотни с атлетичным Заболотным хорватский защитник будет более уместен. Не нам судить, справился ли Тони со своей миссией, но счёт в матче открыл именно Антон. И сделал это одновременно эффектно и эффективно. Заболотный лихо пробил с нерабочей левой – красивый бросок Лещука уже был бесполезен. Голевой и предголевой пасы – в активе, опять-таки, экс-зенитовцев – Нобоа и Мостового.

Очевидно, что Антону переезд с берегов Невы на берега Чёрного моря пошёл на пользу. Если в Питере он большую часть времени сидел на лавке, подвергаясь болельщицким остротам, то в Сочи превратился в любимца публики. В его активе уже один заработанный пенальти и два гола – неплохо для пяти матчей.

Во втором тайме команды наколотили четыре мяча (по два в каждые ворота), а три очка дебютантам РПЛ принёс свежий Карапетян, заменивший как раз таки Заболотного.

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